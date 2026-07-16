Teleshow

El contundente posteo de Anya Taylor-Joy después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Tras el 2-1 ante Inglaterra, la actriz compartió la bandera celeste y blanca en Instagram y volvió a mostrar de qué lado late su corazón en un cruce que también tocaba su propia historia familiar

Guardar
Google icon
anya taylor-joy
El contundente posteo de Anya Taylor-Joy después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra (Visuales IA)

Consumada la victoria de Argentina sobre Inglaterra por 2-1 en la semifinal del Mundial 2026, Anya Taylor-Joy publicó en sus stories de Instagram la bandera argentina sin texto ni comentario alguno: solo el sol de mayo en el centro, como respuesta a un partido que la actriz había anticipado que viviría con lealtad celeste y blanca. La imagen, directa y sin ambigüedades, circuló de inmediato entre los seguidores argentinos de la actriz nacida en Miami y criada en Buenos Aires.

La postura de Taylor-Joy no sorprendió a quienes habían seguido sus declaraciones previas al partido. En plena avant-premiere de Lucky, su nueva miniserie, Anya fue consultada por el medio Associated Press sobre el partido que enfrenta a los dos países con los que tiene un vínculo directo.

PUBLICIDAD

anya taylor joy
Anya Taylor-Joy publicó la bandera argentina en Instagram después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra por 2-1 en la semifinal del Mundial 2026

Entre risas y gestos de complicidad, la protagonista de Gambito de dama reconoció que el ambiente familiar está más tenso que nunca: “Hay mucho estrés en la familia en este momento”, confesó, haciendo alusión a la mezcla de raíces y pasiones que conviven bajo el mismo techo.

Sin vueltas, Anya dejó en claro su postura: “Creo que, en el fondo de mi corazón, estoy con Argentina”. La declaración, breve y contundente, resonó rápido en redes sociales y medios de ambos países, convirtiéndola en tendencia y multiplicando las repercusiones. A pesar de su elección, la actriz no dejó de lado el cariño por el país europeo. “Si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra”, agregó, buscando equilibrar la balanza y evitar polémicas dentro y fuera del ámbito familiar.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Taylor-Joy expresa públicamente su fanatismo por la selección argentina. La actriz ha seguido de cerca a la Albiceleste desde hace años, y ya se la vio celebrando los logros del equipo de Lionel Scaloni. En 2022, Anya se sumó a los festejos que recorrieron el mundo tras la obtención de la tercera estrella en Qatar y compartió en redes la emoción por un triunfo que también vivió como propio.

En la final de Qatar 2022, la actriz celebró la obtención de la tercera estrella (Instagram)
En la final de Qatar 2022, la actriz celebró la obtención de la tercera estrella (Instagram)

El vínculo de Anya con la Argentina no es ocasional ni de último momento. La actriz nació en Miami en 1996, pero su historia familiar es una síntesis de culturas y trayectorias. Su padre, banquero y corredor de lanchas, nació y creció en Buenos Aires y es de ascendencia inglesa y escocesa. Su madre, psicóloga, nació en Zambia, hija de un diplomático inglés y de una española de Barcelona. “Nací en Miami, pero nos mudamos inmediatamente a Argentina, donde todavía vive la mayor parte de mi familia, y estuve allí hasta los seis años”, contó Anya en más de una entrevista, dejando en claro el peso que tienen las raíces porteñas en su identidad.

Durante la infancia, Anya fue alumna del Northlands School, la misma institución donde estudió Máxima Zorreguieta, la actual reina de Países Bajos. A los seis años, su familia se trasladó a Londres, donde la actriz comenzó una nueva etapa escolar en el Hill House y luego en el Queen’s Gate School. El cambio no fue sencillo: “Nos mudamos a Inglaterra, y aprendí inglés (recién) cuando tenía ocho años. Era terca y quería irme a casa y no entendía Londres en absoluto. Venía de un lugar donde todo era verde y había animales en todas partes y, de repente, vine aquí (Inglaterra), y dije ‘¿qué diablos está pasando?’”, relató en una charla con el Evening Standard. El desarraigo y la nostalgia por la vida en Buenos Aires marcaron su infancia, pero también forjaron el carácter y la versatilidad que luego la llevarían al éxito internacional.

Con la clasificación confirmada, la story de la bandera argentina fue la respuesta más concisa posible a semanas de preguntas sobre sus lealtades divididas. Argentina jugará la final del domingo ante España en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con la chance de revalidar el título mundial.

Temas Relacionados

Anya Taylor-JoyArgentinaSelecciónMundial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mirtha Legrand y La Mona Jiménez, grandes protagonistas de los memes del triunfo de Argentina contra Inglaterra

Las redes estallaron después del 2-1 en la semifinal del Mundial 2026 con imágenes hechas con inteligencia artificial que mezclaron fútbol, celebridades y cultura pop.

Mirtha Legrand y La Mona Jiménez, grandes protagonistas de los memes del triunfo de Argentina contra Inglaterra

La emoción de Tini Stoessel tras la actuación de Rodrigo De Paul contra Inglaterra: “Te amo tanto mi amor”

La cantante comentó el posteo del mediocampista, donde expresó todos sus sentimientos por el triunfo 2 a 1 y el pase a la final

La emoción de Tini Stoessel tras la actuación de Rodrigo De Paul contra Inglaterra: “Te amo tanto mi amor”

El gesto de Dalma Maradona con un hincha argentino en pleno vuelo al Mundial: el recuerdo de Diego

La hija de Diego Maradona fue reconocida por un grupo de pasajeros, quienes entonaron canciones por el Diez. Así, en medio de la emoción, la ser querida del astro decidió agradecer el cariño

El gesto de Dalma Maradona con un hincha argentino en pleno vuelo al Mundial: el recuerdo de Diego

El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Tras la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta, el ex Oasis felicitó a la Albiceleste

El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Así vivieron las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

Las parejas de Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Marcos Senesi reflejaron el clima de expectativa en la ciudad

Así vivieron las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

DEPORTES

La feroz respuesta de Cuti Romero a Gary Neville tras el triunfo de Argentina: “Espero que cuando me retire no sea tan estúpido”

La feroz respuesta de Cuti Romero a Gary Neville tras el triunfo de Argentina: “Espero que cuando me retire no sea tan estúpido”

El devastador dato que explica el derrumbe de Inglaterra y la angustia de David Beckham tras el épico triunfo de Argentina

La maldición de 64 años que buscará romper la selección argentina ante España en el Mundial 2026

Colapinto festejó la clasificación de Argentina a la final con Maradona, Messi y una burla a Speed: los posteos que se hicieron virales

La contundente respuesta de Messi a los críticos tras clasificar a la final del Mundial con Argentina y el recuerdo de Maradona: “Es un regalo para él”

TELESHOW

El pedido de los hinchas argentinos a Lali Espósito antes de la gran final contra España

El pedido de los hinchas argentinos a Lali Espósito antes de la gran final contra España

Mirtha Legrand y La Mona Jiménez, grandes protagonistas de los memes del triunfo de Argentina contra Inglaterra

La emoción de Tini Stoessel tras la actuación de Rodrigo De Paul contra Inglaterra: “Te amo tanto mi amor”

El gesto de Dalma Maradona con un hincha argentino en pleno vuelo al Mundial: el recuerdo de Diego

El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Los adultos mayores de Ilopango realizan una visita al Parque Arqueológico El Tazumal

El Salvador: Los adultos mayores de Ilopango realizan una visita al Parque Arqueológico El Tazumal

República Dominicana: El INAPA inicia la construcción del alcantarillado sanitario en Boca Chica

La fiebre por Lionel Messi convirtió a un mercado de Guatemala en una mini tribuna de Argentina

Costa Rica: Plataforma de transporte abre sus puertas a los taxis rojos y conductores podrán recibir bonos de hasta USD 200

Honduras: Comisión liquidadora reporta bienes sin registrar y nuevas irregularidades en administración anterior