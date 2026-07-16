El Salvador

¿Renovar el DUI sin salir de casa? Ahora los salvadoreños pueden hacerlo en minutos gracias a una plataforma digital

La herramienta permite hacer el trámite desde celulares o tabletas, con carga de foto, actualización de datos y selección del centro de entrega para residentes en el país y en Estados Unidos

Guardar
Google icon

Presentan una plataforma digital para renovar y reponer el Documento Único de Identidad. Conoce aquí los pasos. (Cortesía: Registro Nacional de las Personas Naturales)

La modernización digital de los servicios públicos en El Salvador ha dado un nuevo paso con la presentación de una plataforma en línea para la renovación y reposición del Documento Único de Identidad (DUI). De acuerdo con la información oficial, la implementación de soluciones digitales responde a la prioridad de acercar los servicios públicos a la población.

El objetivo es simplificar trámites, reducir tiempos de espera y brindar atención eficiente y accesible. Por ende, a partir de este miércoles, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) introdujo una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos realizar el proceso de renovación o reposición del DUI desde cualquier lugar y a cualquier hora.

PUBLICIDAD

Según explicó Fernando Velasco, registrador nacional del RNPN, durante la presentación oficial, la nueva plataforma posibilita que los ciudadanos completen el trámite desde cualquier dispositivo electrónico. “Los ciudadanos podrán realizar su trámite de renovación o reposición del documento desde tablets o celulares que tengan acceso a internet. Podrán hacerlo desde su oficina, desde su casa, inclusive si andan de vacaciones, también pueden hacerlo. Esto realmente lleva a mejorar la experiencia de cómo obtener el DUI”, expresó Velasco.

La digitalización de este proceso DUI reduciría desplazamientos, descongestionaría oficinas y mejoraría la experiencia de los ciudadanos en el país y en Estados Unidos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La digitalización de este proceso DUI reduciría desplazamientos, descongestionaría oficinas y mejoraría la experiencia de los ciudadanos en el país y en Estados Unidos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Renovación y reposición del DUI ahora se puede realizar en línea

La página web oficial, https://dui.sv, está disponible para ciudadanos que residen tanto en El Salvador como en Estados Unidos. De esta forma, la plataforma ofrece la posibilidad de realizar el trámite de forma totalmente digital, lo que agiliza la atención y proporciona mayor comodidad para los usuarios, según informó la Presidencia a través de su Secretaría. El sitio permite actualizar datos personales, cargar una fotografía reciente y seleccionar el DUICentro de preferencia para retirar el documento. Para quienes viven en Estados Unidos, el servicio DUI Express permite recibir el documento directamente en la dirección indicada.

PUBLICIDAD

Es una plataforma en línea que permite renovar y reponer el Documento Único de Identidad (DUI) en dispositivos móviles. Está disponible 24/7, puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier situación en que se encuentre el ciudadano”, detalló Velasco en su intervención, citada por la Secretaría de Prensa.

Dos manos sostienen una tarjeta de identificación blanca de El Salvador con bandera, escudo, la foto de una mujer y texto de prueba.
Manos sostienen un documento de identidad de prueba de El Salvador, que muestra la fotografía de una mujer y datos personales ficticios impresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta digital incorpora un proceso robusto de validación para garantizar la seguridad de la información y la identidad de los usuarios. El sistema cuenta con un mecanismo de autenticación y verificación biométrica, que debe completarse antes de habilitar la etapa de pago del trámite. “Recalcar que, aunque sea una renovación o reposición, también va a permitir actualizar ciertos datos como la dirección, el correo electrónico, el número de teléfono y el contacto de emergencia”, explicó Velasco.

El lanzamiento de la plataforma se enmarca en la estrategia de digitalización de los servicios públicos impulsada por el Gobierno de El Salvador. El objetivo es facilitar el acceso a trámites esenciales y reducir la carga administrativa para los ciudadanos.

La digitalización del proceso permitirá optimizar los tiempos de atención y minimizar los desplazamientos físicos, lo que representa un beneficio concreto para quienes residen en el exterior o tienen dificultades para acudir a los centros de atención tradicionales. El RNPN estima que la plataforma contribuirá a descongestionar las oficinas y a mejorar la experiencia general del usuario.

Temas Relacionados

Documento Nacional de IdentidadServicios públicosDigitalizaciónIdentidadEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hermano de expresidente guatemalteco Romeo Lucas García es beneficiado con arresto domiciliario en caso de genocidio

Organizaciones como la Asociación para la Justicia y Reconciliación cuestionan al tribunal y lo señalan de priorizar los argumentos defensivos, reflejando la distancia entre las expectativas de los sobrevivientes y los tiempos de un caso de alto impacto para la historia de Guatemala

Hermano de expresidente guatemalteco Romeo Lucas García es beneficiado con arresto domiciliario en caso de genocidio

República Dominicana pagará hasta pagará 5,100 dólares a sus medallistas de oro en Santo Domingo 2026

Los incentivos anunciados por el ministro Kelvin Cruz fijan USD 2,550 para quienes obtengan el segundo lugar y unos USD 1,700 para el tercero, a menos de dos semanas del arranque del evento

República Dominicana pagará hasta pagará 5,100 dólares a sus medallistas de oro en Santo Domingo 2026

Maestros dominicanos proponen cambios al Código Penal para proteger la función docente y otras acciones

El gremio docente advirtió a los diputados que varias frases podrían castigar decisiones de resguardo o corrección en los centros, aunque su propuesta mantiene sanciones frente al acoso y al abandono real

Maestros dominicanos proponen cambios al Código Penal para proteger la función docente y otras acciones

La Policía de República Dominicana captura a tres presuntos asaltantes armados

La operación se produjo tras una pesquisa iniciada en Espaillat por el robo a un mensajero de remesas, y dejó bajo custodia un vehículo, dos armas de fuego y varios pasamontañas

La Policía de República Dominicana captura a tres presuntos asaltantes armados

El Salvador: Dos rescatados tras fuerte colisión entre camiones en carretera Panamericana

El siniestro, reportado por la Policía Nacional Civil, involucró a una rastra, una concretera y un camión estacionado en la zona de Apopa

El Salvador: Dos rescatados tras fuerte colisión entre camiones en carretera Panamericana

TECNO

Elon Musk libera la herramienta de programación de Grok: ahora cualquiera puede usarla para crear aplicaciones

Elon Musk libera la herramienta de programación de Grok: ahora cualquiera puede usarla para crear aplicaciones

Por primera vez, las acciones de SpaceX caen por debajo del precio de su salida a Bolsa

Celulares con botones e inteligencia artificial: la extraña combinación que presenta Nokia

Manchas rojas en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: las posibles causas de este problema

Esta simple alerta en iPhone te protege de mensajes maliciosos: también evita que otros caigan

ENTRETENIMIENTO

“Es un juego de palabras y no fue posible incorporarlo”, admitió Christopher Nolan sobre su adaptación de La Odisea

“Es un juego de palabras y no fue posible incorporarlo”, admitió Christopher Nolan sobre su adaptación de La Odisea

Barbara Palvin confesó que el embarazo afectó su imagen corporal antes de que fuera visible

Jeremy Renner y una negativa emblemática en Misión Imposible: “No vas a arrastrarme para simplemente matar a mi personaje”

“No tengo miedo”: la historia real detrás de la serie de Netflix sobre el secuestro de un niño

Christian Bale explicó por qué no quiere dirigir una película: “No sé si me gustaría hacer ese trabajo”

MUNDO

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una red acusada de abastecer armamento a Irán

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una red acusada de abastecer armamento a Irán

Melbourne debate el futuro de las bicicletas eléctricas compartidas en Yarra

La Unión Europea extendió el tope al precio del petróleo ruso mientras busca un acuerdo sobre las sanciones

Israel abatió a tres terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Kuwait interceptó más de 20 drones y misiles atribuidos al régimen de Irán en plena escalada militar en el Golfo