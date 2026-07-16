La contundente respuesta de Messi a los críticos tras clasificar a la final del Mundial con Argentina y el recuerdo de Maradona: “Es un regalo para él”

El mensaje de Messi para los hinchas argentinos: "SOMOS LOS MEJORES ESTOS CUATRO AÑOS, DUELA A QUIEN LE DUELA. NADIE NOS REGALÓ NADA. CONSEGUIR DOS FINALES SEGUIDAS ES PARA POCOS". pic.twitter.com/zraNCQsZjp — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Lionel Messi habló después de ser una de las figuras principales en la remontada de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La Pulga analizó la victoria 2-1 en Atlanta con dos asistencias suyas para Enzo Fernández y Lautaro Martínez y subrayó la importancia de este resultado para avanzar a la final de este domingo ante España en el MetLife de Nueva Jersey y Nueva York.

El 10 habló en zona mixta, como así también con ESPN, TyC Sports y DSports, y se refirió a los condimentos que rodearon al encuentro desde antes del pitazo inicial, ya que se silbó el himno inglés en el recibimiento de los equipos: “Fue increíble todo lo que vivimos. Cuando empezábamos a entrar, en el himno, se vivió algo especial, creo que el grupo lo sintió, porque escuchamos el murmullo de la gente de ellos y sentimos que la gente lo estaba cantando de manera especial y nos fuimos contagiando unos a otros. Sabíamos que no era una victoria más, era una victoria importante, que el pueblo argentino la quería y nosotros también. Nos metimos en otra final del mundo. Es una locura jugar dos seguidas. Este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea. Nunca dejamos de creer, de intentarlo con juego”.

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El periodista Matías Pellicioni le obsequió al campeón del mundo en Qatar 2022 una réplica de la camiseta usada por Diego Maradona en México 1986 y Leo le dedicó un mensaje especial al Pelusa: “Fue hermoso, seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él era un día muy especial y poder regalarle esta alegría... Que viva como quiera desde ahí arriba y que lo disfrute porque es un regalo para él también”.

Segundos después, le afirmaron que había superado a Maradona y Messi evitó entrar en polémicas, sumado a subrayar el tiempo compartido en su etapa como entrenador de la Selección: “No sé, está bueno eso de no comparar y tenemos la suerte de haber vivido al Diego, de disfrutar todas las alegrías que nos regaló... Lo tenemos que vivir de esa manera. Nunca me quise comparar con el Diego y nunca lo haré. Sé que me quería mucho, hemos compartido momentos difíciles y lindos, como el Mundial 2010, que Diego estaba en una etapa muy linda de su vida. Lo disfrutamos muchísimo. Era una locura estar el día a día con él, preparar los partidos, analizar los rivales. Y siempre me quedo con todo lo lindo que viví con él. Él marcó el camino ante Inglaterra y nosotros fuimos tras sus pasos”.

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🗣️ "SEGURAMENTE EL DIEGO, DESDE ARRIBA, LO ESTÁ DISFRUTANDO MUCHÍSIMO. PARA ÉL ERA UN DÍA MUY ESPECIAL"



🎙️ El Capitán se llevó una camieta especial de Maradona y le dedicó unas emotivas palabras.



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Además, el futbolista de 39 años les habló a los hinchas y le mandó un dardo a los críticos del bicampeón de América: “Que lo sigan disfrutando, es una locura lo que conseguimos otra vez. Venimos de ser los campeones del mundo, fuimos los mejores en estos cuatro años, duela a quien le duela y digan lo que digan. Una vez más, nos ponemos entre los dos mejores del mundo. Eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos, y este grupo lo consiguió”.

“Si hubiéramos perdido contra Inglaterra, hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance”, añadió.

El capitán de la Albiceleste resaltó la trascendencia de esta victoria contra Los Tres Leones: “Nos sentimos orgullosos de lo que venimos consiguiendo, de lo que venimos brindando a la gente, y somos felices de que la gente pueda disfrutar de la manera que lo hace. Nos llena de placer darles esa felicidad. Hoy no era un partido más, era un partido muy especial para todos los argentinos y era el partido que no queríamos perder. Por suerte, les pudimos dar una alegría más a los hinchas”. “No podíamos perder”, sentenció.

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“Estamos muy felices. Se habían puesto las cosas difíciles, este grupo nunca deja de creer e intentarlo. Hoy lo fuimos a buscar con ganas y fútbol. Los empezamos a meter en un arco y, cuando lo empatamos, vimos que lo íbamos a ganar, que no necesitábamos ir al alargue. Gracias a Dios, se nos dio. Es una cosa increíble para nosotros y la gente. Hoy todos queríamos ganar, y lo pudimos hacer”, contó el astro al término del encuentro. Y señaló: “Fue un partido muy especial por toda la historia nuestra que viene de atrás con Inglaterra”.

*Messi destacó la resiliencia del equipo para buscar la victoria

También fue interrogado sobre las celebraciones que se desataron en toda la Argentina por esta clasificación al partido decisivo: “Mi familia me mandó imágenes del Monumento a la Bandera (en Rosario), del Obelisco, pero muy poquito. No tuve oportunidad de contestar mensajes, simplemente hablar con mis familiares y no vi nada”.

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MÁS FRASES DE LIONEL MESSI

La posibilidad de ser bicampeones del mundo y seguir escribiendo historia: “Es una locura lo que estamos viviendo y cómo se dan las cosas. Sinceramente, antes de empezar el Mundial, confiaba en este grupo y sabía que estaríamos entre los mejores cuatro. Que la íbamos a pelear y nos terminamos metiendo en una nueva final. Es impresionante. Este grupo no me sorprende. Conozco y sabía de lo que éramos capaces. Por ahí, la gente tenía dudas por cómo llegábamos con jugadores muy al límite y con problemas, pero este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus, se contagia el uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo”.

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Otra frase sobre su confianza en el grupo: “Llegábamos con muchas dudas, y muchos nos ponían en duda y nos cuestionaban. Nunca dudé del rendimiento. Nunca se me pasó por la cabeza no estar entre los mejores cuatro porque conozco este grupo desde adentro y sé de lo que es capaz. Cuando este grupo está junto, saca algo especial que tiene y se transforma. Íbamos a competir como lo venimos haciendo. Hicimos lo que todos queríamos: estar hasta el último día y jugar una final del mundo”.

Su mensaje a los hinchas: “Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros porque nos metemos en una final del mundo otra vez. Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años que estamos tratando de ser campeones del mundo. Ahora, volvemos a jugar la final. Que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo. Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último y jugar una final del mundo. Como siempre, ahora, será lo que Dios quiera”.

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*Así vivió Messi la remontada ante Inglaterra

El disfrute de los fanáticos en las calles: “Sabemos que los Mundiales son especiales para nosotros y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Que hay gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes, que la vive peleando”.

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La personalidad de este equipo para revertir un 0-1 en 6 minutos: “Hoy tuvimos una muestra de carácter, de querer, de unión, de fuerza y de fútbol porque lo fuimos a buscar con juego también. Estoy feliz por todo lo que venimos viviendo. Hoy fue un día increíble”.

Su análisis de España antes de la final: “Es una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Es una selección que conozco bien, es una filosofía de fútbol que lleva muchos años jugando de esta manera. Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo. Varios juegan en el Barcelona, equipo que quiero y sigo. Es un partido especial, una final del mundo. Llegamos las dos mejores selecciones y lo demostramos en la cancha. Será una final muy igualada”.

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"ES ESPECIAL JUGAR CONTRA ESPAÑA. LLEGAMOS LAS DOS MEJORES SELECCIONES"



La PALABRA de LIONEL MESSI tras el pase a la final de la Copa del Mundo: "VA A SER UNA FINAL MUY IGUALADA. MERECIDA POR LAS DOS SELECCIONES". pic.twitter.com/bmgjrINZDQ — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

La ilusión por verlo más tiempo con la camiseta de la Selección: “Es difícil. Llego cansado, al igual que todos mis compañeros, que dejan el máximo en cada partido, jugando 120 minutos en varios partidos. Y este grupo viene haciendo un desgaste enorme en todo el Mundial, pero queda un pasito más y lo seguiremos intentando y peleando. Intentaremos recuperar porque cada vez es más difícil recuperar”.

La convivencia grupal: “Todo lo que viví con este grupo desde que volví en la Copa América 2019 fue algo inexplicable e impensado. Lo disfruté muchísimo todo este tiempo, más allá de todos los logros que conseguimos. Convivir con ellos, el día a día, competir con ellos... Fue un proceso muy lindo, y le dimos muchas alegrías a la gente”.

La resiliencia del plantel: “Hicimos lo que venimos haciendo hace muchos años. Este equipo tiene un juego muy fluido y tiene paciencia, sabe leer los momentos del partido. Manejamos el partido desde el principio, más allá de que en el primer tiempo no tuvimos situaciones claras, teníamos el control del juego. Y cuando nos hicieron el gol, jugamos aún mejor, tuvimos mucha paciencia, lo intentamos por adentro, por afuera, tuvimos dos palos y las situaciones que saca el arquero. Esto demuestra la fortaleza de este grupo, la mentalidad que tiene y el juego también porque hoy lo ganamos con todo eso”.

Su preparación para este Mundial: “Hice todo lo posible para llegar de la mejor manera, hace un año que me preparo. Sabía que iba a dar todo para intentar llegar de la mejor manera y poder disfrutarlo. Me quería sentir bien en el Mundial, en la última Copa América no estaba de la mejor manera físicamente. Tuve una lesión ante Chile, la arrastré hasta el final y terminé con una lesión en la final. Por algo pasan las cosas. Esta vez me preparé a full para disfrutarlo y estar al máximo”.

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