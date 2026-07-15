La emoción de Tini Stoessel tras la actuación de Rodrigo De Paul contra Inglaterra: “Te amo tanto mi amor”

Tini Stoessel felicitó a Rodrigo De Paul por su actuación

Una vez que el árbitro pitó el final, la emoción se apoderó de millones de hinchas argentinos que celebraron el triunfo argentino. En ese marco, una de las que compartió su alegría fue Tini Stoessel, quien realizó un sentido posteo dirigido a Rodrigo De Paul.

“Mi amor, te amo tanto”, comenzó escribiendo Stoessel, con un emoji de una carita emocionada, en el posteo que había realizado el mediocampista. Acto seguido, la cantante demostró todo su cariño: “Dios mío, te amo. Vamos Argentina, te amo”. Inmediatamente, la publicación de De Paul superó los 230 mil likes y recibió miles de comentarios de apoyo de parte de los hinchas.

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A través de sus historias de Instagram, Tini también mostró cómo vivió el partido. En una selfie junto a sus seres queridos se la observaba sonriendo a cámara, al tiempo que lucía la histórica camiseta azul de 1994.

Una semana atrás, tras el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto. Stoessel publicó un mensaje dirigido a Rodrigo De Paul. La cantante compartió una imagen del mediocampista luego del partido, acompañada de la frase: “Te amo, mi amor”.

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El comentario de Tini a De Paul tras el pase a la final del Mundial (Instagram)

Rodrigo De Paul también había compartido un mensaje desde su cuenta de Instagram: “Con el corazón”, reflejando la emoción vivida tras el triunfo. Tini agregó: “Te amo, Argentina”, junto a emojis de corazones y la bandera nacional.

La artista, reconocida por temas como “Miénteme”, dejó en claro su apoyo a la Selección y su vínculo con De Paul. En días previos, Stoessel había publicado un carrusel de fotos en Instagram donde se la ve en distintos momentos junto al futbolista. Entre paseos, reuniones con amigos y música, destacaron dos imágenes por su intimidad: una en la que la pareja aparece abrazada y besándose, y otra donde Tini acaricia el rostro de De Paul.

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Durante el Mundial 2026, una publicación de Tini Stoessel generó numerosas reacciones en redes sociales. Allí mostró su recorrido por el torneo y su relación con De Paul, figura de la Selección. En menos de una hora, la publicación superó los 400 mil “me gusta” y se ubicó entre los contenidos más comentados por seguidores y celebridades.

Tini festejó el triunfo argentino con sus seres queridos (Instagram)

Rodrigo De Paul fue uno de los primeros en responder: “Qué linda sossss”, escribió el mediocampista, mensaje que acompañó con emojis de corazón y que rápidamente se replicó entre los fanáticos. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, también participó con un comentario breve: “Bella”, que obtuvo más de 8.500 “me gusta”.

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El carrusel de imágenes publicado por Stoessel funcionó como un registro visual de su experiencia en el Mundial. Incluyó fotos nocturnas en las calles de Miami, viajes en jet privado luciendo la camiseta argentina, y momentos cotidianos con amigos y familiares.

Entre las postales, aparece una selfie tomada en un auto en la que se observa la portada del álbum “Pies Descalzos” de Shakira y la canción “Estoy aquí” en la pantalla. Otra imagen muestra a Stoessel en un estudio de tatuajes en Miami, donde sumó un nuevo diseño floral a su colección.

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El carrusel de fotos de Tini Stoessel acompañando a Rodrigo de Paul en el Mundial

La imagen que mayor repercusión tuvo muestra el reencuentro entre la cantante y el futbolista, abrazados y besándose en una zona restringida de un estadio, con De Paul vistiendo la camiseta de la Selección. El encuentro se dio durante un día libre del plantel argentino tras el partido ante Cabo Verde, instancia que el jugador aprovechó para compartir tiempo con Stoessel.

Tini acompañó al seleccionado argentino desde las tribunas en Miami, estuvo presente en el debut ante Argelia y en el partido frente a Jordania en Dallas. Entre sus publicaciones, incluyó una foto desde el estadio, con la bandera argentina y el logo de la FIFA World Cup 2026 de fondo.

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