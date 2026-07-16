Costa Rica

Costa Rica: Plataforma de transporte abre sus puertas a los taxis rojos y conductores podrán recibir bonos de hasta USD 200

La plataforma habilitó el registro para taxistas rojos en el país con el objetivo de integrar el servicio tradicional a su tecnología. Los conductores podrán acceder a incentivos económicos, una mayor base de usuarios y herramientas de seguridad mientras mantienen su condición de taxi regulado

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Fila de tres taxis rojos estacionados en una calle urbana frente a un edificio con columnas blancas y rejas negras. Hay peatones en el fondo.
Uber habilitó el registro para que los conductores de taxi rojo puedan ofrecer viajes mediante la modalidad Uber Taxi en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uber dio un paso que podría transformar la movilidad en Costa Rica al abrir oficialmente el registro para que los conductores de taxi rojo puedan incorporarse a su plataforma y ofrecer viajes mediante la modalidad Uber Taxi, un modelo que ya opera en varios países y que ahora llegará al mercado costarricense.

La decisión representa uno de los cambios más importantes en la relación entre la empresa tecnológica y el gremio de taxistas, históricamente enfrentados desde la llegada de Uber al país hace casi una década.

Los conductores de taxi rojo interesados pueden crear una cuenta en Uber Driver y comenzar el proceso de inscripción para aprovechar la plataforma como una fuente adicional de ingresos.

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Según informó la compañía, el objetivo es combinar la experiencia del servicio tradicional de taxi con la tecnología de Uber, permitiendo que los conductores accedan a una mayor cantidad de usuarios sin perder su condición de taxis regulados.

“La apertura del registro de Uber Taxi es un paso hacia la integración plena de la tecnología en la movilidad de Costa Rica. Invitamos a los conductores de taxis rojos a registrarse, pues podrán aumentar sus ganancias y gozar del estándar de seguridad de la app de Uber”, afirmó Laura Santillán, gerente general de Uber para Centroamérica y el Caribe, a Delfino.cr

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Como parte del lanzamiento, la empresa anunció una serie de incentivos económicos dirigidos a quienes se incorporen durante esta primera etapa.

Los conductores recibirán un bono de ₡20,000 (USD 45) una vez que completen el proceso de registro y activen su cuenta tras cargar toda la documentación requerida.

Además, podrán obtener hasta ₡50,000 adicionales (USD 110) si realizan al menos 20 viajes durante sus primeros dos meses utilizando la plataforma.

Uber también implementó un programa de referidos mediante el cual los taxistas recibirán ₡30,000 (USD 70) por cada nuevo conductor que inviten y que complete un mínimo de 50 viajes durante su primer mes de operación.

En total, un conductor podría acceder a incentivos que alcanzan los ₡100,000 (USD 200), dependiendo del cumplimiento de las condiciones establecidas por la compañía.

Más pasajeros y menos tiempo sin carreras

Uber sostiene que uno de los principales beneficios para los taxistas será el acceso a una base de usuarios mucho más amplia, lo que permitiría reducir los tiempos en que circulan sin pasajeros y aumentar las oportunidades de generar ingresos durante la jornada.

La empresa también destacó que los conductores conservarán la flexibilidad que caracteriza a la plataforma.

Es decir, podrán decidir cuándo conectarse, qué solicitudes aceptar y organizar sus horarios según sus necesidades.

A esto se suma el acceso a más de 40 herramientas de seguridad disponibles dentro de la aplicación, tanto para conductores como para pasajeros, entre ellas funciones de seguimiento de viajes, verificación de usuarios y opciones para compartir recorridos en tiempo real.

La empresa ofrecerá incentivos económicos a los taxistas que se registren, activen su cuenta y completen viajes durante los primeros meses. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
La empresa ofrecerá incentivos económicos a los taxistas que se registren, activen su cuenta y completen viajes durante los primeros meses. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Requisitos para registrarse

Para formar parte de Uber Taxi, los conductores deberán descargar la aplicación Uber Driver, crear una cuenta y seleccionar la modalidad Uber Taxi.

Posteriormente deberán presentar la documentación requerida, que incluye:

  • Licencia de conducir tipo C1.
  • Inspección técnica vehicular vigente emitida por Dekra.
  • Código de conductor otorgado por el Consejo de Transporte Público (CTP).
  • Seguro correspondiente al vehículo.

Una vez aprobada la documentación, los taxistas podrán comenzar a recibir solicitudes de viaje desde la plataforma.

Una vista panorámica de una calle concurrida en Costa Rica, mostrando una fila de autobuses y taxis rojos, edificios urbanos y palmeras.
Uber Taxi estará disponible para los usuarios en las próximas semanas, ampliando las opciones de movilidad dentro de la aplicación en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un modelo que ya opera en otros países

Uber explicó que Uber Taxi ya funciona con éxito en diversos mercados internacionales donde opera la aplicación y que su incorporación a Costa Rica busca ampliar las alternativas de movilidad disponibles para los usuarios.

La empresa aclaró que los taxistas mantendrán la identidad del servicio tradicional mientras aprovechan la infraestructura tecnológica desarrollada por la plataforma.

La modalidad se sumará a las opciones de transporte ya existentes dentro de la aplicación y estará disponible para los usuarios costarricenses durante las próximas semanas.

Con este movimiento, Uber intenta acercarse a un sector que durante años protagonizó disputas legales y manifestaciones contra la plataforma, apostando ahora por un modelo de integración que podría modificar la dinámica del transporte remunerado de personas en Costa Rica y abrir nuevas oportunidades de ingresos para los conductores del servicio público de taxi.

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