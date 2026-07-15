Descubren que el gecko lemon frost tiene una mutación que puede revelar secretos del cáncer

El gecko “lemon frost” es una variedad del gecko leopardo que surgió por una mutación genética espontánea durante la cría selectiva. Se caracteriza por su color blanco y amarillo, y presenta alta propensión a desarrollar tumores cutáneos. (Tony Gamble Marquette University)

El gecko leopardo tiene una variedad genética llamada “lemon frost” que lo distingue por su color blanco y amarillo.

Esa mutación, que acompaña al animal durante toda su vida, también lo condena: el 80% de estos ejemplares desarrolla tumores de la piel.

A diferencia de los ratones de laboratorio, en los que los tumores deben inducirse artificialmente, los lemon frost los desarrollan de manera natural y se expanden con rapidez.

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Investigadores de Reino Unido, Italia y Estados Unidos revelaron que las alteraciones en su ADN afectan procesos similares a los del cáncer humano.

Los investigadores trabajan en la Universidad de Nottingham, la Universidad de Birmingham, la Universidad Marquette, la Universidad de Florida y la Universidad de Trieste, y publicaron el trabajo en la revista BMC Biology.

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Un reptil que lleva el cáncer en sus genes

La mutación genética que le da color blanco y amarillo predispone al gecko al cáncer de piel. (Robert Ossiboff)

Los científicos tuvieron en cuenta que ocho de cada diez geckos lemon frost desarrollan tumores llamados iridoforomas a lo largo de su vida.

Esos tumores regresan incluso después de ser retirados mediante cirugía.

Esa persistencia resultó inusual frente a otros reptiles como las tortugas, en las que el cáncer es raro. La comparación llevó a los investigadores a preguntarse qué hace a esta variedad tan vulnerable y si la falta de diversidad genética podía estar en la raíz del problema.

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Con esas preguntas como motor, intentaron comprender la predisposición de esos reptiles al cáncer.

El ADN como mapa del tumor

El estudio señaló que los tumores del gecko lemon frost surgen de manera natural y se expanden con rapidez, a diferencia de los modelos clásicos con ratones de laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender qué pasa dentro de estos geckos, los investigadores compararon el ADN de los tumores con el de los tejidos sanos del mismo animal. La idea era simple: encontrar qué cambios genéticos aparecen en las zonas enfermas y no en las sanas.

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Buscaron mutaciones que se repetían, genes fusionados y alteraciones en la cantidad de material genético. Todo eso para descifrar cómo nace y crece el tumor, y si esos mecanismos se parecen a los del cáncer en personas.

Con esos objetivos claros, el estudio también propuso al gecko lemon frost como alternativa a los animales de laboratorio clásicos. La apuesta fue sumar nuevas herramientas para estudiar el cáncer en vertebrados.

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Leer el genoma para entender la enfermedad

Los científicos compararon el ADN de tumores y tejidos sanos del mismo gecko leopardo para identificar mutaciones, genes fusionados y cambios en el material genético. (Steve Sykes)

El trabajo arrancó con la extracción de muestras de tumores y tejidos sanos de tres geckos. Después, se leyó el genoma completo de cada muestra con tecnología de punta, lo que permitió detectar mutaciones y analizar la composición de los tumores.

Con esos datos, los investigadores usaron programas especializados para identificar variantes, fusiones y cambios en el número de copias de genes. Todo se cotejó con el genoma de referencia del gecko leopardo.

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La secuenciación del genoma completo en tres geckos lemon frost mostró tumores con entre 30 y 36% de células afectadas y una carga mutacional similar a la de tumores humanos (Steve Sykes)

Los resultados mostraron que los tumores tuvieron entre 30 y 36% de células afectadas y un número de mutaciones parecido al de tumores humanos.

Se detectaron mutaciones compartidas, como una puntual en el gen TBP y una fusión entre IARS1 y RNF213.

También se registraron pérdidas y duplicaciones en genes vinculados al cáncer. La desorganización de los filamentos de actina, que son estructuras que dan forma y movimiento a las células, apareció como un rasgo clave de los tumores y podría estar detrás de su capacidad para propagarse.

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Lo que un gecko puede enseñarle al mundo

La investigación concluyó que el gecko leopardo lemon frost puede funcionar como un modelo natural para estudiar el cáncer, aunque advirtió limitaciones por el tamaño de la muestra (Steve Sykes)

Con todos esos datos, el estudio concluyó que el gecko lemon frost es un modelo natural y valioso para investigar el cáncer. La investigación dejó una base genómica sólida para trabajos futuros y mostró su potencial para aplicaciones médicas concretas.

Los investigadores reconocieron que el tamaño reducido de la muestra y la baja pureza de los tumores fueron limitaciones del trabajo.

“Este estudio establece una base genómica para comprender el iridoforoma en el gecko leopardo lemon frost y demuestra el potencial traslacional de este morfo como modelo de investigación”, afirmaron los científicos.

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El siguiente paso será ampliar el número de ejemplares y aplicar técnicas de secuenciación de células individuales. El gecko lemon frost quedó posicionado como una pieza clave en la búsqueda de nuevas respuestas contra el cáncer.

Brandon Hastings, uno de los coautores del trabajo, afirmó: “En términos generales, nuestra investigación demuestra la importancia de mirar a través del árbol de la vida en busca de respuestas necesarias para comprender mejor enfermedades que pueden tener un profundo impacto en la vida humana, como el cáncer”.