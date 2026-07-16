Deportes

Del pub de Glasgow a la Plaza Mayor de Madrid: así festejaron los argentinos el pase a la final del Mundial 2026

La victoria sobre Inglaterra desató celebraciones en distintos rincones de Europa, donde comunidades argentinas y hasta simpatizantes locales salieron a las calles para acompañar a la Selección

Guardar
Google icon

En Glasgow, argentinos y escoceses celebraron juntos en pubs la victoria de la Argentina sobre Inglaterra (X)

El triunfo de la selección argentina por 2-1 frente a Inglaterra, que selló el pase a la final del Mundial 2026, no solo provocó una explosión de alegría en el país. A miles de kilómetros de distancia, comunidades argentinas y fanáticos de la Albiceleste volvieron a convertir plazas, bares y calles de distintas ciudades del mundo en escenarios de un festejo que rápidamente se hizo viral.

Uno de los casos más llamativos se vivió en Escocia. En distintos pubs de Glasgow, argentinos y escoceses siguieron juntos la semifinal y celebraron el pitazo final con abrazos, cánticos y brindis. La histórica rivalidad deportiva entre Escocia e Inglaterra volvió a hacerse sentir y muchos hinchas locales vivieron la victoria argentina con un entusiasmo que sorprendió incluso a los propios argentinos presentes.

PUBLICIDAD

En Glasgow, argentinos y escoceses celebraron juntos en pubs la victoria de la Argentina sobre Inglaterra (X)

Las imágenes mostraron locales repletos, banderas argentinas y un clima de auténtica fiesta que se extendió durante varios minutos después del final del partido. La clasificación de la Albiceleste terminó siendo el punto de encuentro entre dos hinchadas unidas circunstancialmente por un mismo objetivo: ver caer a Inglaterra.

En Cardiff, argentinos y simpatizantes locales compartieron en bares del centro la celebración por la clasificación de Argentina (X)

Los festejos también se trasladaron a Gales. En Cardiff, un grupo de argentinos celebró el triunfo junto a simpatizantes locales en distintos bares del centro de la ciudad. Entre cantos, aplausos y banderas celestes y blancas, la clasificación volvió a reunir a una comunidad que siguió el encuentro con la misma intensidad que si estuviera en la Argentina.

PUBLICIDAD

En Cardiff, argentinos y simpatizantes locales compartieron en bares del centro la celebración por la clasificación de Argentina (X)

España también fue escenario de una celebración multitudinaria. En la Plaza Mayor de Madrid, cientos de argentinos coparon uno de los lugares más emblemáticos de la capital apenas terminó el encuentro. Las camisetas albicelestes dominaron el paisaje mientras los hinchas cantaban, saltaban y registraban con sus celulares un momento que rápidamente comenzó a multiplicarse en las redes sociales.

La Plaza Mayor de Madrid reunió a cientos de argentinos tras el triunfo de la selección argentina en la semifinal del Mundial 2026

La euforia también llegó a Francia. En París, la comunidad argentina salió a festejar a las calles tras el pase a la final. Los videos difundidos en las últimas horas mostraron a decenas de personas cantando, abrazándose y saltando con banderas argentinas, en una celebración espontánea que llamó la atención de quienes caminaban por la zona.

Como suele ocurrir en cada gran cita futbolística, la clasificación volvió a reunir a miles de argentinos que viven en el exterior y eligieron compartir el partido con amigos, familiares y otros compatriotas. Bares, plazas y espacios públicos se transformaron en puntos de encuentro donde la distancia con el país quedó, al menos por un rato, en un segundo plano.

Las imágenes de Glasgow, Cardiff, Madrid y París reflejaron una vez más el alcance global de la pasión por la Selección. El pase a una nueva final del mundo volvió a encontrar a los argentinos unidos en distintos rincones del planeta, donde el grito de gol se escuchó con la misma fuerza que en Buenos Aires.

Temas Relacionados

ArgentinaInglaterraMundial 2026GlasgowMadridParísCardiffEscociaEspañaFranciaGales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Siempre he sido el tercer hombre, pero estaba muy lejos”, dijo Alexander Zverev antes de la final en Wimbledon

El alemán reconoció que durante años su nivel no igualaba al de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, aunque sostuvo que su juego evolucionó hasta exigirlos al límite en los escenarios más importantes

“Siempre he sido el tercer hombre, pero estaba muy lejos”, dijo Alexander Zverev antes de la final en Wimbledon

La contundente respuesta de Messi a los críticos tras clasificar a la final del Mundial con Argentina y el recuerdo de Maradona: “Es un regalo para él”

La Pulga dejó distintas definiciones del triunfo 2-1 ante Inglaterra en Atlanta, que selló el pase a la definición del Mundial

La contundente respuesta de Messi a los críticos tras clasificar a la final del Mundial con Argentina y el recuerdo de Maradona: “Es un regalo para él”

Los videos de los festejos en el vestuario de Argentina tras el histórico triunfo ante Inglaterra: “Tenemos que dar la vuelta”

Los jugadores celebraron la clasificación a la final del Mundial y desataron la euforia a la espera del partido frente a España

Los videos de los festejos en el vestuario de Argentina tras el histórico triunfo ante Inglaterra: “Tenemos que dar la vuelta”

Grito desaforado en la cara de Pickford y dedicatoria para Bellingham: los alocados festejos de Cuti Romero tras el pase de Argentina a la final del Mundial

Ni el abrazo con sus compañeros ni la búsqueda del goleador, la primera reacción del cordobés fue plantarse frente a un rival con los puños apretados, en una secuencia que se repitió al pitazo final con el volante inglés como destinatario

Grito desaforado en la cara de Pickford y dedicatoria para Bellingham: los alocados festejos de Cuti Romero tras el pase de Argentina a la final del Mundial

El romántico abrazo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en la tribuna tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial

El volante y la cantante compartieron un tierno momento en Atlanta

El romántico abrazo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en la tribuna tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial

DEPORTES

“Siempre he sido el tercer hombre, pero estaba muy lejos”, dijo Alexander Zverev antes de la final en Wimbledon

“Siempre he sido el tercer hombre, pero estaba muy lejos”, dijo Alexander Zverev antes de la final en Wimbledon

La contundente respuesta de Messi a los críticos tras clasificar a la final del Mundial con Argentina y el recuerdo de Maradona: “Es un regalo para él”

Los videos de los festejos en el vestuario de Argentina tras el histórico triunfo ante Inglaterra: “Tenemos que dar la vuelta”

Grito desaforado en la cara de Pickford y dedicatoria para Bellingham: los alocados festejos de Cuti Romero tras el pase de Argentina a la final del Mundial

El romántico abrazo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en la tribuna tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial

TELESHOW

Mirtha Legrand, La Mona Jiménez y los famosos argentinos en los memes del triunfo de Argentina frente a Inglaterra

Mirtha Legrand, La Mona Jiménez y los famosos argentinos en los memes del triunfo de Argentina frente a Inglaterra

La emoción de Tini Stoessel tras la actuación de Rodrigo De Paul contra Inglaterra: “Te amo tanto mi amor”

El gesto de Dalma Maradona con un hincha argentino en pleno vuelo al Mundial: el recuerdo de Diego

El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Así vivieron las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

INFOBAE AMÉRICA

Israel abatió a tres terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Israel abatió a tres terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

La Policía de República Dominicana captura a tres presuntos asaltantes armados

El Salvador: Dos rescatados tras fuerte colisión entre camiones en carretera Panamericana

“El statu quo en Nicaragua es intolerable para los Estados Unidos y sus vecinos”, afirma subsecretario Michael Kozak

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 4.829