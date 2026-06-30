Ciencia

Estudios revelan que el parto en los primates puede ser más difícil que en los humanos

Nuevas investigaciones muestran que la complejidad anatómica y los riesgos asociados al nacimiento afectan a múltiples especies, desafiando la idea de que el parto humano es el más complicado

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Ilustración con dos paneles verticales. Izquierda: mujer con cabello castaño sujeta a un bebé envuelto en manta. Derecha: macaco adulto con cría en brazos.
El parto en los primates presenta desafíos anatómicos y fisiológicos que muestran que la dificultad del nacimiento no es exclusiva de los humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El parto en los primates presenta desafíos que, en diversos casos, superan los que enfrentan los seres humanos. Para numerosas especies, este proceso implica una complejidad anatómica y fisiológica, relacionada tanto con la morfología de la pelvis como con el tamaño y la orientación de la cría.

New Scientist, medio especializado en ciencia, reúne estudios publicados en American Journal of Physical Anthropology e investigaciones en de Nature Ecology & Evolution, que sostienen que la dificultad del parto no es exclusiva de los humanos, sino una realidad extendida en el orden de los primates.

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Estos estudios demuestran que, en diversas especies, el canal de parto es especialmente estrecho respecto al tamaño de la cabeza de las crías, lo que eleva el riesgo de complicaciones durante el nacimiento. La relación entre el tamaño fetal y la pelvis materna resulta determinante en la complejidad del alumbramiento.

Cornare lidera esfuerzos de recuperación de animales silvestres secuestrados para el comercio - crédito @cornare/X
En varias especies de primates, la orientación de la cría dentro del canal de parto resulta decisiva para que el alumbramiento pueda completarse (crédito @cornare/X)

Los hallazgos sugieren que el parto complicado es una presión evolutiva compartida en los primates, y no una excepción humana. La visión tradicional que sitúa al parto humano como el más complejo se ve matizada por evidencias que revelan dificultades similares o mayores en otras especies.

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En algunos primates, la cría debe adoptar posiciones muy concretas para atravesar el canal pélvico. Cuando esto no ocurre, la probabilidad de complicaciones, como partos prolongados o incluso la muerte de la madre y la cría, aumenta. Los estudios citados muestran que este fenómeno se observa tanto en grandes simios como en monos del Viejo y Nuevo Mundo, aunque con diferentes niveles de dificultad y adaptaciones evolutivas.

Según Mayo Clinic, las primeras semanas tras el parto requieren especial atención, ya que pueden presentarse complicaciones físicas y emocionales que no deben ignorarse - crédito Visuales IA Infobae
La comparación entre humanos y primates muestra que la pelvis adaptada a la bipedestación no explica por sí sola la complejidad del parto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación entre el parto en primates y en humanos

A lo largo del tiempo, se ha considerado que el parto humano es especialmente difícil por la combinación de pelvis adaptada a la bipedestación y cerebros grandes. Los datos de los estudios mencionados indican que muchas especies de primates también enfrentan partos complicados y, en ciertos casos, más arriesgados.

En monos como los macacos y los babuinos, el canal de parto puede ser tan estrecho que la cría solo puede nacer si mantiene una orientación exacta, aumentando el riesgo de complicaciones.

En los humanos, la dificultad reside en gran parte en la necesidad de que el feto rote para atravesar un canal pélvico curvado, lo que hace el proceso aún más exigente. Hay primates no humanos en los que la relación entre el tamaño de la cabeza de la cría y la pelvis materna es incluso más desfavorable, lo que puede requerir asistencia social durante el parto. La complejidad del parto se revela como un fenómeno ampliamente distribuido entre los primates.

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La dificultad del parto en primates puede requerir asistencia social y modificar el comportamiento materno en algunas especies (Cortesía Dublin Zoo)

Implicaciones biológicas de la dificultad del parto en primates

Este proceso tiene efectos directos en su biología reproductiva y su evolución. Un canal de parto estrecho puede favorecer la selección de estrategias como la reducción del tamaño relativo de la cría o la mayor flexibilidad del cuerpo fetal para facilitar el nacimiento. Además, este desafío influye en el comportamiento materno y en la tendencia a buscar asistencia durante el parto, lo que refuerza la dimensión social del alumbramiento en algunas especies.

El equilibrio entre el tamaño de la cabeza de la cría, necesario para un desarrollo cerebral adecuado, y la capacidad de la madre para dar a luz sin complicaciones constituye un compromiso evolutivo. Las consecuencias pueden verse en la tasa de supervivencia de las crías, la longevidad de las madres y la frecuencia reproductiva. Estas presiones han influido tanto en la anatomía como en la conducta social de los primates.

El Forth Worth Zoo anunció la llegada de un nuevo integrante mediante un raro procedimiento.
La diversidad del parto entre primates incluye especies con canales de parto restrictivos y otras, como lémures y titíes, con adaptaciones que facilitan el nacimiento (Facebook/Forth Worth Zoo)

Diversidad de experiencias de parto entre especies de primates

La experiencia del parto varía notablemente entre las especies de primates. Algunas, como ciertos monos del Viejo Mundo, tienen canales de parto especialmente restrictivos, mientras que otras, como los lémures o los titíes, presentan adaptaciones anatómicas que permiten nacimientos menos complicados. Esta diversidad refleja diferentes estrategias evolutivas para enfrentar el mismo desafío: asegurar la supervivencia de la madre y la cría durante el alumbramiento.

La variabilidad en el parto de los primates demuestra que la evolución ha favorecido distintas soluciones según las presiones ecológicas y sociales de cada especie. Las adaptaciones incluyen desde cambios en la forma de la pelvis hasta conductas de cooperación durante el nacimiento. El parto difícil, lejos de ser una rareza humana, es una constante en la historia evolutiva de los primates.

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