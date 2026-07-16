La fiebre por Lionel Messi convirtió a un mercado de Guatemala en una mini tribuna de Argentina

(GUATEMALA), 15/07/2026.- Byron Barrientos posa con una camiseta de Argentina, previo al partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, este miércoles en el mercado de La Terminal, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

El mercado de La Terminal, el mayor centro de abastos de la Ciudad de Guatemala, vivió una transformación inusual en las horas previas al partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra. Los pasillos, habitualmente dominados por el bullicio de comerciantes, cargadores y compradores, se tiñeron casi por completo de celeste y blanco mientras trabajadores y visitantes exhibieron camisetas de la selección argentina y del Inter de Miami en apoyo a Lionel Messi. La actividad comercial, según informó EFE, tuvo un repunte motivado por la fiebre futbolística que se apoderó de la capital guatemalteca.

La jornada inició con el mercado cubierto de prendas alusivas a la selección sudamericana, en una escena que desplazó la rutina habitual de uno de los complejos comerciales de Guatemala. Más de 20,000 comerciantes confluyen cada día en La Terminal, ubicada a 3 kilómetros del centro histórico, pero la afluencia de compradores y la demanda de indumentaria deportiva registraron picos inusuales desde las primeras horas de la mañana.

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(GUATEMALA), 15/07/2026.- Una persona trabaja usando una camiseta de Argentina, previo al partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, este miércoles en el mercado de La Terminal, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

De acuerdo con EFE, el efecto Messi se reflejó de inmediato en la venta de réplicas de camisetas, cuyos precios oscilaron entre 60 y 85 quetzales (de USD 7.7 a USD 11), dependiendo de la calidad de las imitaciones. Susana Roldán, comerciante del mercado, dijo en declaraciones recogidas por EFE: “Nosotros aquí en el mercado La Terminal hemos estado vendiendo la playera; tenemos de Argentina, Brasil, España, y pues ahorita con esto de la fiebre hemos estado vendiendo más la de Argentina, que es la que todos le vamos a Messi”.

El fenómeno comercial, según detalló la misma fuente, desplazó la demanda de productos de otros equipos y países, como Francia o Portugal. “A pesar de tener de otros países, el fenómeno comercial actual se concentra de forma exclusiva en la indumentaria albiceleste por el respaldo de los consumidores guatemaltecos al único representante del continente”, agregó Roldán.

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(GUATEMALA), 15/07/2026.- Personas posan con camisetas de la selección de Argentina, previo al partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, este miércoles en el mercado de La Terminal, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

Por qué apoyan a Argentina

La identificación de los guatemaltecos con la selección argentina tiene un componente doble: la representación geográfica continental y la admiración por figuras como Diego Maradona y contemporáneas como Lionel Messi. Kelly Sebastián López, otra comerciante, dijo: “Desde que tengo uso de razón le voy a Argentina porque es un país bueno, lindo y pues aquí todos lo apoyamos. Sí tiene para ser campeón otra vez porque es ”el último Mundial de Messi“”, aseguró la vendedora, quien pronosticó un marcador de 3 a 1 favorable al equipo sudamericano.

La preferencia se sostiene también en la memoria de generaciones anteriores, según testimonios recogidos por EFE. Byron Barrientos, comprador habitual del mercado, relató que comenzó a apoyar a Argentina en el Mundial de España 1982, motivado por la zurda de Maradona, y ahora traslada esa admiración a Messi. “Tenía yo 11 años en España 82 y ”mi jugador favorito era Maradona“. Como él era zurdo y yo soy zurdo, siempre he admirado a los zurdos; hoy en día admiro a Messi”, explicó Barrientos, quien apostó por una victoria argentina por 2 a 0 y anticipó celebraciones familiares en caso de triunfo.

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(GUATEMALA), 15/07/2026.- Una persona usa una camiseta de la selección de Argentina, previo al partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, este miércoles en el mercado de La Terminal, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

El clima en La Terminal

El respaldo a Lionel Messi y a la selección argentina, según constató EFE en sus recorridos por La Terminal, trascendió la simple venta de camisetas e implicó una apropiación colectiva del evento futbolístico. Cargadores, repartidores, expendedores de carne y mariscos, y compradores habituales participaron en la jornada con la camiseta número diez, símbolo de la devoción local por el astro argentino y de la esperanza de que el único equipo latinoamericano en competencia alcance la final.

El partido entre Argentina e Inglaterra mantuvo la expectativa durante toda la mañana previo al partido. El flujo constante de personas con atuendos deportivos y la actividad comercial sostenida marcaron las horas previas al encuentro, proyectando el impacto de Messi y de la selección albiceleste más allá de los límites del estadio, según los testimonios recogidos por EFE.

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