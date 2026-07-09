Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano: ¿quién abandonará la casa en la próxima gala?

Santiago del Moro confirmó que la salida de Andrea del Boca es definitiva y que Gran Hermano seguirá con 17 participantes hasta la final de septiembre (Video: GH, Telefe)

La gala de nominación de la semana 20 de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) estuvo marcada desde el arranque por la ausencia de una de sus figuras más reconocidas. Andrea del Boca abandonó la casa antes de que comenzara la ceremonia, tras recibir en el confesionario la noticia de que su madre, Ana María Castro, de 95 años, atravesaba un problema de salud.

Así las cosas, con la actriz ya fuera del juego, nueve participantes quedaron en la placa de cara a la gala de eliminación del lunes 13 de julio: Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Solange “Sol” Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Emanuel Di Gioia.

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La salida de Del Boca condicionó la dinámica de la noche desde antes de la nominación. El conductor Santiago del Moro confirmó que la partida es definitiva y que no habrá reemplazo: los 17 participantes que permanecen en la casa son quienes competirán por el premio mayor hasta el final del programa, previsto para septiembre.

La placa de nominados de Gran Hermano quedó integrada por Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Sol Abraham, Yipio Pintos y Emanuel Di Gioia

La gala también tuvo sus propias particularidades en materia de reglas. Dos participantes no pudieron nominar: Cinzia Francischiello, sancionada por Gran Hermano tras el incumplimiento de las reglas del congelados por parte de su pareja, y Sol Abraham, a quien el líder de la semana, Juan “Juanicar” Caruso, eligió como la persona exenta de nominar y de participar en la prueba del líder. Lo que Juanicar no sabía en ese momento es que esa decisión también le otorgaba a Sol la posibilidad de fulminar a un compañero. Tras conocer ese beneficio, Abraham eligió fulminar a Emanuel Di Gioia, quien quedó directamente en placa.

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El detalle del voto de Steffany “Campanita” Pereira sumó otro condimento al resultado final: sus sufragios fueron anulados como consecuencia de la decisión de Leandro Nigro, según las reglas vigentes del programa que le permiten al último eliminado del juego cancelar las nominaciones. La joven había repartido sus votos entre Hanssen y Yipio, pero esos puntos no se contabilizaron.

El resto de los votos dibujó con claridad las alianzas y tensiones dentro de la casa. Luana Fernández fue la participante que más sufragios acumuló en su contra: recibió votos de Sebastián Cola, Manuel Ibero, Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Yipio y Juanicar, lo que la convirtió en una de las figuras con mayor exposición en la placa. Charlotte Caniggia fue la única que no apuntó a ninguno de los nominados principales: repartió sus votos entre Tamara y Juan Carlos López.

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La placa de Gran Hermano es negativa y el público definirá quién abandona la casa en la gala de eliminación del lunes 13 de julio

Mariela Prieto también quedó en una posición comprometida, con votos de Cola, Ibero y Juanicar. Hanssen recibió sufragios de Mariela y de Pincoya, mientras que Majluf acumuló los de Luana, Tamara y Majluf misma —quien votó a otros— y los de Yipio. Sol, además de Emanuel, recibió votos de Luana y de Yipio. Yipio, por su parte, quedó en placa por los votos de Emanuel y de Yanina Zilli, quien también apuntó a Manu con su segundo voto.

La placa de esta semana es completamente negativa, lo que significa que todos los nominados están en riesgo de eliminación y que el público decidirá quién abandona la casa el lunes 13 de julio.

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La partida de Del Boca cerró un ciclo dentro del programa. La actriz había acumulado 91 días de juego a lo largo de tres estadías distintas —dos salidas previas por razones de salud y un regreso a través de un golden ticket— y se despidió con palabras que resumieron su paso por la casa: “Fue un honor para mí estar aquí. He sido muy feliz. Me siento muy honrada de haber sido parte de esta generación dorada”. Su último pedido fue para sus aliados más cercanos, Yipio, Manu y Juanicar: “Sean un grupo unido, no se peleen, no lloren”.