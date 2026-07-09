Serena Williams no baja la raqueta: quiere seguir jugando y apunta al Abierto de Estados Unidos

La ex número uno del tenis mundial enfrenta el reto de recuperarse de una lesión en la rodilla para intentar regresar en el Abierto de Estados Unidos (REUTERS/Andrew Couldridge)

Serena Williams mantiene como prioridad el regreso a las canchas con el objetivo de disputar el próximo Abierto de Estados Unidos, pese a la lesión en la rodilla derecha que la obligó a retirarse en Wimbledon y a la reciente derrota sufrida en la primera ronda del torneo londinense. La ex número uno del mundo, que cumplirá 45 años en septiembre, concentra sus esfuerzos en la recuperación física para retomar la competencia, según confirmaron su entrenadora y sus propios mensajes en redes sociales.

La recuperación, un factor clave

Rennae Stubbs, entrenadora de Serena Williams, explicó a The New York Times que la jugadora mantiene la intención de continuar en el circuito profesional y que el Abierto de Estados Unidos sigue siendo la meta principal. Stubbs remarcó que la presencia de Williams en Nueva York dependerá de cómo evolucione la lesión que sufrió en la rodilla derecha durante su participación en Wimbledon. “Su intención es seguir jugando; también el Abierto de Estados Unidos”, remarcó la entrenadora, según recogió el citado medio.

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El cuerpo técnico de Serena Williams define el futuro inmediato de la tenista en función de su evolución física y los plazos de rehabilitación (REUTERS/Toby Melville)

El plan inmediato, describió Stubbs, es lograr que la tenista pueda volver a entrenarse con normalidad. “Siempre que físicamente pueda hacerlo, y espero que así sea en unas semanas, la idea es que vuelva a la pista y a golpear pelotas”, afirmó. La preparación física y la recuperación médica se han convertido en el eje central para definir la hoja de ruta de la deportista estadounidense.

Wimbledon, el regreso frustrado

Williams regresó a un torneo de Grand Slam después de cuatro años y lo hizo mediante una invitación especial para competir en Wimbledon. El debut, sin embargo, estuvo marcado por la aparición del dolor en la rodilla derecha, que condicionó su desempeño durante el partido frente a Maya Joint. A pesar del inconveniente físico, la estadounidense logró forzar un tercer set tras imponerse en el desempate del segundo parcial.

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La aparición del dolor en la rodilla durante el partido de primera ronda condicionó la vuelta de Serena Williams a un Grand Slam tras cuatro años

Tras la eliminación, Stubbs relató que Williams le confesó lo determinante que resultó la lesión. “Me susurró: ‘Habría ganado si hubiera tenido una buena rodilla’”, detalló la entrenadora en declaraciones a The New York Times. Además, mencionó que la preparación previa al torneo había sido positiva, con sets de entrenamiento en los que Williams superó a jugadoras que permanecían en competencia.

Impacto emocional y decisiones posteriores

El problema físico no solo la dejó fuera del cuadro individual, sino que también la obligó a renunciar a disputar el dobles femenino junto a su hermana Venus Williams. En una publicación en Instagram, Serena Williams expresó: “Me rompe el corazón tener que retirarme del dobles”. En ese mensaje, la tenista destacó el valor personal del reencuentro deportivo con su hermana, al calificarlo de “un regalo”.

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La lesión obligó a Williams a retirarse también del dobles junto a su hermana Venus, frustrando un reencuentro esperado en la pista (Crédito obligatorio: Susan Mullane-Imagn Images)

Williams explicó que intentó estar en condiciones para competir, pero que la rodilla no respondió como esperaba. “Hice todo lo que pude para estar lista, pero por desgracia mi rodilla no está preparada para competir”, escribió la campeona de 23 torneos de Grand Slam en individuales. Una de las imágenes compartidas en la red social mostraba jeringas con líquido extraído de la articulación, evidencia del obstáculo físico que enfrentó en Londres.

Evaluación de torneos previos al Abierto de Estados Unidos

La incógnita ahora pasa por determinar si Serena Williams podrá disputar alguno de los torneos previos al Abierto de Estados Unidos, como parte de la gira de preparación. Rennae Stubbs señaló que la jugadora desea participar en eventos como Cincinnati o Toronto, ambos torneos importantes en la antesala del certamen neoyorquino. La posibilidad de acceder mediante invitaciones está sobre la mesa, aunque todo está supeditado a la evolución de la rodilla.

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El equipo de la jugadora analiza la posibilidad de sumar torneos de preparación, aunque todo depende de la respuesta de la rodilla (AP Foto/Maja Smiejkowska)

“Sé que a ella le gustaría intentar jugar algo antes del Abierto de Estados Unidos”, sostuvo Stubbs. “Pero al mismo tiempo va a depender de cómo esté físicamente”. La incertidumbre persiste, aunque el equipo de la tenista mantiene abierta la puerta para una nueva aparición en el circuito profesional.

El legado y la expectativa por el regreso

Serena Williams se prepara para cumplir 45 años a finales de septiembre y, pese a los desafíos físicos, mantiene su aspiración de competir en el circuito profesional y sumar una nueva aparición en el Abierto de Estados Unidos. De acuerdo con lo publicado en The New York Times, la expectativa en torno al regreso de la ex número uno sigue siendo alta tanto en el entorno deportivo como entre los seguidores del tenis.

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A las puertas de su cumpleaños 45, Serena Williams mantiene la esperanza de volver a competir y ampliar su récord en el circuito profesional (REUTERS/Andrew Couldridge)

Por ahora, la prioridad de Williams y su equipo es lograr la recuperación total de la rodilla derecha y definir, en función de su evolución, los pasos a seguir en la temporada. El mensaje final de la jugadora en redes sociales apuntó a esa posibilidad de reencontrarse con la competencia, aunque la sede y la fecha exacta de su reaparición permanecen sin confirmación.