“Siempre he sido el tercer hombre, pero estaba muy lejos”, dijo Alexander Zverev antes de la final en Wimbledon

Alexander Zverev considera que su evolución y sus recientes logros lo acercan a la cima del tenis mundial, donde dominan Jannik Sinner y Carlos Alcaraz (AP Foto/Christophe Ena)

Alexander Zverev afirma que la distancia entre él y los dos tenistas más dominantes del momento, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, se ha reducido de forma significativa.

El alemán sostiene que su transformación en el juego y los resultados recientes lo han llevado a competir de igual a igual en el circuito de élite, según declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

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Un debate abierto sobre el lugar de Zverev

Durante años, el circuito masculino buscó al “tercer hombre” capaz de desafiar a los líderes. “Siempre ha existido la conversación sobre quién será el tercer hombre, la búsqueda del tercer hombre. En los últimos años, siempre he sido el tercer hombre, pero estaba muy lejos de esos dos”, reconoció Zverev.

El tenista alemán analiza su rol histórico como “tercer hombre” y sostiene que la brecha con los líderes del circuito se ha acortado (REUTERS/Andrew Couldridge)

El alemán acepta que su inclusión en esa terna se discutía, aunque sin que su juego estuviera a la altura de Sinner y Alcaraz.

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En la actualidad, Zverev considera que ese escenario ha cambiado. A sus 29 años, el alemán ha logrado acercarse a la cima y, si bien este año no ha conseguido victorias directas ante Sinner o Alcaraz, asegura que ya los exige en los grandes escenarios.

“Si logro acercarme a ellos, si puedo estar entre los mejores, competir y ganar los grandes torneos, sería genial. Y siento que los estoy presionando, los estoy llevando al límite, aunque no les haya ganado este año”, sostuvo.

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Cambio de estilo: más agresividad en la cancha

Zverev explica que la clave de su salto competitivo radica en la decisión de arriesgar y buscar un juego más ofensivo (REUTERS/Toby Melville)

Uno de los factores que explican el nuevo presente de Zverev es la transformación en su estilo de juego. De acuerdo con sus propias palabras, decidió asumir más riesgos y aprovechar cada oportunidad de ataque.

“Voy a por todas en cuanto veo una oportunidad. Lo dije a principios de año y lo mantengo. Este es el estilo de juego que quiero desarrollar”, explicó el tenista sobre su nueva mentalidad.

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El proceso de adaptación no fue sencillo. Zverev reconoció que al principio de la temporada le costó encontrar fluidez con este enfoque más ofensivo, pero insistió en perfeccionar sus golpes y en confiar en su potencial para sumar puntos ganadores. “A principios de temporada me costó un poco adaptarme a este estilo, pero lo seguí trabajando con constancia”, agregó.

Impacto en los grandes torneos

El alemán conquistó su primer Grand Slam en París y alcanzó la final en Wimbledon, resultados que respaldan su transformación (REUTERS/Stephane Mahe)

La decisión de modificar su juego ya se refleja en los resultados. Según Mundo Deportivo, Zverev conquistó en París su primer Grand Slam y alcanzó su primera final en Wimbledon, dos hitos que nunca había logrado en su carrera.

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Estos avances alimentan la percepción de que puede disputar los títulos más importantes junto a Sinner y Alcaraz.

El propio jugador asocia estos logros con una mayor confianza y una táctica renovada, que incluye fortalecer su saque y revés, sin abandonar la búsqueda de un tenis más ofensivo. Sobre la cancha, el alemán logró poner en dificultades a sus principales rivales y disputar partidos más parejos que en temporadas anteriores.

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Rivalidades y retos pendientes

A pesar de las derrotas recientes ante Sinner y Alcaraz, Zverev muestra signos de progreso y desafía el dominio de los referentes actuales (REUTERS/Toby Melville)

En la final de Wimbledon, Zverev enfrentó a Jannik Sinner y perdió el partido, sumando su décima derrota consecutiva frente al italiano y la quinta en lo que va del año. A pesar de esta estadística, logró cortar una racha de 14 sets seguidos perdidos ante Sinner y ganó un parcial en la final, muestra de su evolución competitiva.

El contexto del circuito incrementa la exigencia. Sinner y Alcaraz se repartieron los ocho Grand Slams de 2024 y 2025, y el noveno fue para el español en Australia. Esa hegemonía se interrumpió en Roland Garros, donde Zverev aprovechó la ausencia de Alcaraz y la eliminación de Novak Djokovic para conquistar el título.

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Un circuito en transición y nuevos desafíos

La evolución de Zverev reabre el debate sobre el liderazgo en el tenis masculino y anticipa una competencia más abierta en los próximos torneos

El tenis masculino vive un proceso de recambio, en el que Zverev busca consolidarse como la principal alternativa a Sinner y Alcaraz. Mundo Deportivo destaca que el alemán ha demostrado capacidad de sostener partidos extensos y disputar finales en escenarios exigentes, como París y Wimbledon.

De cara a la próxima temporada, Zverev pretende mantener su nivel y seguir presionando a los referentes del circuito. Sus declaraciones y su rendimiento reciente reabren el debate sobre su lugar en la élite y anticipan una competencia más abierta en la lucha por los títulos principales.

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