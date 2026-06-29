Países Bajos vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Países Bajos y un poderío ofensivo demoledor

Países Bajos dejó en claro su candidatura al título con una fase de grupos caracterizada por su imponente pegada y capacidad de reacción. El debut de la ‘naranja mecánica’ ante Japón en Dallas regaló un final electrizante que concluyó con un empate 2-2; los europeos se adelantaron gracias a los goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, pero el combinado asiático logró rescatar la igualdad en los suspiros finales del compromiso. Sin embargo, el verdadero golpe de autoridad llegó en la segunda jornada en Houston, donde los neerlandeses desmantelaron por completo a Suecia con una goleada de 5-1, impulsada por los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, además de un tanto agónico de Summerville.