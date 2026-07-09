Las escalas salariales de julio reflejan la actualización oficial y el impacto de los acuerdos colectivos en los ingresos de los trabajadores de supermercados y comercios (Freepik)

En un contexto de inflación sostenida y negociaciones paritarias activas, las escalas salariales del sector mercantil se ajustan de manera periódica. El salario de los trabajadores de supermercado refleja el impacto de los acuerdos colectivos y los adicionales previstos por el convenio, así como la presión de la demanda interna sobre los ingresos de los empleados del comercio.

Cuánto cobra un cajero de supermercado en julio 2026

El sueldo básico de un cajero de supermercado en Argentina en julio 2026 supera el millón doscientos mil pesos mensuales para jornada completa, de acuerdo con la última escala oficial vigente. Esta actualización responde a los acuerdos paritarios alcanzados por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector, que fijaron los nuevos valores dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

PUBLICIDAD

Según la escala salarial oficial, el salario básico para la categoría de cajeros quedó establecido de la siguiente manera: Categoría A en $1.249.646, Categoría B en $1.255.270 y Categoría C en $1.262.499. Estos montos corresponden a trabajadores con jornada laboral completa y sin contar los adicionales que establece el convenio.

El salario básico de un cajero de supermercado para jornada completa supera el millón doscientos mil pesos, con adicionales previstos en el convenio (Freepik)

Al básico oficial se le suman los adicionales previstos en el acuerdo colectivo. El presentismo representa un 8,33% adicional sobre el salario básico para quienes no registran inasistencias. Además, todos los empleados reciben un 1% extra por cada año trabajado, en concepto de antigüedad. Los cajeros también perciben un adicional específico por manejo de caja y pueden incrementar sus ingresos mediante el cobro de horas extras y trabajo en feriados, cuando corresponda.

PUBLICIDAD

La estructura salarial de este mes incorpora sumas fijas no remunerativas que hasta junio se abonaban por fuera del básico. Desde julio, estos importes pasaron a integrarse al sueldo convencional, lo que modifica la base de cálculo de los adicionales y aportes. El monto final de bolsillo puede variar según la antigüedad, la asistencia y los adicionales específicos.

Cuánto cobran los empleados de Comercio según la categoría

La grilla oficial de salarios básicos para empleados de Comercio en julio 2026 incluye los siguientes valores mensuales según la categoría:

Los salarios de los empleados de Comercio varían según la función y la antigüedad, con valores establecidos oficialmente para cada categoría (Freepik)

Maestranza A : $1.233.585

Maestranza B : $1.236.794

Maestranza C : $1.248.038

Administrativo A : $1.245.631

Administrativo B : $1.250.454

Administrativo C : $1.255.270

Administrativo D : $1.269.729

Administrativo E : $1.281.775

Administrativo F : $1.299.445

Cajero A : $1.249.646

Cajero B : $1.255.270

Cajero C : $1.262.499

Auxiliar A : $1.249.646

Auxiliar B : $1.257.677

Auxiliar C : $1.284.184

Auxiliar Especializado A : $1.259.287

Auxiliar Especializado B : $1.273.743

Vendedor A : $1.249.646

Vendedor B : $1.273.746

Vendedor C : $1.281.775

Vendedor D: $1.299.445

Estos valores corresponden al salario básico sin adicionales. El convenio colectivo establece que todos los empleados de Comercio reciben un adicional del 1% por cada año de antigüedad y un 8,33% por presentismo, siempre que cumplan con la asistencia perfecta. Se suman además suplementos por tareas específicas y los montos por trabajo en días no laborables.

PUBLICIDAD

El acuerdo vigente contempla un incremento trimestral del 5%, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, aplicados sobre las escalas de marzo 2026. La incorporación de sumas fijas al básico convencional desde julio impacta directamente en el recibo de sueldo y en la base de cálculo para todos los adicionales y aportes.

Para los cajeros, el recibo de sueldo puede superar el básico por el cómputo de los adicionales previstos en el convenio. Quienes cumplen tareas en días feriados o exceden la jornada habitual pueden incrementar sus ingresos mensuales conforme a las pautas oficiales.

PUBLICIDAD