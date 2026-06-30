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Pollo crudo: los descuidos más peligrosos en la cocina y cómo evitarlos según expertos internacionales

Recomendaciones de organismos sanitarios detallan los pasos imprescindibles para reducir la transmisión de bacterias y garantizar la seguridad alimentaria en el hogar

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Pollo
La CDC y la EFSA advierten que Salmonella, Campylobacter y Clostridium perfringens pueden estar presentes en pollo fresco y congelado - Imagen Ilustrativa Infobae

El pollo crudo figura entre los alimentos más consumidos y, a la vez, más relacionados con brotes de intoxicación alimentaria. Instituciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la European Food Safety Authority (EFSA) advierten que bacterias como Salmonella, Campylobacter y Clostridium perfringens pueden estar presentes incluso en productos frescos y congelados. En ese contexto, el riesgo no se limita al momento de comer: muchas infecciones se originan antes, por contaminación cruzada en la cocina y por fallas básicas de higiene alimentaria.

En la práctica, el problema suele comenzar cuando el pollo crudo entra en contacto con superficies y utensilios de uso cotidiano. Tablas de cortar, cuchillos, mesadas, grifos y esponjas pueden transformarse en puntos de transferencia si no se limpian de manera adecuada después de manipular carne cruda. A diferencia de lo que muchas personas creen, lavar el pollo antes de cocinarlo no reduce el riesgo: puede dispersar microorganismos por salpicaduras y aumentar la contaminación en el entorno de preparación.

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Otro factor clave es la temperatura. En la cadena doméstica, los errores más frecuentes ocurren cuando el pollo se deja demasiado tiempo a temperatura ambiente, se descongela en la mesada o se cocina “a ojo” sin verificar el punto interno. En especial, los productos congelados pueden dar una falsa sensación de seguridad: al descongelarse, vuelven a ser un alimento altamente perecedero y vulnerable a la proliferación bacteriana si se mantienen fuera de refrigeración.

Los errores más habituales al manipular y cocinar pollo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En la práctica, el problema suele comenzar cuando el pollo crudo entra en contacto con superficies y utensilios de uso cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más frecuentes y peligrosos es no cocinar el pollo a la temperatura interna adecuada. Tanto la CDC como la Food Standards Agency (FSA) del Reino Unido insisten en que la carne debe alcanzar al menos 74 °C (165 °F) en su interior para eliminar completamente los patógenos. Confiar únicamente en el color externo, en el aspecto del jugo o en el tiempo de cocción puede ser insuficiente. El uso de un termómetro de cocina resulta la única manera precisa de asegurar una cocción segura.

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Otro error común es lavar el pollo crudo antes de cocinarlo. A pesar de que muchas personas creen que de esta forma eliminan bacterias, los estudios de la CDC, la EFSA y la FSA muestran que el lavado solo sirve para dispersar los microorganismos en el fregadero, la mesada y los utensilios cercanos, incrementando el riesgo de contaminación cruzada. El agua corriente no elimina los patógenos, sino que los esparce, facilitando su traslado a otros alimentos listos para consumir.

La contaminación cruzada constituye otro de los grandes riesgos en la cocina. Usar los mismos cuchillos, tablas o platos para el pollo crudo y para alimentos que no recibirán cocción posterior, como ensaladas o frutas, es una de las vías más comunes de transmisión bacteriana. Tanto la CDC como la FSA recomiendan separar siempre los utensilios y superficies, y lavarlos con agua caliente y jabón antes de reutilizarlos.

Cómo reducir el riesgo de intoxicación alimentaria por pollo

Una persona retira la piel a un pollo entero crudo en una tabla de cortar de madera. Un cuchillo y un montón de piel de pollo ya quitada se ven junto al ave.
La contaminación cruzada constituye otro de los grandes riesgos en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conservación inadecuada del pollo, tanto crudo como cocido, multiplica el riesgo de proliferación bacteriana. El CDC y la EFSA aconsejan refrigerar el pollo o sus sobras dentro de las dos horas posteriores a la manipulación, o mucho antes si la temperatura ambiente es elevada. Además, es importante dividir las sobras en recipientes pequeños y poco profundos para facilitar el enfriamiento rápido y uniforme.

Publicaciones como The Globe and Mail, Straits Times y la Food Safety Authority of Ireland (FSAI) añaden que otros errores frecuentes incluyen dejar el pollo a temperatura ambiente durante periodos prolongados, descongelarlo incorrectamente o confiar en métodos de cocción poco uniformes, como el microondas, que puede dejar partes crudas y permitir la supervivencia bacteriana.

Para minimizar los riesgos, los especialistas de estas instituciones internacionales recomiendan:

  • Cocinar siempre el pollo hasta alcanzar la temperatura interna recomendada de 74 °C (165 °F)
  • No lavar el pollo antes de cocinarlo
  • Separar utensilios, tablas y platos para el pollo crudo y otros alimentos
  • Refrigerar las sobras rápidamente
  • Lavarse bien las manos antes y después de manipular pollo crudo

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