Ciencia

Un estudio vincula por primera vez el síndrome de fatiga crónica con una falla en el sistema de limpieza del cerebro

La investigación, desarrollada en la Griffith University de Queensland y publicada en Frontiers in Neuroscience, analizó imágenes de resonancia magnética de pacientes con esta condición

Guardar
Google icon
Ilustración digital de un cerebro humano seccionado lateralmente, con áreas internas destacadas por colores azules y morados, y un símbolo de advertencia rojo.
El estudio publicado en Frontiers in Neuroscience comparó resonancias magnéticas de 31 personas con síndrome de fatiga crónica y 27 controles sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación de la Griffith University de Queensland, Australia, halló por primera vez una posible relación entre el síndrome de fatiga crónica y el sistema glinfático del cerebro, una red de limpieza interna cuya alteración podría ayudar a explicar síntomas como la niebla mental, los trastornos del sueño y la inflamación descrita en esta enfermedad que todavía no tiene causa ni cura conocidas, informó el portal científico Science Alert.

El estudio, publicado en la revista científica Frontiers in Neuroscience, comparó resonancias magnéticas de 31 personas con síndrome de fatiga crónica y 27 controles sanos. Los investigadores observaron signos de función glinfática reducida solo en el hemisferio derecho del cerebro.

PUBLICIDAD

La relevancia del hallazgo se apoya en un cambio reciente en la neurociencia. En 2024, científicos obtuvieron la primera prueba directa de un sistema interno de eliminación de desechos en el cerebro y la médula espinal humanos, una estructura que hasta hace poco permanecía oculta y que ahora empieza a estudiarse como parte de la fisiología normal del sistema nervioso.

La encefalomielitis miálgica, también conocida como síndrome de fatiga crónica, fue durante décadas una condición desatendida por el sistema médico. Cuando los pacientes describían cansancio extremo, niebla mental o síntomas persistentes parecidos a los de una gripe, con frecuencia no había una explicación aceptada.

PUBLICIDAD

Infografía sobre el sistema de limpieza cerebral y la fatiga crónica. Muestra el cerebro humano, flechas, una jeringa, lupa, puntos rojos, símbolos de sueño, MRI.
Esta infografía ilustra el sistema glinfático cerebral y su relación con el síndrome de fatiga crónica, mostrando hallazgos de un estudio realizado en Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disfunción glinfática en el hemisferio derecho

En los últimos años, ese panorama empezó a cambiar. De acuerdo con el portal, distintos equipos identificaron marcadores biológicos “inequívocos” de la enfermedad en genes, líquido cefalorraquídeo, sangre y microbioma intestinal, y muchas de esas señales apuntan al sistema inmune o a procesos inflamatorios.

Sobre esa base, el equipo planteó que una falla en el sistema de depuración cerebral podría estar en la raíz del problema. El neuroinmunólogo Kiran Thapaliya afirmó: “Este estudio es el primero en demostrar una función glinfática alterada en la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica mediante resonancia magnética, y ofrece una explicación mecánica para los cambios inflamatorios informados por otros equipos australianos e internacionales”.

Thapaliya añadió: “Esto sugiere que la disfunción en el sistema natural de limpieza del cerebro puede ser un factor clave de esta afección”. Esa hipótesis, conforme al portal, aún es preliminar porque el trabajo es pequeño, aunque el planteo biológico resulta consistente con conocimientos recientes sobre esta red.

El sistema glinfático es una frontera nueva en el estudio del cuerpo humano. La mayor parte de lo que se sabe hoy proviene de trabajos en ratones, pero la evidencia disponible indica que su actividad de reciclaje cerebral aumenta durante el sueño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El trabajo encontró que los problemas de sueño y las dificultades de concentración se asociaron con mayores signos de disfunción glinfática en el hemisferio derecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese período, productos tóxicos o células muertas serían expulsados del cerebro de los mamíferos mediante “olas” de líquido cefalorraquídeo. Esos pulsos circularían por una red de conductos diminutos alrededor de vasos sanguíneos pequeños, un circuito que todavía se está describiendo.

Resonancia magnética sin intervención directa

Observar directamente el sistema glinfático no es sencillo. El método habitual requiere inyectar un trazador en el líquido cefalorraquídeo para seguir su recorrido por esos pasajes internos, un procedimiento invasivo que ayudó a explicar por qué esta red tardó tanto en ser detectada.

Los investigadores recurrieron a otra estrategia. Usaron una técnica no invasiva que estima la función glinfática a partir de la velocidad con que el líquido cefalorraquídeo se difunde hacia pequeños canales que rodean vasos sanguíneos del cerebro.

Ese enfoque es menos directo y menos preciso, pero permite evaluar imágenes de resonancia magnética sin intervenir el cuerpo del paciente. La misma técnica ya había sugerido cambios en el flujo glinfático en personas con Parkinson, Alzheimer, problemas de presión arterial y esclerosis múltiple.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El equipo usó una técnica de resonancia magnética no invasiva para estimar la función glinfática sin inyectar un trazador en el líquido cefalorraquídeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este trabajo, además de detectar una reducción funcional en pacientes con síndrome de fatiga crónica, los autores encontraron una asociación clínica concreta: cuanto peores eran los problemas de sueño o las dificultades de concentración, mayores eran los signos de disfunción glinfática en el hemisferio derecho.

Los autores señalaron que este tipo de asimetría hemisférica ya se había descrito antes en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, enfermedad de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. El estudio no puede explicar por qué la alteración aparece solo en el lado derecho ni de qué manera exacta produciría los síntomas, detalló el portal.

La directora del National Center for Neuroimmunology and Emerging Diseases, centro de Griffith, Sonya Marshall-Gradisnik, sostuvo que estas imágenes cerebrales refuerzan “la idea de que el sueño desempeña un papel crítico en el mantenimiento de la salud cerebral”. También expresó: “Esperamos que los resultados puedan allanar el camino hacia un mejor diagnóstico mediante procedimientos no invasivos y, de manera importante, hacia futuros tratamientos para los pacientes”.

Por ahora, la investigación no demuestra causalidad: si el sistema encargado de eliminar desechos cerebrales no retira con eficacia productos tóxicos, esa falla podría agravar la inflamación en el sistema nervioso central y favorecer síntomas neurológicos, una línea de razonamiento parecida a la que ya se explora en Alzheimer y Parkinson. Los propios autores subrayan que hará falta mucha más investigación para entender cómo funciona el sistema glinfático en cerebros humanos y de qué forma su alteración puede contribuir a distintas enfermedades.

Temas Relacionados

Fatiga CrónicaTrastornos del SueñoCansancioNeurocienciaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Contaminación de cruceros en puertos, un riesgo para la salud y las defensas contra virus

Un análisis científico en Southampton expone cómo las emisiones de grandes barcos turísticos elevan la inflamación pulmonar y facilitan infecciones como la COVID-19 o el resfriado común en quienes viven cerca del puerto

Contaminación de cruceros en puertos, un riesgo para la salud y las defensas contra virus

Fútbol y corazón: cómo afectan las definiciones sobre la hora y qué sugieren los cardiólogos

Las emociones intensas que despiertan los partidos resueltos en el último minuto, como volvió a ocurrir contra Inglaterra, pueden alterar el equilibrio del organismo y representar un riesgo concreto, sobre todo para quienes tienen antecedentes médicos

Fútbol y corazón: cómo afectan las definiciones sobre la hora y qué sugieren los cardiólogos

Qué le pasa al cuerpo cuando se ve un partido de fútbol decisivo, según la ciencia

Datos de los mundiales de 1998, 2002 y 2006 confirman que la tensión emocional de los encuentros tiene consecuencias físicas medibles en los espectadores y, en casos extremos, puede resultar fatal

Qué le pasa al cuerpo cuando se ve un partido de fútbol decisivo, según la ciencia

Descubren que el gecko lemon frost tiene una mutación que puede revelar secretos del cáncer

Investigadores de Reino Unido, Estados Unidos e Italia analizaron el ADN de esta variedad del gecko leopardo. Por qué las alteraciones genómicas que encontraron permitirían investigar mejor a la enfermedad

Descubren que el gecko lemon frost tiene una mutación que puede revelar secretos del cáncer

Identifican un síndrome que une sobrepeso, daño renal y problemas cardíacos: cómo detectarlo

La Asociación Estadounidense del Corazón y el Colegio Estadounidense de Cardiología presentaron la primera guía clínica sobre el síndrome cardiovascular-renal-metabólico. El documento destaca el papel central de la grasa abdominal como motor del deterioro orgánico y propone una prevención más temprana para evitar complicaciones irreversibles

Identifican un síndrome que une sobrepeso, daño renal y problemas cardíacos: cómo detectarlo

DEPORTES

El romántico abrazo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en la tribuna tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial

El romántico abrazo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en la tribuna tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial

12 frases de Scaloni tras la remontada de Argentina ante Inglaterra: el “peor momento del Mundial” y lo que lo emociona del equipo

La nueva provocación del periodista amigo de Cristiano Ronaldo a la Argentina tras el triunfo ante Inglaterra: “España está a otro nivel”

Así fue el multitudinario festejo en Bangladesh tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra y la clasificación a la final

“Volvieron las Ferraris”: el eufórico festejo en El Chiringuito de España tras la remontada de Argentina ante Inglaterra

TELESHOW

Mirtha Legrand, La Mona Jiménez y los famosos argentinos en los memes del triunfo de Argentina frente a Inglaterra

Mirtha Legrand, La Mona Jiménez y los famosos argentinos en los memes del triunfo de Argentina frente a Inglaterra

La emoción de Tini Stoessel tras la actuación de Rodrigo De Paul contra Inglaterra: “Te amo tanto mi amor”

El gesto de Dalma Maradona con un hincha argentino en pleno vuelo al Mundial: el recuerdo de Diego

El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Así vivieron las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

INFOBAE AMÉRICA

La Policía de República Dominicana captura a tres presuntos asaltantes armados

La Policía de República Dominicana captura a tres presuntos asaltantes armados

El Salvador: Dos rescatados tras fuerte colisión entre camiones en carretera Panamericana

“El statu quo en Nicaragua es intolerable para los Estados Unidos y sus vecinos”, afirma subsecretario Michael Kozak

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 4.829

El Ministerio de Gobernación de Guatemala prevé publicar en agosto la licitación de la cárcel de Masagua, después de años de atrasos administrativos