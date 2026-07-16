Colapinto festejó la clasificación de Argentina a la final con Maradona, Messi y una burla a Speed: los posteos que se hicieron virales

El piloto argentino vibró con la clasificación de la Selección, tras remontar el partido en los últimos diez minutos y avanzar a la final del Mundial

Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, inundó sus redes sociales con una serie de alocadas publicaciones tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, con imágenes que van desde el recuerdo de Diego Armando Maradona hasta una burla directa al streamer Speed, conocido por su historial de querer “mufar” a la Albiceleste y alentar a sus rivales.

El primer posteo llegó apenas consumada la remontada 2-1 ante Inglaterra en Atlanta. Junto a una foto desenfocada donde se distinguía sobre una mesa la camiseta alternativa de la Selección con el número 10 de Lionel Messi, Colapinto escribió: “Qué felicidad. Vamos lrpmmmmmm”. La publicación acumuló miles de reacciones en minutos.

PUBLICIDAD

Luego llegaron las stories. El piloto compartió una imagen de Maradona celebrando su gol ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, una postal del festejo de Enzo Fernández tras el empate del martes y otra de Messi durante el encuentro, en un repaso visual que conectó la historia del fútbol argentino con la noche de Atlanta.

El piloto argentino vibró con la clasificación de la Selección, tras remontar el partido en los últimos diez minutos y avanzar a la final del Mundial. La icónica foto de Maradona en México 86

La secuencia de publicaciones no se limitó al plano emotivo. Colapinto también apuntó contra Speed, el popular streamer estadounidense conocido por su admiración por Cristiano Ronaldo y sus diferencias con Messi, que estuvo presente en el estadio con la camiseta de los Tres Leones para presenciar la semifinal. Speed había alentado durante el torneo a Costa de Marfil, Cabo Verde, Brasil, Portugal y Egipto, selecciones que terminaron eliminadas tras recibir su apoyo, según detalló TyC Sports. Al confirmarse la victoria argentina, Colapinto comentó una publicación del streamer en Instagram con un mensaje que se viralizó de inmediato: “Esoo! Ponete la de España el domingo, dalee!”, en referencia a la final que la Albiceleste disputará ante el seleccionado español.

PUBLICIDAD

El dardo de Colapinto a Speed tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial

La anécdota con Speed adquirió mayor dimensión porque el streamer, pese a su costumbre de apoyar a los rivales de Argentina, fue visto en la previa cantando junto a hinchas argentinos el clásico “el que no salta es un inglés”, antes de instalarse en la tribuna con la indumentaria inglesa para el partido.

En la previa de la semifinal, Colapinto ya había anticipado la tensión que el partido le generaba. “Estoy emocionado por el miércoles por la noche. ¡Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de mis compañeros de equipo! ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!”, había escrito el piloto, en referencia a los integrantes ingleses de su entorno en Alpine.

PUBLICIDAD

El piloto argentino vibró con la clasificación de la Selección, tras remontar el partido en los últimos diez minutos y avanzar a la final del Mundial

La escudería francesa también se sumó al clima mundialista con una publicación propia: compartió fotos del entrenador Lionel Scaloni junto a Colapinto durante el Gran Premio de Bélgica de 2025 y escribió: “Recordando el año pasado en el Gran Premio de Bélgica, donde dimos la bienvenida al entrenador ganador de la Copa del Mundo de Argentina”. El timing de la publicación no fue casual: el piloto argentino tiene su próxima carrera en el Gran Premio de Bélgica, que se disputará del 17 al 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps, el mismo fin de semana de la final del Mundial.

Argentina jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio desde las 16:00 (hora argentina) ante España en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

Las alocadas stories de Colapinto tras el épico triunfo de Argentina ante Inglaterra

Las stories de Franco Colapinto tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

Las stories de Franco Colapinto tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

El piloto argentino vibró con la clasificación de la Selección, tras remontar el partido en los últimos diez minutos y avanzar a la final del Mundial. La icónica foto de Maradona en México 86

El piloto argentino vibró con la clasificación de la Selección, tras remontar el partido en los últimos diez minutos y avanzar a la final del Mundial. El recuerdo de Maradona

El piloto argentino vibró con la clasificación de la Selección, tras remontar el partido en los últimos diez minutos y avanzar a la final del Mundial.

El piloto argentino vibró con la clasificación de la Selección, tras remontar el partido en los últimos diez minutos y avanzar a la final del Mundial