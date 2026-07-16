Contaminación de cruceros en puertos, un riesgo para la salud y las defensas contra virus

Un estudio científico advierte que la contaminación de cruceros en ciudades portuarias como Southampton incrementa la inflamación pulmonar y la vulnerabilidad a infecciones respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas viven y trabajan cada día cerca de grandes puertos turísticos, sin saber que el aire que respiran puede estar alterando la forma en que su cuerpo responde a virus comunes. Un nuevo estudio científico advierte que la contaminación atmosférica generada por cruceros en ciudades portuarias aumenta la inflamación pulmonar y la vulnerabilidad a infecciones respiratorias, incluyendo la COVID-19 y el resfriado común.

La investigación, liderada por la Universidad de Southampton y publicada en la revista Environment International, detalla cómo las emisiones de estos barcos afectan de manera directa la salud de quienes habitan en esas zonas.

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Contaminación de cruceros: una amenaza silenciosa para las ciudades portuarias

El estudio, realizado en el puerto de Southampton —uno de los más transitados de Europa—, expuso cómo los cruceros generan altos niveles de material particulado ultrafino (PM), es decir, partículas mucho más pequeñas que el grosor de un cabello humano.

Estas partículas, enriquecidas con metales como vanadio, níquel y cobalto, tienen la capacidad de llegar a las zonas más profundas de los pulmones y, en algunos casos, entrar al torrente sanguíneo. De acuerdo con la investigación, estos contaminantes no están regulados ni monitoreados de forma habitual.

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La investigación fue liderada por la Universidad de Southampton y publicada en la revista Environment International (Universidad de Southampton)

“En esta investigación hemos identificado una clara ‘huella’ de contaminación atmosférica procedente de los cruceros que queman combustible en los puertos”, afirmó Matthew Loxham, profesor de Biología Respiratoria y Toxicología y autor principal del estudio. “Las partículas ultrafinas contenidas en las emisiones de estos barcos pueden penetrar más profundamente en los pulmones que las partículas de mayor tamaño, e incluso pueden llegar a entrar en el torrente sanguíneo”.

El papel del vanadio y los metales en la replicación viral

El equipo científico instaló estaciones de monitoreo en diferentes puntos del puerto, incluyendo la terminal de cruceros, y comparó los resultados con un sitio ubicado a cinco kilómetros. Los niveles de vanadio, níquel y cobalto resultaron más altos en la terminal durante la temporada alta de verano, cuando la presencia de cruceros es mayor.

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Natasha Easton, autora principal, explicó: “Observamos aumentos en la concentración cuando el viento venía de la dirección de los cruceros y cuando la presencia de cruceros era mayor”.

El estudio se realizó en el puerto de Southampton, uno de los más transitados de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo más preocupante surgió de las pruebas de laboratorio. Al exponer células del revestimiento pulmonar humano a estas partículas ultrafinas recolectadas en la terminal de cruceros, se detectó un aumento en los genes ligados a la inflamación y una reducción en la respuesta antiviral.

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“Descubrimos que la exposición de las células a estas partículas, y al vanadio —el elemento más abundante en ellas—, era proinflamatoria y facilitaba la replicación de los virus”, precisó Loxham.

Para comprender mejor este efecto, los científicos infectaron células pulmonares con rinovirus humano (causante del resfriado común) y un modelo de COVID-19. Al añadir vanadio, la replicación viral se incrementó de manera significativa. Esto sugiere que la contaminación por partículas ultrafinas emitidas por cruceros no solo afecta el sistema respiratorio, sino que también podría empeorar cuadros virales en poblaciones cercanas a los puertos.

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Las partículas ultrafinas pueden penetrar más profundamente en los pulmones y alcanzar el torrente sanguíneo, según el profesor Matthew Loxham (Universidad de Southampton)

Impactos sanitarios y debate sobre las regulaciones

La investigación también puso en evidencia una zona gris en las normativas ambientales. Las regulaciones actuales se concentran en partículas de mayor tamaño, pero dejan fuera a las ultrafinas, precisamente las más ricas en metales y las que logran penetrar más profundamente en el organismo.

“Los hallazgos refuerzan los llamados a reducir las emisiones de los buques en zonas pobladas mediante la adopción de energía eléctrica en tierra procedente de fuentes limpias, combustibles alternativos o la mejora de la tecnología de reducción de emisiones”, señalaron los autores.

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La Autoridad Portuaria de Southampton respondió que las emisiones de contaminantes como dióxido de nitrógeno y material particulado se mantienen dentro de los límites nacionales, y defendió las inversiones realizadas en sistemas para reducir las emisiones, como la energía eléctrica en puerto.

No obstante, expresó dudas sobre algunos aspectos metodológicos del estudio y sobre la fortaleza de sus conclusiones.

Aunque la investigación se centró en Southampton, sus resultados podrían tener impacto en muchas otras ciudades portuarias. El equipo de la Universidad de Southampton llamó a realizar estudios más amplios en comunidades portuarias para determinar cómo la exposición a estos contaminantes afecta la salud a largo plazo.

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Los autores subrayaron la importancia de “un mayor control de las partículas ultrafinas y sus efectos en la salud para fundamentar la normativa y proteger mejor la salud de las personas que viven cerca de los puertos de todo el mundo”. Así, la actividad de los cruceros, símbolo de turismo y recreación, pone en foco un desafío ambiental y sanitario que trasciende fronteras.