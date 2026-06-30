Ciencia

El límite invisible del entrenamiento sin pesas: hasta dónde llega el peso corporal

Especialistas en acondicionamiento físico y estudios recientes analizan la capacidad de distintos ejercicios para estimular la fuerza, la masa muscular y la funcionalidad, según el nivel de experiencia y el desafío de cada movimiento

Guardar
Google icon
Imagen dividida con "VS." central; a la izquierda, mujer haciendo sentadilla en casa; a la derecha, mujer haciendo sentadilla con mancuerna en un gimnasio.
El entrenamiento con el propio peso corporal mejora la fuerza cuando el esfuerzo llega cerca del límite muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios con el peso corporal pueden servir para ganar masa muscular y mejorar la fuerza, pero su efecto depende del movimiento, del nivel de cada persona y de la exigencia real del ejercicio. Esa es la idea central de SELF, que repasa en qué casos basta entrenar sin equipo y cuándo el cuerpo necesita una carga mayor.

Entrenar solo con el propio cuerpo tiene ventajas claras. Kristie Larson, entrenadora de fuerza y fundadora de Tension, un estudio de entrenamiento de fuerza para mujeres en Brooklyn, dijo al medio citado que es “una gran opción gratuita” que puede hacerse en cualquier lugar.

PUBLICIDAD

Esa facilidad de acceso explica parte de su atractivo. Si alguien viaja o no tiene espacio ni equipo, aun así puede hacer flexiones o zancadas sin depender de un gimnasio, según el medio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las flexiones activan grandes grupos musculares y pueden representar una carga alta según la masa corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero no todos los ejercicios con el peso corporal ofrecen el mismo estímulo. La dificultad cambia según el músculo que trabaje el ejercicio y según qué parte del cuerpo actúe como carga.

PUBLICIDAD

Diversas investigaciones avalan que los ejercicios con el peso corporal pueden mejorar la fuerza muscular y la salud metabólica. Por ejemplo, la Clínica Mayo señala que las sentadillas, flexiones y dominadas activan grandes grupos musculares, lo que contribuye a aumentar la densidad ósea y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Además, un análisis publicado en Sports Medicine confirma que el entrenamiento con el propio peso puede ser tan efectivo como el uso de pesas para promover adaptaciones neuromusculares en personas sin experiencia previa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La progresión sin equipo se sostiene con cambios de técnica, ritmo, rango de movimiento y variantes más exigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meredith Witte, especialista certificada en fuerza y fundadora de The Playground, dijo a SELF que una flexión de bíceps con el peso corporal no aporta un beneficio real. En ese caso, solo se mueven el antebrazo y la mano, de modo que el músculo casi no recibe tensión.

La situación cambia con una flexión de brazos. Un estudio citado por el medio, publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research, indica que ese movimiento exige soportar hasta 75% de la masa corporal.

Para una persona de 68 kg, eso equivale a mover unos 51 kg. Esa carga ayuda a explicar por qué las flexiones resultan tan difíciles incluso sin discos ni mancuernas.

Hombre con barba y camiseta gris realiza subidas al banco con mancuernas. Se observan equipos de gimnasio, pared de ladrillos y espejo.
La sobrecarga progresiva también se logra con ejercicios unilaterales y un control más estricto del movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que las rutinas de fuerza incluyan ejercicios funcionales con el peso corporal, como parte integral de un programa de acondicionamiento físico.

Según un estudio en Journal of Sports Sciences, este tipo de ejercicios no solo desarrolla fuerza y masa muscular, sino que también mejora el equilibrio, la coordinación y la funcionalidad general, aspectos clave para la prevención de lesiones y el bienestar a largo plazo.

En el tren inferior también hay diferencias. Las zancadas y las sentadillas usan gran parte del cuerpo como carga, pero, al trabajar músculos grandes como glúteos y cuádriceps, hace falta un reto considerable para provocar pequeñas roturas en el tejido muscular que luego favorecen la ganancia de masa.

Hombre calvo con barba haciendo ejercicio de tríceps en una máquina de poleas en un gimnasio. Se ven mancuernas, bancos y ventanales con vista a la ciudad.
El acercamiento al fallo muscular es un factor clave para favorecer adaptaciones de fuerza e hipertrofia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Witte dijo al medio citado que, para la persona promedio, las sentadillas con el peso corporal no bastan para ganar masa muscular de forma suficiente. Añadió que las piernas son muy fuertes y que, salvo en quienes nunca han entrenado o en adultos mayores inactivos, ese estímulo suele quedarse corto.

Stuart Phillips, profesor de kinesiología en la Universidad McMaster, explicó a SELF que, para activar la hipertrofia, hay que acercarse al punto de fallo muscular. Según investigaciones de su equipo, no importa tanto si la carga es pesada, ligera o si no hay pesas, siempre que el músculo genere suficiente tensión y quede a una o dos repeticiones de ese límite.

Witte describió esa sensación como avanzar por barro. Las últimas repeticiones, señaló, deberían sentirse casi imposibles de completar.

Mujer con top deportivo gris y leggings negros realiza una sentadilla con barra en un gimnasio. Se ven espejos y equipo de entrenamiento al fondo.
Las sentadillas y las zancadas desarrollan el tren inferior, pero pueden requerir más desafío para estimular hipertrofia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa respuesta inicial tiene una explicación. Si una persona no está en buena forma o se recupera de una lesión o de una cirugía, incluso los ejercicios de baja intensidad con el peso corporal pueden bastar para hacer temblar el músculo.

Larson dijo a SELF que ese tipo de trabajo también refuerza la conexión entre cerebro y cuerpo. Según explicó, puede ayudar a que el cerebro active fibras musculares que la persona quizá no estaba usando.

La clave para seguir ganando fuerza es la sobrecarga progresiva. Phillips señaló que esa estrategia no se limita a levantar pesos cada vez mayores, sino a introducir cualquier cambio que someta al músculo a más tensión.

Mujer de cabello rizado oscuro, camiseta gris y pantalones negros, en esterilla gris, realiza ejercicio con banda rosa en rodillas. Sala con sofá y librería.
Mantener movilidad y salud general puede lograrse con rutinas de peso corporal aunque no se busque aumentar masa indefinidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Witte propuso varias formas de avanzar sin equipo. Mencionó pasar de una sentadilla a dos piernas a una sola, cambiar el ritmo del movimiento o mejorar la técnica para evitar que el impulso o los músculos más fuertes compensen el trabajo del músculo que se busca entrenar.

También se puede aumentar el número de repeticiones y series, aunque con un límite. Phillips dijo que, cuando alguien ya puede completar 30 o más repeticiones sin fatigarse, el ejercicio se acerca más al trabajo de resistencia que al entrenamiento de fuerza.

Si nunca se añade una carga externa, llega un punto de estancamiento. Witte afirmó a SELF que, para la persona promedio, los ejercicios con el peso corporal no pueden aportar durante mucho tiempo el estímulo suficiente para seguir ganando masa muscular.

Una mujer atlética sostiene una pesa rusa mientras hace sentadillas en un gimnasio con bancos, mancuernas y pesas al fondo, y grandes ventanas.
Cuando un ejercicio permite muchas repeticiones sin fatiga, el estímulo se orienta más a resistencia que a fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, no todo el mundo busca aumentar fuerza sin parar. Larson señaló al medio que, si el objetivo es mantener la masa muscular, la movilidad y la salud general, los ejercicios con el peso corporal pueden ser adecuados de forma indefinida.

Eso no convierte a nadie en competidor de press de banca. Sí permite conservar beneficios asociados al movimiento, como el trabajo óseo, el equilibrio y la movilidad, que SELF sitúa como parte del valor sostenido de este tipo de entrenamiento.

Temas Relacionados

Ejercicios Peso CorporalHipertrofia MuscularEntrenamiento FuerzaEjercicio de fuerzaEjercicioEntrenamientoFitnessNewsroom BUEPesas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo es el hidrogel inyectable que logró cerrar heridas en 72 horas en pruebas de laboratorio

Lo desarrollan científicos de Brasil y Estados Unidos. Los ensayos mecánicos indicaron que la sustancia fluye bajo presión a través de un calibre fino y recupera su consistencia, un requisito clave para un uso clínico en procedimientos con mínima intervención

Cómo es el hidrogel inyectable que logró cerrar heridas en 72 horas en pruebas de laboratorio

Avanza una masa de aire antártico sobre Argentina: ¿podría nevar en Buenos Aires?

El ingreso desde el continente blanco explica un episodio inusual, diferente de las habituales olas polares. Se esperan heladas extendidas y temperaturas que podrían ser las más bajas del año hasta ahora

Avanza una masa de aire antártico sobre Argentina: ¿podría nevar en Buenos Aires?

¿Puede la creatina ayudar en la depresión? qué revelan las investigaciones recientes

La Universidad de Ottawa analizó cinco estudios clínicos y observó que este suplemento podría mejorar síntomas en algunos pacientes, aunque los autores señalaron que no hubo resultados concluyentes

¿Puede la creatina ayudar en la depresión? qué revelan las investigaciones recientes

Informe de la ONU: crece el consumo de drogas sintéticas más potentes en Argentina y el mundo

El uso mundial de drogas ilícitas creció 34% en una década y advierten por la expansión de mezclas adulteradas que incrementan el riesgo. “Los consumidores no saben qué toman, pero tampoco el personal sanitario que los atiende”, alertan los autores del reporte

Informe de la ONU: crece el consumo de drogas sintéticas más potentes en Argentina y el mundo

Cuánta fibra recomiendan consumir por día y en qué alimentos se encuentra

Aunque se trata de un nutriente que suele vincularse con el tránsito intestinal, también cumple funciones vinculadas a la salud cardiovascular, metabólica e inmunitaria. Cómo aumentar su consumo de manera gradual para evitar malestares

Cuánta fibra recomiendan consumir por día y en qué alimentos se encuentra

DEPORTES

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: formaciones confirmadas

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: formaciones confirmadas

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inesperada eliminación de Francisco Cerúndolo en Wimbledon tras ser campeón del ATP de Queen’s: perdió en primera ronda

La exestrella de la NFL Chris Johnson, anunció que padece ELA y conmovió al deporte estadounidense

Polémica en Alemania por el referente que habría evitado patear un penal ante Paraguay: “No todos los jugadores quisieron asumir la responsabilidad”

TELESHOW

El desopilante video retro de Wanda Nara y Darío Barassi en plena producción de fotos: “Estás imitando mi pose”

El desopilante video retro de Wanda Nara y Darío Barassi en plena producción de fotos: “Estás imitando mi pose”

Horacio Embón sorprendió al presentarse con heridas en televisión: “Gracias a los que se han preocupado”

La reflexión de Maxi López sobre su nuevo presente laboral: “No sabía con qué me iba a encontrar”

Caro Calvagni y Agus Gandolfo conquistan Miami mientras esperan a la Scaloneta: sol, bikinis y reencuentros

La revelación de Leo Montero que sorprendió a Mario Pergolini: “Desde ese día, nunca más usé calzoncillos”

INFOBAE AMÉRICA

El Instituto Guatemalteco de Migración anuncia nuevas oficinas regionales en cuatro departamentos

El Instituto Guatemalteco de Migración anuncia nuevas oficinas regionales en cuatro departamentos

Congreso de Honduras sin consensos para aprobar reformas energéticas

Costa Rica cerró 16 escuelas por baja matrícula en el ciclo lectivo actual

Un estudio español descubrió variantes genéticas ocultas de la bacteria que causa la tuberculosis

Las autoridades de Guatemala expulsaron y entregaron a El Salvador a alias “Chapato” presunto integrante del Barrio 18