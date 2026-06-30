8 hallazgos claves sobre el té de orégano según la investigación científica

La evidencia sobre los beneficios del té de orégano exige distinguir entre estudios in vitro, modelos animales y resultados comprobados en humanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de orégano se ha utilizado desde la antigüedad por sus posibles usos tradicionales, y la investigación moderna exploró varios de sus compuestos. De acuerdo cEl té de orégano se ha utilizado desde la antigüedad por sus posibles usos tradicionales, y las investigaciones modernas analizaron varios de sus compuestos. De acuerdo con Natura Foundation, el orégano silvestre (Origanum vulgare) contiene compuestos fenólicos como carvacrol y timol, a los que se atribuyen buena parte de los efectos estudiados en laboratorio.

Cuando se habla de “beneficios respaldados por la ciencia” conviene separar dos planos: uno, lo que se observó en estudios in vitro (en células o placas); dos, lo que se evaluó en modelos animales; y tres, lo que realmente se comprobó en humanos. Según ScienceDaily, portal de divulgación científica, la mayor parte de los efectos se presentan como conclusiones directas, pero las referencias aparecen de manera amplia sin precisar qué tipo de evidencia corresponde a cada afirmación. Con lo que ya está escrito, se puede fortalecer la claridad y el orden, sin inventar datos nuevos.

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Entre los efectos más citados en la bibliografía divulgativa, se menciona su acción antimicrobiana. Según Natura Foundation, el té y el aceite de orégano pueden inhibir el crecimiento de bacterias y hongos, incluyendo Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans. En esa explicación, el carvacrol aparece como el compuesto principal por su capacidad de dañar membranas celulares, lo que dificultaría la proliferación de microorganismos.

Beneficios atribuidos al orégano y qué significa “evidencia” en este caso

Natura Foundation atribuye al té de orégano una acción antimicrobiana y antifúngica frente a Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del mismo marco, el orégano se presenta como un recurso con propiedades antiinflamatorias. Investigaciones citadas por Natura Foundation indican que el carvacrol actuaría como inhibidor de la enzima COX-2, con impacto sobre prostaglandinas y la respuesta inflamatoria. En el texto, este punto se vincula con molestias digestivas, procesos infecciosos y enfermedades inflamatorias crónicas, aunque sin detallar si esos efectos provienen de estudios en humanos o de evidencia preclínica.

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Otro punto es el poder antioxidante. Flavonoides y ácidos fenólicos presentes en la planta contribuirían a neutralizar radicales libres, con posible efecto sobre el sistema inmunológico. También se menciona la “capacidad antioxidante (ORAC)” como un indicador que ubicaría al orégano por encima de otras hierbas, aunque no se precisa el estudio o el contexto comparativo.

En ese apartado aparece una segunda fuente: el portal ScienceDaily, portal de divulgación científica, al que el texto atribuye a ScienceDaily que “infusiones tradicionales, como el té de orégano”, podrían ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, mejorar el perfil lipídico y reducir riesgo de diabetes y ciertos tipos de cáncer, siempre que se consuman en forma natural y sin azúcar.

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Los 8 beneficios del té de orégano

El orégano se presenta con propiedades antiinflamatorias porque el carvacrol actuaría sobre la enzima COX-2 y las prostaglandinas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de orégano, tradicional en distintas culturas, concentra compuestos como carvacrol, timol y diversos flavonoides que fueron analizados en investigaciones recientes. Este tipo de infusión suele recomendarse en notas de bienestar por su uso tradicional y a los resultados preliminares de estudios científicos, aunque la evidencia clínica definitiva todavía es limitada. Portales de salud como Verywell Health, portal de salud, mencionan estos ocho beneficios:

Acción antimicrobiana: Según Natura Foundation, el orégano contiene compuestos fenólicos, en especial carvacrol y timol, a los que se les atribuye una actividad antimicrobiana. En el marco de esa explicación, la infusión se menciona como una forma de consumo tradicional. Efecto antifúngico: El té y el aceite de orégano pueden actuar contra hongos y levaduras, y menciona de manera explícita a Candida albicans. De acuerdo con Natura Foundation, el carvacrol tendría un papel relevante en ese efecto por su interacción con estructuras celulares del hongo. Propiedades antivirales: Se plantea que la evidencia sugiere efectos antivirales y se listan virus como rotavirus, RSV y herpes simplex. La explicación que se ofrece es que el carvacrol podría interferir con procesos de replicación y, además, contribuir a moderar la inflamación asociada. Actividad antiinflamatoria: El orégano tendría un perfil antiinflamatorio. Según Natura Foundation, el carvacrol se relaciona con la enzima COX-2, y esa interacción se asocia a una menor producción de mediadores inflamatorios. Poder antioxidante: Se atribuye al orégano una alta capacidad antioxidante, asociada a flavonoides y ácidos fenólicos. Este beneficio se atribuye a la neutralización de radicales libres, un mecanismo que suele mencionarse como parte de la protección celular frente al estrés oxidativo. Acción antiparasitaria: Existe un efecto antiparasitario, enfocado en parásitos intestinales. Es un beneficio enunciado como “respaldado”, pero sin precisar qué tipo de estudios, dosis o contextos. Mejora de la salud digestiva: El té de orégano puede favorecer la salud digestiva al modular la flora intestinal y proteger mucosas. Se lo vincula con una combinación de acción antimicrobiana, antiinflamatoria y efectos sobre molestias digestivas. Efecto neuroprotector: Un posible efecto neuroprotector, asociado a la protección de neuronas frente al estrés oxidativo.