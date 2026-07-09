República Dominicana: Destruyen 20 toneladas de alimentos alterados y vencidos en San Cristóbal

Pro Consumidor informó que los alimentos habían sido preparados para volver al mercado con un cambio fraudulento de las fechas de vencimiento. (Cortesía: Pro Consumidor)

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) de República Dominicana, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) y el Ministerio Público, informó este miércoles sobre la destrucción de cerca de 20 toneladas de productos alimenticios vencidos, adulterados y no aptos para el consumo humano en la provincia de San Cristóbal. Estos productos eran objeto de reetiquetado y alteración fraudulenta de sus fechas de vencimiento para ser reintroducidos en el mercado, lo que suponía un riesgo considerable para la salud de la población.

Durante los operativos realizados en diferentes almacenes de San Cristóbal, las autoridades desmantelaron una estructura dedicada a prácticas ilícitas relacionadas con el comercio de alimentos, según explicó Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor. El funcionario detalló que la destrucción de los productos representa la etapa final de un proceso iniciado con inspecciones e intervenciones coordinadas por las instituciones participantes, y enfatizó que dicha mercancía no volverá a circular en el mercado local.

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La Intitución informó que, como resultado directo de las acciones implementadas, el propietario de los establecimientos implicados, Randy G., fue arrestado y se encuentra bajo medida de coerción, mientras el caso continúa bajo investigación para determinar el alcance de la operación y posibles responsabilidades adicionales. Según la institución, el proceso judicial en curso busca establecer la magnitud exacta del fraude y sancionar a los involucrados conforme a las leyes vigentes.

Las autoridades desmantelaron en almacenes de San Cristóbal una estructura vinculada con prácticas ilícitas en el comercio de alimentos. (Cortesía: Pro Consumidor)

Pro Consumidor refuerza la protección al consumidor con la destrucción de productos incautados

Alcántara señaló que la eliminación definitiva de los productos incautados cierra un capítulo relevante en la lucha contra el fraude comercial y fortalece la protección de los consumidores. Además, precisó que entre la mercancía destruida se encontraban alimentos de consumo masivo, productos de consumo preferencial y artículos de uso cotidiano que habían sido manipulados para aparentar estar aptos para la venta.

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“Con esta destrucción concluimos un proceso que inició con las inspecciones y operativos en esos almacenes. Hemos eliminado cualquier posibilidad de que esos productos regresen al mercado y continúen poniendo en peligro la salud de la población”, manifestó el titular de la entidad.

El operativo contó con la colaboración permanente de las entidades involucradas y el respaldo del sistema de justicia. Alcántara destacó que este tipo de acciones buscan enviar un mensaje claro a quienes intentan lucrarse mediante la alteración de productos y la violación de los derechos de los consumidores.

Randy G., propietario de los establecimientos implicados, fue arrestado y quedó bajo medida de coerción por el caso de los alimentos adulterados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución reiteró su compromiso de fortalecer las labores de inspección y vigilancia en todo el territorio nacional con el objetivo de detectar y sancionar cualquier práctica comercial que represente un riesgo para los consumidores. Pro Consumidor anunció que continuará coordinando esfuerzos con las autoridades competentes para impedir que productos adulterados o vencidos lleguen a los hogares dominicanos.

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La mercancía incautada incluía diversos tipos de alimentos y artículos de uso diario que habían sido alterados intencionalmente para engañar a los compradores. El organismo recordó que la colaboración ciudadana resulta esencial para la detección temprana de este tipo de irregularidades y exhortó a la población a denunciar cualquier sospecha que pueda contribuir a la protección de los derechos de los consumidores.