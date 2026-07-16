Incendio y doble crimen en La Plata: el video de la fuga del acusado

La fuga del acusado del doble crimen en La Plata

El domingo 5 de este mes, una pareja de La Plata perdió la vida tras sufrir un incendio en su casa. David Esteban Mazzucchelli y Ana Di Scerni fueron encontrados por bomberos en el domicilio que compartían en la calle 2 entre 70 y 71, en medio de las llamas. Mazzucchelli, un desocupado de 40 años de edad, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín. Perdió la vida al día siguiente. Di Scerni, de 56 años, oriunda de Pinamar, beneficiaria de varios planes sociales como una AUH, falleció en el acto.

Así, comenzó una investigación para esclarecer el hecho a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, al mando de la UFI N°16 de La Plata, con el Juzgado de Garantías N°5. La sospecha apuntaba a que Mazzucchelli y Di Scerni no habían muerto por accidente. Alguien había causado ese incendio. El relevo de cámaras realizado por la Policía Bonaerense determinó que un hombre dejó el lugar en bicicleta segundos antes de que se alzaran las llamas.

PUBLICIDAD

En las últimas horas, el hombre de la bicicleta fue capturado, junto con el rodado.

La bicicleta usada por Ávila en el hecho

Se trata de Alejandro Sebastián Ávila, un hombre en situación de calle. El gabinete de homicidios de la DDI local y el gabinete operativo de la Comisaría 9° lo encontraron en un restaurant de la zona con ropa similar a la que usó el día del hecho, junto a tres teléfonos celulares y tres tarjetas SUBE que podrán ser peritados.

PUBLICIDAD

La bicicleta del caso es una historia en sí misma. El seguimiento de cámaras de seguridad permitió rastrearlo hasta el local de comidas donde, días atrás, dejó su bicicleta, que fue secuestrada por los investigadores. Insólitamente, regresó para buscarla. En ese momento, los vecinos alertaron a la Bonaerense, que aceleró al lugar para detener a Ávila.

El fiscal Condomí Alcorta se prepara para indagarlo. Sin embargo, el funcionario a cargo de la causa deberá esperar a la pericia psiquiátrica que determinará si Ávila está o no en condiciones de declarar. Su salud mental es una incógnita. Por lo pronto, se desconoce qué vínculo tenía con la pareja asesinada.

PUBLICIDAD