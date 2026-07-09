Costa Rica entre los ocho mejores destinos turísticos del mundo para el avistamiento de aves

El turismo de observación de aves representa un importante impulso para las economías locales vinculadas a la conservación y el ecoturismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica volvió a figurar entre los destinos naturales más prestigiosos del planeta al ser incluida por la revista británica The Week en su selección de los ocho mejores lugares del mundo para el avistamiento de aves, un reconocimiento que reafirma el liderazgo del país en el turismo de naturaleza y la conservación de la biodiversidad.

La publicación ubicó a Costa Rica junto a destinos de enorme tradición ornitológica como Colombia, Perú, Sudáfrica, Australia, Japón, Escocia y el Parque Nacional Everglades, en Estados Unidos. La selección destaca aquellos lugares donde los visitantes tienen mayores posibilidades de observar una extraordinaria diversidad de especies en ecosistemas únicos.

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En el caso costarricense, The Week resalta que el país reúne una impresionante variedad de hábitats naturales en un territorio relativamente pequeño, lo que permite observar aves tropicales en bosques lluviosos, bosques nubosos, manglares, humedales y costas tanto del océano Pacífico como del Caribe.

Entre los sitios recomendados aparecen el Parque Nacional Carara y el Parque Nacional Cahuita, dos de las áreas protegidas más reconocidas por su abundancia de especies y por ofrecer experiencias accesibles tanto para observadores experimentados como para turistas que se inician en esta actividad. En estos lugares es posible encontrar desde coloridos tucanes hasta las emblemáticas guacamayas rojas, además de numerosas especies endémicas y migratorias.

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La inclusión de Costa Rica en este listado no resulta casual. Diversos registros especializados señalan que el país alberga más de 900 especies de aves, una cifra extraordinaria para una nación que representa apenas una fracción del territorio mundial. Esa diversidad convierte a Costa Rica en uno de los países con mayor concentración de aves por kilómetro cuadrado y en un destino obligado para aficionados y científicos provenientes de todos los continentes.

Entre las especies más buscadas destaca el quetzal resplandeciente, considerado por muchos como una de las aves más hermosas del planeta y símbolo de los bosques nubosos centroamericanos. A él se suman especies como el tucán pico iris, la guacamaya roja, diferentes variedades de colibríes, trogones, tangaras y decenas de aves rapaces que pueden observarse durante distintas épocas del año.

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El quetzal resplandeciente es una de las especies más emblemáticas que atrae a miles de observadores de aves a los bosques nubosos de Costa Rica. Crédito: American Bird Conservancy

La enorme riqueza biológica del país está estrechamente ligada a sus políticas de conservación. Más de una cuarta parte del territorio costarricense se encuentra protegido mediante parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre y otras categorías de conservación, lo que ha permitido preservar hábitats fundamentales para cientos de especies de aves residentes y migratorias.

Precisamente esa combinación entre conservación y turismo sostenible ha convertido al avistamiento de aves en una actividad económica cada vez más importante para numerosas comunidades rurales. Guías especializados, hoteles ecológicos, operadores turísticos y pequeños emprendimientos locales encuentran en este segmento una fuente de ingresos que promueve la protección de los ecosistemas.

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Además de Carara y Cahuita, especialistas en turismo de naturaleza suelen recomendar otros destinos costarricenses como Monteverde, Corcovado, Tortuguero, La Selva, Caño Negro, Palo Verde, Arenal y el Golfo Dulce, donde es posible observar especies diferentes gracias a la diversidad climática y altitudinal del país. Cada región ofrece experiencias distintas según la época del año y las migraciones de determinadas aves.

El reconocimiento de The Week también fortalece la imagen internacional de Costa Rica como referente mundial del ecoturismo, una industria que durante décadas ha sido uno de los pilares de la economía nacional. El país ha construido una reputación basada en la protección de la naturaleza, la sostenibilidad y el desarrollo de actividades de bajo impacto ambiental, características altamente valoradas por viajeros que buscan experiencias auténticas en contacto con la biodiversidad.

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Guacamayas rojas, tucanes, colibríes y trogones forman parte de las especies que convierten al país en uno de los destinos favoritos para el turismo ornitológico. Crédito: Costa Rica Jade Tours

Con esta nueva distinción internacional, Costa Rica reafirma su posición como uno de los principales destinos del planeta para quienes desean descubrir algunas de las aves más espectaculares del mundo, consolidando una oferta turística basada en la biodiversidad, la conservación y el disfrute responsable de la naturaleza.