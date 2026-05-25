Salud

Tres factores silenciosos podrían bloquear la limpieza cerebral nocturna y acelerar el deterioro cognitivo

Diversos estudios advierten que el sistema glinfático, responsable de expulsar proteínas como la beta-amiloide y la tau, pierde eficiencia por condiciones que afectan a millones de personas en el mundo

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Ilustración de reloj circular con cerebro en el centro, manecillas a medianoche, burbujas azules alrededor. Íconos de estrés bloqueados por un halo protector luminoso.
El sueño profundo activa un sistema de limpieza cerebral clave para eliminar desechos y proteínas asociadas al deterioro cognitivo, pero el estrés crónico, la depresión y el descanso fragmentado pueden alterar ese proceso y elevar el riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el cuerpo descansó durante la noche, el cerebro puso en marcha uno de sus procesos más importantes: un sistema de limpieza capaz de eliminar desechos metabólicos y proteínas vinculadas al deterioro cognitivo. Sin embargo, estudios publicados en mayo de 2026 encendieron una señal de alarma al revelar que el estrés crónico, la depresión y el sueño fragmentado pueden interferir en ese mecanismo esencial, aumentando el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y reavivando el debate científico sobre la demencia.

La relación entre sueño alterado, estrés crónico y mayor riesgo de demencia cobró un nuevo sentido con avances científicos recientes. Investigaciones publicadas recientemente detallaron que estos factores afectaron el mecanismo de limpieza cerebral nocturna, clave para el mantenimiento de la salud cognitiva.

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Dormir mal, sufrir estrés continuo o padecer depresión puede dificultar la eliminación de desechos en el cerebro al alterar el sueño profundo, fase en la que se activó el llamado sistema glinfático, el circuito biológico que favoreció la expulsión de desechos metabólicos y proteínas asociadas a enfermedades neurodegenerativas.

El sueño no supuso solo descanso: durante la noche, el cerebro sincronizó ritmos químicos y vasculares que facilitaron el movimiento de fluidos y la limpieza interna necesaria para proteger su funcionamiento.

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Qué es el sistema glinfático y por qué importó en la salud cognitiva

Ilustración de un cerebro humano estilizado en fondo azul profundo con olas de agua arrastrando partículas. Encima, una luna y estrellas indican sueño.
El sistema glinfático, descubierto en 2012, se activa durante el sueño profundo y permite eliminar proteínas vinculadas a enfermedades neurodegenerativas mediante el flujo del líquido cefalorraquídeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubierto en 2012, el sistema glinfático dirige el líquido cefalorraquídeo a través de canales situados junto a los vasos sanguíneos. Este sistema se activa especialmente en las fases profundas del sueño y permite expulsar proteínas como la beta-amiloide y la tau, asociadas a enfermedades degenerativas.

Durante el descanso, la actividad cerebral sigue un patrón de oscilaciones lentas, lo que favorece el flujo del líquido cefalorraquídeo y el proceso de limpieza interna.

Una revisión publicada el 13 de mayo de 2026 describió al sistema glinfático como un regulador dinámico de la homeostasis cerebral y analizó cómo el ciclo sueño-vigilia y los ritmos circadianos modularon la eficiencia de esa depuración. Ese trabajo también plantea que la falla del sistema podría operar como un mecanismo compartido en trastornos neurológicos y psiquiátricos.

Cómo el estrés y la depresión alteraron la limpieza cerebral nocturna

Factores como el envejecimiento, el estrés crónico, la depresión y la falta de sueño alteran los ritmos cerebrales necesarios para el funcionamiento del sistema glinfático. Cambios en neurotransmisores como la norepinefrina, la serotonina y la dopamina —fundamentales para el ánimo, la atención y el estado de alerta— también influyen en la actividad del sueño profundo y en los mecanismos de limpieza cerebral.

Cuando estos ritmos se interrumpen, el cerebro pierde capacidad para eliminar desechos de manera eficiente. Esta alteración de los ciclos nocturnos no solo perjudica la calidad del descanso, sino que además debilita los sistemas naturales de protección frente al deterioro cognitivo.

El análisis científico concluye que distintos trastornos, aunque parecieran no estar relacionados entre sí, comparten un mismo efecto sobre el cerebro: reducir la eficiencia de la limpieza cerebral durante la noche.

Mujer acostada en cama usando una almohada tipo cuña bajo la cabeza y el torso, dormitorio iluminado
La calidad del sueño resulta clave para el funcionamiento del sistema de limpieza cerebral: el estrés, la depresión y el descanso insuficiente pueden alterar ese mecanismo y afectar la salud cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro trabajo sugiere que estos fenómenos podrían no ser independientes, sino que podrían estar conectados a través de la capacidad del cerebro para eliminar desechos durante el sueño”, añadió la investigación.

Nuevos biomarcadores para identificar el riesgo de demencia

El estudio resaltó la importancia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como posible biomarcador, accesible con dispositivos de uso cotidiano. Las fluctuaciones en el tiempo entre latidos durante el sueño reflejaron de manera directa los ritmos cerebrales involucrados en el proceso de limpieza nocturna.

En mayo de 2026, por su parte, un artículo de revisión indexado en PubMed examinó el uso combinado de electroencefalografía y variabilidad de la frecuencia cardíaca en el diagnóstico y manejo de la enfermedad de Alzheimer, con foco en la interacción cerebro-corazón como vía para mejorar la detección y el seguimiento.

Medir este parámetro permite detectar, de forma sencilla y no invasiva, señales tempranas de alteración en la función cerebral. Así se puede anticipar un mayor riesgo de deterioro cognitivo antes de que surgieran síntomas visibles.

Cada año, se registraron casi 10 millones de nuevos casos de demencia en el mundo, según la ficha informativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un dato que reforzó el valor de comprender y vigilar estos mecanismos para la salud pública.

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