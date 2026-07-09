Javier Milei en el Tedeum, en vivo: el Presidente encabezará el evento junto a integrantes de su gabinete

Javier Milei encabezará este miércoles el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, donde participará de la ceremonia religiosa junto a integrantes de su gabinete. Como cada 9 de Julio, el Presidente caminará desde la Casa Rosada hasta el templo porteño para asistir al oficio que comenzará a las 10.30 y será presidido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
La actividad oficial llega después de la vigilia por los 210 años de la Declaración de la Independencia que Milei encabezó anoche en la Casa Histórica de Tucumán, con la presencia de una docena de gobernadores y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Se espera que, al igual que ocurrió el pasado 25 de Mayo, García Cuerva pronuncie una homilía con referencias a la situación social y a la necesidad de fortalecer el diálogo y la unidad.
Jorge Macri: “Tenemos un desafío grande todos los dirigentes, construir una patria unida”
Los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia comenzaron este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional en Plaza de Mayo, encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Del acto participaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg; efectivos de la Agrupación 9 de Julio del Regimiento de Patricios, ministros del Gabinete porteño, legisladores y representantes del cuerpo diplomático y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
“El Día de la Independencia nos recuerda que este país y esta Ciudad se construyen con esfuerzo, con trabajo, con respeto por la ley y con la capacidad de unirnos detrás de objetivos comunes”, destacó Jorge Macri durante la ceremonia. Además, sostuvo: “Tenemos un desafío grande todos los dirigentes, construir una patria unida que abone sus diferencias. A mí me toca gobernar esta Ciudad, que además de ser la más linda, es la ciudad de todos, y quiero hacer un llamado a tratar de tirar todos para el mismo lugar”. Luego, el jefe de Gobierno y su gabinete compartieron un chocolate con churros junto a más de 200 vecinos en la Casa de la Cultura. Más tarde, tenía previsto participar junto a María Belén Ludueña del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.
Jorge Macri encabeza el izamiento de la Bandera Nacional en Plaza de Mayo
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabeza este miércoles el acto de izamiento de la Bandera Nacional en Plaza de Mayo, en el marco de las actividades oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. La ceremonia comienza a las 9 y forma parte de la agenda prevista para la conmemoración del 9 de Julio.
Tras el acto, el mandatario porteño participará de una celebración junto a vecinos en la Casa de la Cultura, ubicada sobre la Avenida de Mayo al 575. Más tarde, a las 11, asistirá junto a María Belén Ludueña al tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana.
En la previa del acto por el 9 de Julio y exactamente a dos años de la firma del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei consiguió este miércoles por la noche una nueva foto con gobernadores, en un momento en el que el oficialismo nacional busca apoyos para aprobar en el Congreso las reformas que tiene en carpeta.
Esta vez no hubo excusas. Por primera vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a un acto de vigilia por el 9 de Julio frente a la Casa de Tucumán.
En la tradicional vigilia por el 9 de Julio en Tucumán, el presidente Javier Milei hizo un análisis de su gestión y destacó la importancia del Pacto de Mayo —firmado hace 2 años para esta misma fecha—. “El objetivo era quitarle la bota a las provincias”, aseguró. De esta manera, envió un mensaje a los gobernadores y llamó a “hacer una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”.