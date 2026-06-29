Países Bajos vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Horarios del partido: México (19:00 horas), Perú (20:00 horas), Colombia (20:00 horas), Ecuador (20:00 horas), Venezuela (21:00 horas), Bolivia (21:00 horas), Chile (21:00 horas), Argentina (22:00 horas), Uruguay (22:00 horas), Paraguay (22:00 horas) y España (03:00 horas del martes 30 de julio).
Canales de TV: Argentina (DSports), Uruguay (DSports), Chile (DSports), Venezuela (DSports), Colombia (DSports), Ecuador (DSports), Perú (DSports), Paraguay (GEN, trece y UNICANAL), México (Mi canal 5, VIX Premium, TV Azteca y TUDN), Estados Unidos (Telemundo) y España (DAZN).
Los ‘leones del atlas’ tendrán un duro desafío ante la ‘naranja mecánica’ por un lugar entre los 16 mejores del certamen. El Estadio BBVA de Monterrey será el escenario de un choque electrizante donde ambos combinados nacionales exponen su condición de invictos en la competición, registrando de manera idéntica dos victorias y un empate durante la exigente fase de grupos. Este duelo de eliminación directa promete sacar chispas de principio a fin, ya que ninguno conoce la derrota en suelo norteamericano.
La selección de Marruecos salta al terreno de juego respaldada por el prestigioso cuarto lugar obtenido en la edición anterior de la Copa del Mundo y su reciente condición de monarca continental tras adjudicarse el título en los escritorios de la Copa de África. El conjunto africano ha demostrado madurez y solidez colectiva, consolidando un proyecto deportivo que ya no es una sorpresa, sino una auténtica realidad en la élite del fútbol internacional.
Por su parte, los Países Bajos dirigidos por Ronald Koeman se presentan a esta cita exhibiendo un poderío ofensivo demoledor que ha hecho temblar a sus rivales. Además, la escuadra europea arrastra una imponente racha histórica en las citas mundialistas: no pierden un partido oficial dentro de los 90 minutos reglamentarios desde Alemania 2006. Con estos pergaminos, el cruce en tierras regiomontanas se perfila como uno de los más atractivos y reñidos de la ronda de dieciseisavos de final.
El sólido camino de Marruecos hacia la clasificación
La selección de Marruecos ha completado una fase de grupos sumamente destacada en la cita mundialista, consolidándose como un rival de enorme jerarquía internacional. El conjunto africano inició su andar con un valioso y trabajado empate 1-1 frente a Brasil, donde se pusieron en ventaja gracias a una anotación de Ismael Saibari al minuto 21, antes de que el cuadro sudamericano emparejara las acciones. Días más tarde, mantuvieron la inercia positiva al imponerse por la mínima diferencia (0-1) ante Escocia en el Gillette Stadium, gracias a un tempranero e idéntico gol de Saibari cuando apenas transcurrían dos minutos del silbazo inicial.
El cierre de esta etapa ratificó el gran momento ofensivo de los ‘leones del atlas’ en un dinámico y vibrante partido contra Haití en Atlanta. Pese a iniciar con un inesperado autogol de su portero Yassine Bounou a los diez minutos, el equipo marroquí reaccionó con autoridad para llevarse un contundente triunfo por 4-2, con anotaciones de Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine.
Países Bajos y un poderío ofensivo demoledor
Países Bajos dejó en claro su candidatura al título con una fase de grupos caracterizada por su imponente pegada y capacidad de reacción. El debut de la ‘naranja mecánica’ ante Japón en Dallas regaló un final electrizante que concluyó con un empate 2-2; los europeos se adelantaron gracias a los goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, pero el combinado asiático logró rescatar la igualdad en los suspiros finales del compromiso. Sin embargo, el verdadero golpe de autoridad llegó en la segunda jornada en Houston, donde los neerlandeses desmantelaron por completo a Suecia con una goleada de 5-1, impulsada por los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, además de un tanto agónico de Summerville.
Para sellar su pasaje con broche de oro, el equipo dirigido tácticamente mantuvo el acelerador a fondo al derrotar 3-1 a Túnez en Kansas. El encuentro comenzó cuesta arriba con un gol en propia puerta del tunecino Ellyes Skhiri que benefició a los europeos y un rápido tanto de Brobbey a los siete minutos; aunque Túnez acortó distancias al inicio del complemento, Jan Paul van Hecke sentenció la victoria definitiva al minuto 62.
Países Bajos vs Marruecos: posibles alineaciones
- Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi.
- Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jean Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.
Árbitro del Países Bajos vs Marruecos
La FIFA designó una terna íntegramente sudamericana para impartir justicia en el duelo entre Países Bajos y Marruecos. El brasileño Wilton Sampaio será el árbitro principal, acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes. En tanto, el chileno Cristián Garay cumplirá la función de cuarto árbitro, mientras que José Retamal, también de Chile, se desempeñará como quinto oficial.
¿Dónde ver Países Bajos vs Marruecos?
La cobertura televisiva y por streaming del encuentro variará según la región: en Sudamérica (Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela), la emisión principal estará a cargo de DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus, con alternativas locales como Red Uno y Unitel en Bolivia, Trece en Paraguay, y Disney Plus en territorio uruguayo y brasileño. Por su parte, México transmitirá a través de ViX, España mediante DAZN y Movistar Plus, y Estados Unidos contará con una amplia oferta que incluye Fox Sports 1, fuboTV y Telemundo Deportes.
Adicionalmente, el portal Infobae Perú ofrecerá una cobertura digital exhaustiva antes, durante y después del compromiso con un minuto a minuto en directo.
¿A qué hora juega Países Bajos vs Marruecos?
El choque entre Marruecos y Países Bajos se realizará el lunes 29 de junio en el estadio Monterrey (México) a las 20:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), comenzará una hora después.
En Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil arrancará a las 22:horas. En México el pitazo inicial será a las 19:00 horas, mientras que en España se dará a las 03:00 horas del martes 30 de junio.