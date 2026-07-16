Del pub de Glasgow a la Plaza Mayor de Madrid: así festejaron los argentinos el pase a la final del Mundial 2026

En Glasgow, argentinos y escoceses celebraron juntos en pubs la victoria de la Argentina sobre Inglaterra (X)

El triunfo de la selección argentina por 2-1 frente a Inglaterra, que selló el pase a la final del Mundial 2026, no solo provocó una explosión de alegría en el país. A miles de kilómetros de distancia, comunidades argentinas y fanáticos de la Albiceleste volvieron a convertir plazas, bares y calles de distintas ciudades del mundo en escenarios de un festejo que rápidamente se hizo viral.

Uno de los casos más llamativos se vivió en Escocia. En distintos pubs de Glasgow, argentinos y escoceses siguieron juntos la semifinal y celebraron el pitazo final con abrazos, cánticos y brindis. La histórica rivalidad deportiva entre Escocia e Inglaterra volvió a hacerse sentir y muchos hinchas locales vivieron la victoria argentina con un entusiasmo que sorprendió incluso a los propios argentinos presentes.

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En Glasgow, argentinos y escoceses celebraron juntos en pubs la victoria de la Argentina sobre Inglaterra (X)

Las imágenes mostraron locales repletos, banderas argentinas y un clima de auténtica fiesta que se extendió durante varios minutos después del final del partido. La clasificación de la Albiceleste terminó siendo el punto de encuentro entre dos hinchadas unidas circunstancialmente por un mismo objetivo: ver caer a Inglaterra.

En Cardiff, argentinos y simpatizantes locales compartieron en bares del centro la celebración por la clasificación de Argentina (X)

Los festejos también se trasladaron a Gales. En Cardiff, un grupo de argentinos celebró el triunfo junto a simpatizantes locales en distintos bares del centro de la ciudad. Entre cantos, aplausos y banderas celestes y blancas, la clasificación volvió a reunir a una comunidad que siguió el encuentro con la misma intensidad que si estuviera en la Argentina.

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En Cardiff, argentinos y simpatizantes locales compartieron en bares del centro la celebración por la clasificación de Argentina (X)

España también fue escenario de una celebración multitudinaria. En la Plaza Mayor de Madrid, cientos de argentinos coparon uno de los lugares más emblemáticos de la capital apenas terminó el encuentro. Las camisetas albicelestes dominaron el paisaje mientras los hinchas cantaban, saltaban y registraban con sus celulares un momento que rápidamente comenzó a multiplicarse en las redes sociales.

La Plaza Mayor de Madrid reunió a cientos de argentinos tras el triunfo de la selección argentina en la semifinal del Mundial 2026

La euforia también llegó a Francia. En París, la comunidad argentina salió a festejar a las calles tras el pase a la final. Los videos difundidos en las últimas horas mostraron a decenas de personas cantando, abrazándose y saltando con banderas argentinas, en una celebración espontánea que llamó la atención de quienes caminaban por la zona.

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Au coup de sifflet final, la communauté argentine de Paris s'est réunie rue Dauphine pour célébrer la qualification en finale de la Coupe du monde pic.twitter.com/0B7rWIniBD — L'Équipe (@lequipe) July 15, 2026

Como suele ocurrir en cada gran cita futbolística, la clasificación volvió a reunir a miles de argentinos que viven en el exterior y eligieron compartir el partido con amigos, familiares y otros compatriotas. Bares, plazas y espacios públicos se transformaron en puntos de encuentro donde la distancia con el país quedó, al menos por un rato, en un segundo plano.

Las imágenes de Glasgow, Cardiff, Madrid y París reflejaron una vez más el alcance global de la pasión por la Selección. El pase a una nueva final del mundo volvió a encontrar a los argentinos unidos en distintos rincones del planeta, donde el grito de gol se escuchó con la misma fuerza que en Buenos Aires.

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