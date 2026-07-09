Javier Milei en el Tedeum, en vivo: el Presidente encabezará el evento junto a integrantes de su gabinete

El Presidente Javier Milei en el último Tedeum por las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo

Javier Milei encabezará este miércoles el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, donde participará de la ceremonia religiosa junto a integrantes de su gabinete. Como cada 9 de Julio, el Presidente caminará desde la Casa Rosada hasta el templo porteño para asistir al oficio que comenzará a las 10.30 y será presidido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La actividad oficial llega después de la vigilia por los 210 años de la Declaración de la Independencia que Milei encabezó anoche en la Casa Histórica de Tucumán, con la presencia de una docena de gobernadores y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Se espera que, al igual que ocurrió el pasado 25 de Mayo, García Cuerva pronuncie una homilía con referencias a la situación social y a la necesidad de fortalecer el diálogo y la unidad.