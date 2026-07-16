Mirtha Legrand y La Mona Jiménez, grandes protagonistas de los memes del triunfo de Argentina contra Inglaterra

Apenas se confirmó el 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, las redes sociales se convirtieron en un tablero de memes donde los famosos argentinos reemplazaron a los jugadores en el campo de batalla. Mirtha Legrand pisándole la corona a la Reina Isabel II, La Mona Jiménez golpeando a Mick Jagger y Lionel Messi cruzando Abbey Road con sus compañeros de selección fueron algunas de las imágenes generadas con inteligencia artificial que más circularon en X e Instagram tras el pitazo final en Atlanta.
El duelo entre Legrand y la monarca británica fue, sin dudas, el que más versiones acumuló. Una de las imágenes mostraba a la conductora con la camiseta celeste y blanca del número 10, con una capa argentina y sus clásicas joyas, con un pie encima de la Reina caída en el césped del estadio, con el marcador 2-1 al fondo. La lógica del meme es tan argentina como el dulce de leche: si hay que elegir una figura local que pueda plantar cara a la realeza británica, la dueña de La Mesa es la candidata natural.
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La imagen tuvo su variante en un interior de palacio, con Legrand en vestido de gala, la bufanda de Argentina en alto y el televisor de fondo con el resultado del partido. Una usuaria también viralizó un meme de formato “Palmó-live” —parodia de la marca de jabón— que ponía a Isabel y a Mirtha lado a lado bajo el texto “sólo para argentinos”.
El otro combate que recorrió las redes fue el de La Mona Jiménez contra Mick Jagger. La imagen, generada con IA, mostraba al cantante cordobés con la camiseta de la Albiceleste propinándole un puñetazo al líder de los Rolling Stones, que vestía la camiseta inglesa. La elección de los protagonistas no es arbitraria: si Gallagher es el músico inglés que más amor recibe en Argentina, Jagger ocupa un lugar similar en el imaginario rockero local, y La Mona es la figura del cuarteto que el humor argentino convirtió en símbolo de resistencia popular ante cualquier rival.
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La tercera línea de memes apeló a la cultura pop británica más universal. Una imagen colocó a Messi, Rodrigo de Paul, Julián Álvarez y Emiliano Martínez cruzando el paso de peatones de Abbey Road, en clara referencia a la tapa del álbum de los Beatles. El texto que acompañaba la publicación en Instagram lo decía todo: “D10S es argentino, cruza Abbey Road y toma Quilmes”.
La victoria de Argentina frente a Inglaterra generó una abundante producción de memes en redes sociales, caracterizados por la creatividad de los usuarios y una amplia variedad de referencias culturales. Entre los elementos más destacados se encuentran las alusiones a Pepe Argentino, personaje recurrente en el humor digital nacional, así como menciones a Guillermo Francella y la emblemática serie Casados con hijos, ambos íconos del entretenimiento televisivo argentino.
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Tampoco faltó la referencia a Crónica TV, ademas de el humor de Diego Capusotto, y su Peter Capusotto y sus videos. Las referencias no se limitaron al ámbito local. La cultura pop global estuvo presente a través de escenas y personajes de Los Simpsons y de la franquicia Pokémon, integrando guiños internacionales en los contenidos generados. Esta conjunción de íconos argentinos y universales reflejó la diversidad y el ingenio del humor digital tras el resultado deportivo.
La victoria sobre Inglaterra activó en el humor argentino una serie de referencias que van mucho más allá del fútbol: la historia política entre ambos países, la cultura rock, la televisión y la identidad popular se mezclaron en imágenes que circularon a la misma velocidad que los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Argentina jugará la final del domingo ante España en Nueva Jersey.
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