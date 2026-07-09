República Dominicana

República Dominicana: Destruyen 20 toneladas de alimentos alterados y vencidos en San Cristóbal

Pro Consumidor informó que los productos, vencidos y no aptos para ingerirse, habían sido reetiquetados para simular vigencia y retornar a la venta, con riesgo sanitario para la población

Guardar
Google icon

Pro Consumidor informó que los alimentos habían sido preparados para volver al mercado con un cambio fraudulento de las fechas de vencimiento. (Cortesía: Pro Consumidor)

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) de República Dominicana, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) y el Ministerio Público, informó este miércoles sobre la destrucción de cerca de 20 toneladas de productos alimenticios vencidos, adulterados y no aptos para el consumo humano en la provincia de San Cristóbal. Estos productos eran objeto de reetiquetado y alteración fraudulenta de sus fechas de vencimiento para ser reintroducidos en el mercado, lo que suponía un riesgo considerable para la salud de la población.

Durante los operativos realizados en diferentes almacenes de San Cristóbal, las autoridades desmantelaron una estructura dedicada a prácticas ilícitas relacionadas con el comercio de alimentos, según explicó Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor. El funcionario detalló que la destrucción de los productos representa la etapa final de un proceso iniciado con inspecciones e intervenciones coordinadas por las instituciones participantes, y enfatizó que dicha mercancía no volverá a circular en el mercado local.

PUBLICIDAD

La Intitución informó que, como resultado directo de las acciones implementadas, el propietario de los establecimientos implicados, Randy G., fue arrestado y se encuentra bajo medida de coerción, mientras el caso continúa bajo investigación para determinar el alcance de la operación y posibles responsabilidades adicionales. Según la institución, el proceso judicial en curso busca establecer la magnitud exacta del fraude y sancionar a los involucrados conforme a las leyes vigentes.

Las autoridades desmantelaron en almacenes de San Cristóbal una estructura vinculada con prácticas ilícitas en el comercio de alimentos. (Cortesía: Pro Consumidor)
Las autoridades desmantelaron en almacenes de San Cristóbal una estructura vinculada con prácticas ilícitas en el comercio de alimentos. (Cortesía: Pro Consumidor)

Pro Consumidor refuerza la protección al consumidor con la destrucción de productos incautados

Alcántara señaló que la eliminación definitiva de los productos incautados cierra un capítulo relevante en la lucha contra el fraude comercial y fortalece la protección de los consumidores. Además, precisó que entre la mercancía destruida se encontraban alimentos de consumo masivo, productos de consumo preferencial y artículos de uso cotidiano que habían sido manipulados para aparentar estar aptos para la venta.

PUBLICIDAD

“Con esta destrucción concluimos un proceso que inició con las inspecciones y operativos en esos almacenes. Hemos eliminado cualquier posibilidad de que esos productos regresen al mercado y continúen poniendo en peligro la salud de la población”, manifestó el titular de la entidad.

El operativo contó con la colaboración permanente de las entidades involucradas y el respaldo del sistema de justicia. Alcántara destacó que este tipo de acciones buscan enviar un mensaje claro a quienes intentan lucrarse mediante la alteración de productos y la violación de los derechos de los consumidores.

Una persona de piel morena vista de espalda con esposas de metal plateado en las muñecas, las manos unidas detrás de la espalda, viste camisa gris y pantalones oscuros.
Randy G., propietario de los establecimientos implicados, fue arrestado y quedó bajo medida de coerción por el caso de los alimentos adulterados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución reiteró su compromiso de fortalecer las labores de inspección y vigilancia en todo el territorio nacional con el objetivo de detectar y sancionar cualquier práctica comercial que represente un riesgo para los consumidores. Pro Consumidor anunció que continuará coordinando esfuerzos con las autoridades competentes para impedir que productos adulterados o vencidos lleguen a los hogares dominicanos.

La mercancía incautada incluía diversos tipos de alimentos y artículos de uso diario que habían sido alterados intencionalmente para engañar a los compradores. El organismo recordó que la colaboración ciudadana resulta esencial para la detección temprana de este tipo de irregularidades y exhortó a la población a denunciar cualquier sospecha que pueda contribuir a la protección de los derechos de los consumidores.

Temas Relacionados

San CristóbalSeguridad alimentariafraudeRepública DominicanaPro Consumidor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hombre es condenado en El Salvador por abuso sexual contra su hijastra

Un tribunal de Santa Tecla halló responsable a un individuo por abusar sexualmente de una adolescente de 13 años, tras valorar el testimonio de la víctima como pieza clave en el proceso judicial

Hombre es condenado en El Salvador por abuso sexual contra su hijastra

Impulsan en Panamá la conservación de los suelos como base para la seguridad hídrica

El país pierde cerca de 20,000 hectáreas de suelos fértiles cada año por malas prácticas agrícolas y ganaderas

Impulsan en Panamá la conservación de los suelos como base para la seguridad hídrica

Estados Unidos expulsa a hondureño de la MS-13 señalado de tener vínculos con cartel mexicano

Autoridades de Estados Unidos confirmaron la deportación hacia Honduras de Isaías José Rodríguez Manzanares, identificado como miembro de la MS-13 y señalado por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste de México.

Estados Unidos expulsa a hondureño de la MS-13 señalado de tener vínculos con cartel mexicano

Al menos siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica denuncian vigilancia y amenazas desde Nicaragua

Un informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia atribuye los hostigamientos a agentes vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con seguimientos, llamadas y exposición de datos personales

Al menos siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica denuncian vigilancia y amenazas desde Nicaragua

Transportistas denuncian que la extorsión continúa afectando todas las rutas en Honduras

El dirigente del transporte Jorge Lanza aseguró que las unidades del sector siguen siendo víctimas de cobros de extorsión por parte de grupos criminales y afirmó que algunas rutas pagan miles de lempiras mensuales para poder operar.

Transportistas denuncian que la extorsión continúa afectando todas las rutas en Honduras

TECNO

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este jueves 9 de julio

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este jueves 9 de julio

Filtración de datos en Estados Unidos: casi 7 millones de licencias de conducir quedaron expuestas

El fin de la espera por la cita médica: así se usará la IA en Reino Unido para mejorar la atención en salud

Estas son las nuevas 4 ciudades donde Waymo planea llevar sus coches autónomos en 2026

Usa Google Maps sin agotar tu batería: cómo activar la navegación en blanco y negro

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Christopher Nolan y el enigma de su próximo paso: ¿un giro hacia lo desconocido en el cine?

Netflix estrena en 2026 Más allá de la sociedad: Bayona vuelve al vuelo 571, un viaje al Valle de las Lágrimas y voces inéditas

Muere a los 75 años Bonnie Tyler, icono de la música de los años 80

De Filadelfia a Forrest Gump y Woody: la trayectoria que convirtió a Tom Hanks en una leyenda del cine estadounidense

La ironía de Sean Penn al recordar la película que filmó junto a Madonna: “Te hará daño si la ves”

MUNDO

Italia expulsó a dos diplomáticos rusos acusados de espiar armamento destinado a Ucrania: “Guerra híbrida contra Occidente”

Italia expulsó a dos diplomáticos rusos acusados de espiar armamento destinado a Ucrania: “Guerra híbrida contra Occidente”

Tras la disputa por las tropas en Europa, Merz afirmó que EEUU aprobó la venta de misiles Tomahawk a Alemania

El régimen de Irán se prepara para sepultar a Ali Khamenei tras nuevos ataques a los aliados de EEUU en el Golfo

Narendra Modi selló un acuerdo con Albanese para el suministro de uranio australiano a India

Israel aseguró que sus tropas permanecerán en el sur del Líbano hasta que Hezbollah renuncie a las armas