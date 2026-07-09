Política

Javier Milei en el Tedeum, en vivo: el Presidente encabezará el evento junto a integrantes de su gabinete

El Presidente viene de participar de una vigilia en Tucumán junto a un grupo de gobernadores. También estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel

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El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo
El Presidente Javier Milei en el último Tedeum por las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo

Javier Milei encabezará este miércoles el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, donde participará de la ceremonia religiosa junto a integrantes de su gabinete. Como cada 9 de Julio, el Presidente caminará desde la Casa Rosada hasta el templo porteño para asistir al oficio que comenzará a las 10.30 y será presidido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La actividad oficial llega después de la vigilia por los 210 años de la Declaración de la Independencia que Milei encabezó anoche en la Casa Histórica de Tucumán, con la presencia de una docena de gobernadores y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Se espera que, al igual que ocurrió el pasado 25 de Mayo, García Cuerva pronuncie una homilía con referencias a la situación social y a la necesidad de fortalecer el diálogo y la unidad.

13:18 hsHoy

Jorge Macri: “Tenemos un desafío grande todos los dirigentes, construir una patria unida”

Jorge Macri junto a la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio
Jorge Macri junto a la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio

Los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia comenzaron este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional en Plaza de Mayo, encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Del acto participaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg; efectivos de la Agrupación 9 de Julio del Regimiento de Patricios, ministros del Gabinete porteño, legisladores y representantes del cuerpo diplomático y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

“El Día de la Independencia nos recuerda que este país y esta Ciudad se construyen con esfuerzo, con trabajo, con respeto por la ley y con la capacidad de unirnos detrás de objetivos comunes”, destacó Jorge Macri durante la ceremonia. Además, sostuvo: “Tenemos un desafío grande todos los dirigentes, construir una patria unida que abone sus diferencias. A mí me toca gobernar esta Ciudad, que además de ser la más linda, es la ciudad de todos, y quiero hacer un llamado a tratar de tirar todos para el mismo lugar”. Luego, el jefe de Gobierno y su gabinete compartieron un chocolate con churros junto a más de 200 vecinos en la Casa de la Cultura. Más tarde, tenía previsto participar junto a María Belén Ludueña del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.

12:35 hsHoy

Jorge Macri encabeza el izamiento de la Bandera Nacional en Plaza de Mayo

El izamiento de la bandera en Plaza de Mayo
El izamiento de la bandera en Plaza de Mayo

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabeza este miércoles el acto de izamiento de la Bandera Nacional en Plaza de Mayo, en el marco de las actividades oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. La ceremonia comienza a las 9 y forma parte de la agenda prevista para la conmemoración del 9 de Julio.

Tras el acto, el mandatario porteño participará de una celebración junto a vecinos en la Casa de la Cultura, ubicada sobre la Avenida de Mayo al 575. Más tarde, a las 11, asistirá junto a María Belén Ludueña al tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana.

12:13 hsHoy

Javier Milei consiguió una foto con gobernadores y reeditó el Pacto de Mayo en la previa de duras votaciones en el Congreso

El Presidente se mostró con 13 gobernadores en Tucumán, poco antes del acto por un nuevo aniversario de la independencia argentina. El cruce lejano con Villarruel y los proyectos que el oficialismo busca sancionar

Javier Milei junto a los gobernadores
Javier Milei junto a los gobernadores

En la previa del acto por el 9 de Julio y exactamente a dos años de la firma del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei consiguió este miércoles por la noche una nueva foto con gobernadores, en un momento en el que el oficialismo nacional busca apoyos para aprobar en el Congreso las reformas que tiene en carpeta.

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12:13 hsHoy

En medio de la tensión con Milei, Villarruel participó del acto en Tucumán y habló de sus intenciones para 2027

“Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”, deslizó la número dos del Ejecutivo al cierre del acto al que asistió por primera vez desde el inicio de su mandato

La vicepresidenta asistió al acto frente a la Casa de Tucumán y estuvo presente en el discurso de Milei

Esta vez no hubo excusas. Por primera vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a un acto de vigilia por el 9 de Julio frente a la Casa de Tucumán.

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12:12 hsHoy

Desde Tucumán, Milei llamó a los gobernadores a “sentar las bases para el futuro de una verdadera libertad”

El Presidente encabezó la tradicional vigilia por el 9 de Julio, junto a más de diez mandatarios provinciales. Frente a ellos, planteó los ejes que lo guiarán hasta finalizar la gestión y mencionó cuáles serán las iniciativas que enviará al Congreso

"Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025″, comenzó diciendo el Presidente en Tucumán y pidió a los mandatarios provinciales a "sentar las bases" de un nuevo acuerdo

En la tradicional vigilia por el 9 de Julio en Tucumán, el presidente Javier Milei hizo un análisis de su gestión y destacó la importancia del Pacto de Mayo —firmado hace 2 años para esta misma fecha—. “El objetivo era quitarle la bota a las provincias”, aseguró. De esta manera, envió un mensaje a los gobernadores y llamó a “hacer una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”.

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