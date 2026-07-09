Costa Rica

Chris Hemsworth disfruta sus vacaciones en Costa Rica: el protagonista de Thor fue visto surfeando y compartiendo con seguidores

El actor australiano eligió nuevamente al país centroamericano como destino para vacacionar junto a su esposa, Elsa Pataky, y sus hijos. Durante su estadía ha sido visto en playas de la Península de Nicoya, donde incluso accedió a fotografiarse con decenas de admiradores

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La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que Hemsworth y su esposa, Elsa Pataky, ingresaron juntos al país el pasado 4 de julio. REUTERS/Mario Anzuoni
La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que Hemsworth y su esposa, Elsa Pataky, ingresaron juntos al país el pasado 4 de julio. REUTERS/Mario Anzuoni

El actor australiano Chris Hemsworth, reconocido internacionalmente por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra disfrutando de unas vacaciones familiares en Costa Rica, una visita que ha despertado el entusiasmo de turistas y seguidores que han tenido la oportunidad de encontrarse con él.

La presencia del actor fue confirmada por la Dirección General de Migración y Extranjería, institución que informó que Hemsworth ingresó al territorio nacional el pasado 4 de julio, acompañado por su esposa, la actriz española Elsa Pataky.

Durante los últimos días, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir fotografías y videos del artista en diferentes puntos de la Península de Nicoya, especialmente en Santa Teresa, uno de los destinos turísticos más exclusivos de Costa Rica y conocido internacionalmente por sus playas, el surf y su ambiente relajado.

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Video captado por seguidores de la presencia de Chris Hemsworth en playas de Costa Rica (Cortesía)

Posteriormente también trascendió que el actor fue visto en Playa Lajas, en Montezuma de Cabuya, donde disfrutó de una jornada de surf junto a su familia.

Las imágenes compartidas por turistas muestran al actor caminando por la playa con una tabla de surf bajo el brazo, disfrutando del paisaje costarricense y compartiendo momentos familiares lejos de los reflectores de Hollywood.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado detalles sobre la duración de su visita ni sobre el itinerario que seguirán durante sus vacaciones.

Hemsworth, de 42 años, es considerado una de las figuras más importantes del cine de acción de la última década. Alcanzó fama internacional al interpretar al dios del trueno en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, personaje que debutó en la cinta Thor (2011) y que posteriormente protagonizó varias secuelas, además de participar en las exitosas entregas de The Avengers.

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Videos y fotografías del protagonista de Thor recorriendo las playas costarricenses se viralizaron rápidamente en redes sociales. (Cortesía)
Videos y fotografías del protagonista de Thor recorriendo las playas costarricenses se viralizaron rápidamente en redes sociales. (Cortesía)

Más allá de Marvel, el actor también ha consolidado una carrera con producciones como Rush, donde interpretó al piloto de Fórmula 1 James Hunt; Extraction y Extraction 2, dos de las películas de acción más exitosas de Netflix; Men in Black: International, y recientemente Furiosa: A Mad Max Saga, una de las cintas más comentadas de 2024.

Su esposa, Elsa Pataky, también es una reconocida actriz y modelo española. La pareja contrajo matrimonio en 2010 y tiene tres hijos. Ambos suelen compartir en redes sociales parte de su estilo de vida, caracterizado por el deporte, la vida al aire libre y la cercanía con la naturaleza.

No es casualidad que Costa Rica haya sido elegida como destino para estas vacaciones. El país es ampliamente reconocido por sus playas, parques nacionales y biodiversidad, además de ofrecer un ambiente de privacidad que atrae con frecuencia a celebridades internacionales.

En los últimos años, artistas, deportistas y empresarios de renombre han escogido destinos como Santa Teresa, Nosara, Papagayo, Manuel Antonio y la Península de Osa para descansar lejos del bullicio de las grandes ciudades.

Santa Teresa, donde inicialmente fue reportada la presencia de Hemsworth, se ha convertido en uno de los destinos más exclusivos del Pacífico costarricense. Sus olas atraen a surfistas de todo el mundo, mientras que su oferta gastronómica, hoteles boutique y paisajes naturales la posicionan entre los principales destinos turísticos de Centroamérica.

El actor australiano compartió con seguidores que lo reconocieron mientras disfrutaba de una jornada de surf en Playa Lajas. (Cortesía)
El actor australiano compartió con seguidores que lo reconocieron mientras disfrutaba de una jornada de surf en Playa Lajas. (Cortesía)

La visita del actor también representa una importante vitrina internacional para Costa Rica, ya que las imágenes difundidas en redes sociales por turistas y fanáticos muestran algunos de los atractivos naturales que cada año atraen a millones de visitantes.

Aunque Chris Hemsworth continúa disfrutando de unas vacaciones en familia y ha procurado mantener un perfil discreto, su cercanía con quienes lo han reconocido ha sido uno de los aspectos más destacados de su paso por el país. Fotografías, saludos y sonrisas han bastado para convertir su visita en uno de los acontecimientos más comentados de la semana en Costa Rica, reforzando la imagen del país como un destino predilecto para figuras de talla mundial que buscan combinar naturaleza, aventura y tranquilidad.

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