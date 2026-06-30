El tribunal de Santa Tecla condena a dos salvadoreños por transportar 114 kilos de cocaína

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Guillermo Arce Marín y Julio Alonso Revelo Martínez por transportar 114 kilos de cocaína en La Libertad./ (Centros Judiciales El Salvador)

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso condenas contra José Guillermo Arce Marín y Julio Alonso Revelo Martínez, a quienes declaró responsables de transportar 114 kilos de cocaína, ocultos dentro de una hielera en una embarcación interceptada a una milla náutica y media de la playa Toluca, en La Libertad. La droga incautada fue valorada en $2,865,960.00, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2025, cuando ambos salvadoreños fueron capturados durante un operativo coordinado por la División Antinarcóticos y la Policía Costera.

De acuerdo con la información oficial difundida por la FGR, los ahora condenados fueron ubicados por elementos del Grupo Especial Antinarcóticos y la Sección Táctica Marítima de la Policía Nacional Civil (PNC) tras detectar una embarcación liviana que navegaba en aguas territoriales salvadoreñas. El hallazgo de la droga se produjo tras una revisión minuciosa de la nave, donde los agentes localizaron los paquetes de cocaína ocultos en la estructura interna de una hielera, como detalló la Fiscalía.

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El proceso judicial determinó que Arce Marín deberá cumplir una pena de 12 años de prisión y Revelo Martínez una condena de 10 años, ambos por el delito de tráfico ilícito de drogas, conforme al artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Centros Judiciales El Salvador destacó que la decisión fue producto de la valoración exhaustiva de las pruebas presentadas durante la vista pública, lo que permitió establecer la responsabilidad penal de los dos sujetos.

La Fiscalía General de la República valoró el decomiso de droga en $2,865,960.00 tras el operativo del 18 de junio de 2025./ (Fiscalía General de la República)

La incautación de estos más de 100 kilos de cocaína representa uno de los decomisos más significativos del primer semestre de 2025 en la zona costera de La Libertad, área que ha sido identificada como punto estratégico para el tráfico marítimo de sustancias ilícitas. Según la Fiscalía, este tipo de operaciones responde a patrones de tráfico internacional que utilizan rutas marítimas para el traslado de droga hacia diferentes mercados de la región.

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El caso también evidencia la coordinación entre las distintas ramas de seguridad del Estado. La División Antinarcóticos de la PNC y la Policía Costera han fortalecido las tareas de vigilancia en aguas territoriales como parte de una estrategia nacional para combatir las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas. La FGR subrayó que el operativo fue posible gracias a información de inteligencia y al despliegue de recursos especializados en la detección y abordaje de embarcaciones sospechosas.

En el marco de la política nacional antidrogas, el gobierno ha impulsado acciones para reforzar los controles fronterizos, la capacitación de agentes y el uso de tecnología de punta en la lucha contra el narcotráfico. La administración actual ha priorizado la cooperación internacional y el intercambio de información con países vecinos para desarticular redes transnacionales que operan en el corredor centroamericano. De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y la aplicación estricta de condenas buscan enviar un mensaje de tolerancia cero frente a estos delitos.

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A través de las investigaciones, la Fiscalía vinculó el decomiso de cocaína en La Libertad con rutas marítimas del tráfico internacional de drogas en la región./ (Fiscalía General de la República)

Centros Judiciales El Salvador puntualizó que este tipo de fallos responde al compromiso institucional de enfrentar el tráfico ilícito y proteger la seguridad de la población.

Las labores de fiscalización y la respuesta rápida de las fuerzas de seguridad han sido reconocidas por organismos internacionales como parte de los esfuerzos para reducir el flujo de drogas en la región. El gobierno salvadoreño continúa destinando recursos a la modernización de equipos y al fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico.

El caso de José Guillermo Arce Marín y Julio Alonso Revelo Martínez se suma a una serie de procesos judiciales en los que las autoridades han logrado condenas firmes contra quienes participan en el tráfico de sustancias ilícitas.

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