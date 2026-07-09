Panamá busca posicionarse en la ruta de las tecnologías emergentes, incluida la IA

Instalación de la Comisión Nacional de Tecnologías Críticas y Emergentes (CNTCE). (Presidencia Panamá)

Las autoridades panameñas instalaron la Comisión Nacional de Tecnologías Críticas y Emergentes (CNTCE).

Esta instancia dio paso igualmente a la formalización de la Subcomisión de Inteligencia Artificial (IA), creadas ambas mediante el Decreto Ejecutivo N°36 de 7 de mayo de 2026.

Se informó que estas instancias se crean para coordinar acciones que permitan al país desarrollar, adoptar y aprovechar de manera responsable las tecnologías que están transformando el mundo.

Es una estrategia gubernamental de Estado para que el país, además de jugar su rol en la región y el mundo con las ventajas logísticas y competitivas que le permite su posición geográfica, pueda estar acorde a los cambios tecnológicos globales, señaló el ministro Juan Carlos Orillac, según una nota de prensa de la Presidencia de la República.

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Agrega la información que la instalación de la Comisión Nacional de Tecnologías Críticas y Emergentes no es un trámite protocolar: es la decisión deliberada de un país que ha resuelto no quedarse a observar cómo el mundo se transforma, sino tomar parte activa en esa transformación, ya que hoy la tecnología ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un asunto de Estado.

Panamá busca establecer la industria de semiconductores, afirmó el ministro Juan Carlos Orillac. REUTERS/Hasnoor Hussain

Indicó que tecnologías como los semiconductores, biotecnología, energías renovables, la IA, computación cuántica, robótica y la ciberseguridad, entre otros, no solo definen industrias: definen la soberanía, la seguridad y la prosperidad de las naciones.

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“La evidencia más concreta de esa decisión es nuestro avance en el esfuerzo para establecer en Panamá la industria de semiconductores, hoy ya respaldada por decreto y con acciones concretas. Panamá cuenta con activos que pocos países de la región pueden ofrecer juntos”.

Oficializada esta Comisión, se procedió a la instalación de la Subcomisión de Inteligencia Artificial, y dieron a conocer los representantes de las diversas entidades que la integrarán.

El ministro Orillac presidirá la CNTCE; mientras que la citada Subcomisión estará presidida por el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría.

Ortega Barría destacó el respaldo que se le ha brindado a los esfuerzos que se realizan en el país en pro de la educación, la juventud y las oportunidades para ellos, mismas que se buscan generar con el abordaje de los temas tecnológicos mencionados.

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El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, presidirá la Subcomisión de Inteligencia Artificial.

La Comisión Nacional de Tecnologías Críticas y Emergentes también está conformada por Lucy Molinar, ministra de Educación; Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Frank Ábrego, ministro del Seguridad; y Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores.

En tanto, la nota informativa detalla que la Subcomisión de Inteligencia Artificial la integrarán representantes de la Universidad de Panamá (UP); la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP); la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG); la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Igualmente, la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec); la ), la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la Secretaría Nacional de Energía; el Centro Nacional de Competitividad (CNC); la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), además de los titulares del Ministerio de Educación y del Ministerio de Comercio e Industrias.

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La Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, actúo como testigo de honor, indica la nota oficial.