La estrella de Hollywood que llenó de elogios a Lionel Messi en pleno Mundial: “Es un héroe en mi casa”

El actor Matt Damon participó en una entrevista televisiva durante la cual habló de la Copa del Mundo

En plena fiebre mundialista, la admiración por Lionel Messi atraviesa fronteras y profesiones, llegando hasta actores de renombre como Matt Damon, quien declaró a los medios que en su casa la admiración supera cualquier otro fervor. Durante la promoción de la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, el ganador del Óscar expresó que el astro argentino es considerado en su hogar como “un héroe”.

En diálogo con TN, Damon describió con humor la dinámica familiar: “Es el más grande. Es el mejor de la historia y, por supuesto, es un héroe en mi casa”. El actor añadió: “Lo es para toda mi familia que está en la Argentina, pero también para mi familia que está acá en los Estados Unidos”. Cabe recordar que esta admiración tiene un impuso especial, producto de su vínculo con Luciana Barroso, su esposa argentina con quien lleva más de dos décadas de matrimonio.

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Durante la entrevista, Damon compartió una visión dual sobre sus preferencias futbolísticas: “Hinchamos por los dos (Argentina y EE.UU), pero es fácil para nosotros porque usualmente los norteamericanos dan lo mejor y de hecho están mejorando mucho, pero no suelen avanzar tanto en el campeonato. Así que hinchamos por los dos”. El actor explicó que la reciente eliminación de Estados Unidos en octavos de final frente a Bélgica consolidó el aliento familiar exclusivamente hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La Copa del Mundo, según describió Damon, se vive con intensidad desde ambos lados del Atlántico, con banderas de Argentina y Estados Unidos compartiendo espacio en el living familiar. No obstante, el actor no ocultó su melancolía por la inminente despedida de Messi del máximo certamen internacional: “Estoy triste porque este va a ser su último Mundial”.

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Messi es líder de la tabla de goleadores (AP)

En paralelo a estas declaraciones, la actuación de la selección argentina en el torneo ha reforzado la admiración de figuras internacionales como Damon. El equipo sudamericano clasificó como líder indiscutido del Grupo J tras vencer a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). En la fase eliminatoria, derrotó en Miami a Cabo Verde (3-2) y luego superó a Egipto (3-2) en Atlanta, logrando así el pase a cuartos de final. El próximo desafío será ante Suiza en Kansas City.

El impacto de Lionel Messi sobre el campo sostiene la magnitud de la “Messimanía” en diferentes rincones del planeta. El capitán argentino suma ocho goles en el torneo actual, con participaciones directas en nueve anotaciones (ocho goles y una asistencia), lo que lo posiciona como máximo goleador de la competencia y líder en influencia ofensiva. Además superó el récord histórico de Miroslav Klose como máximo artillero de todos los mundiales.

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A su vez, la presencia de Messi en su sexto Mundial lo ubica en un hito inédito que solo comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Memo Ochoa (arquero mexicano).

Por su parte, la relación de Damon con la cultura argentina se remonta a 2003, cuando conoció a Luciana Barroso, nacida en Salta en 1976, con quien se casó en diciembre de 2005. Desde entonces, la familia ha mantenido una estrecha conexión con ambas naciones, especialmente durante eventos deportivos de relevancia global como la Copa del Mundo.

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Mientras figuras de la industria cinematográfica como Damon expresan abiertamente su admiración, el objetivo de la selección argentina y de Messi sigue centrado en avanzar en el certamen y defender el título mundial. El próximo objetivo será superar a los suizos el sábado 11 de julio en Kansas a partir de las 22 horas (horario argentino).