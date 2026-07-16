¿Renovar el DUI sin salir de casa? Ahora los salvadoreños pueden hacerlo en minutos gracias a una plataforma digital

Presentan una plataforma digital para renovar y reponer el Documento Único de Identidad. Conoce aquí los pasos. (Cortesía: Registro Nacional de las Personas Naturales)

La modernización digital de los servicios públicos en El Salvador ha dado un nuevo paso con la presentación de una plataforma en línea para la renovación y reposición del Documento Único de Identidad (DUI). De acuerdo con la información oficial, la implementación de soluciones digitales responde a la prioridad de acercar los servicios públicos a la población.

El objetivo es simplificar trámites, reducir tiempos de espera y brindar atención eficiente y accesible. Por ende, a partir de este miércoles, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) introdujo una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos realizar el proceso de renovación o reposición del DUI desde cualquier lugar y a cualquier hora.

PUBLICIDAD

Según explicó Fernando Velasco, registrador nacional del RNPN, durante la presentación oficial, la nueva plataforma posibilita que los ciudadanos completen el trámite desde cualquier dispositivo electrónico. “Los ciudadanos podrán realizar su trámite de renovación o reposición del documento desde tablets o celulares que tengan acceso a internet. Podrán hacerlo desde su oficina, desde su casa, inclusive si andan de vacaciones, también pueden hacerlo. Esto realmente lleva a mejorar la experiencia de cómo obtener el DUI”, expresó Velasco.

La digitalización de este proceso DUI reduciría desplazamientos, descongestionaría oficinas y mejoraría la experiencia de los ciudadanos en el país y en Estados Unidos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Renovación y reposición del DUI ahora se puede realizar en línea

La página web oficial, https://dui.sv, está disponible para ciudadanos que residen tanto en El Salvador como en Estados Unidos. De esta forma, la plataforma ofrece la posibilidad de realizar el trámite de forma totalmente digital, lo que agiliza la atención y proporciona mayor comodidad para los usuarios, según informó la Presidencia a través de su Secretaría. El sitio permite actualizar datos personales, cargar una fotografía reciente y seleccionar el DUICentro de preferencia para retirar el documento. Para quienes viven en Estados Unidos, el servicio DUI Express permite recibir el documento directamente en la dirección indicada.

PUBLICIDAD

“Es una plataforma en línea que permite renovar y reponer el Documento Único de Identidad (DUI) en dispositivos móviles. Está disponible 24/7, puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier situación en que se encuentre el ciudadano”, detalló Velasco en su intervención, citada por la Secretaría de Prensa.

Manos sostienen un documento de identidad de prueba de El Salvador, que muestra la fotografía de una mujer y datos personales ficticios impresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta digital incorpora un proceso robusto de validación para garantizar la seguridad de la información y la identidad de los usuarios. El sistema cuenta con un mecanismo de autenticación y verificación biométrica, que debe completarse antes de habilitar la etapa de pago del trámite. “Recalcar que, aunque sea una renovación o reposición, también va a permitir actualizar ciertos datos como la dirección, el correo electrónico, el número de teléfono y el contacto de emergencia”, explicó Velasco.

PUBLICIDAD

El lanzamiento de la plataforma se enmarca en la estrategia de digitalización de los servicios públicos impulsada por el Gobierno de El Salvador. El objetivo es facilitar el acceso a trámites esenciales y reducir la carga administrativa para los ciudadanos.

La digitalización del proceso permitirá optimizar los tiempos de atención y minimizar los desplazamientos físicos, lo que representa un beneficio concreto para quienes residen en el exterior o tienen dificultades para acudir a los centros de atención tradicionales. El RNPN estima que la plataforma contribuirá a descongestionar las oficinas y a mejorar la experiencia general del usuario.