Furor por la exótica técnica de Bono para atajar el penal que lo convirtió en héroe tras eliminar a Países Bajos del Mundial

La clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026 volvió a tener como protagonista a Yassine Bounou, conocido en el mundo del fútbol como Bono. El arquero marroquí, con una intervención decisiva ante Crysencio Summerville durante la tanda de penales contra Países Bajos, se consolidó como uno de los grandes especialistas globales en la materia. Diversos medios internacionales analizaron la técnica, el enfoque psicológico y la preparación de Bono, destacando el impacto de su actuación y el respeto que genera bajo los tres palos.

El medio indio Sport Star tituló: “Inteligencia e instinto: Cómo Bounou frustró a Summerville y llevó a Marruecos a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026”. En su análisis, detalló que “en términos generales, los porteros tienen tres opciones estándar al enfrentarse a un penal: lanzarse a la derecha, lanzarse a la izquierda o quedarse en el centro. El marroquí Yassine Bounou rompió esa convención el lunes al hacer algo que rara vez vemos en el fútbol de primer nivel”.

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La jugada clave ocurrió durante el quinto y decisivo penal de la serie, ejecutado por Summerville. Según dicho medio: “Bounou se desplazó hacia su derecha, se mantuvo erguido y alto antes de desviar con la mano izquierda un potente disparo. Fue una maniobra propia de un portero que juega con la mano, algo poco común en el fútbol de élite”. El medio subrayó que la parada de Bono definió el pase de Marruecos a la siguiente ronda y que su decisión de no lanzarse de forma convencional resultó crucial para detener un remate difícil de atajar.

¿ALGUNA VEZ VISTE UN PENAL TAPADO ASÍ? ¡BONO LE ATAJÓ LA EJECUCIÓN A SUMMERVILLE!



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La decisión de Bono de permanecer erguido, en lugar de lanzarse al suelo, responde a un análisis minucioso de las tendencias del rival. “Aquí es donde Bounou optó por ser diferente. En lugar de lanzarse al suelo, lo que habría reducido sus posibilidades de atajar disparos a media o baja altura, se mantuvo erguido y preparado. Si hubiera optado por una zambullida convencional, es poco probable que hubiera podido detener el potente disparo de Summerville. Pero al ir contra la corriente, Bounou aseguró que la expedición marroquí al Mundial continuara una ronda más”.

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El portal marroquí Medias24 también se enfocó en esta particular técnica: “Bounou, o el arte de hacer fallar penales”. El ex arquero internacional Mustapha Chadili aseguró: “No es casualidad que elija quedarse sobre sus pies en el momento del disparo. Ha estudiado a los ejecutantes neerlandeses, que cada vez buscan más trayectorias altas. Al mantenerse en su eje, puede cubrir toda la portería: protege tanto los tiros rasos como los que van a la escuadra. Es una estrategia que aumenta considerablemente sus probabilidades de éxito”.

Chadili añadió: “La preparación de Bono es tanto táctica como mental. Los penales son un asunto de concentración total. Hay una parte de intuición y otra de suerte, pero todo se prepara. Bono tiene esa cultura táctica y esa polivalencia que le permiten leer el juego del tirador como si fuera un libro abierto. Anoche el fútbol fue justo: Marruecos cuenta con uno de los mejores arqueros de la historia y eso es lo que nos lleva actualmente a la élite mundial”.

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El medio también subrayó el “aura” que Bono impone antes de cada penal: “Su presencia influye en el lanzamiento incluso antes de que el rival golpee el balón. En el cuarto penal de Países Bajos, Bono hizo un gesto con el brazo izquierdo para confundir al rival y lo llevó a disparar desviado. Frente a Summerville, repitió la mecánica: un pequeño movimiento hacia la izquierda, salida hacia la derecha y posición alta para desviar el disparo con una mano”.

Yassine Bounou fue el héroe de Marruecos (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

El portal chino 163.com analizó la tanda con una mirada similar: “La gente suele decir que las tandas de penaltis dependen de la suerte, pero esto es un gran error. Aunque se repitiera cien veces una tanda de penaltis con Bono en el arco, el ganador siempre sería Marruecos”. El portal agregó: “Bono, gracias a una técnica depurada para atajar penales, envió a casa a Países Bajos y destrozó el mito de que los penales dependen solo del azar”.

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El artículo describió la intervención de Bono ante el penal decisivo: “Summerville realizó la carrera, preparó el disparo y ejecutó un remate potente. Bono anticipó la dirección y, con una estirada perfecta, bloqueó el balón con una sola mano. Fue una atajada de manual, fruto de la lectura previa y la capacidad de soportar la presión del momento”. Además, el sitio remarcó: “Muchos espectadores solo se fijan en la última atajada de Bono, pero su historial en tandas de penales es impresionante. En las últimas dos grandes competiciones, ha detenido cuatro de siete lanzamientos en definiciones, una eficacia que no se explica solo por la fortuna”.

El medio también destacó su impacto psicológico sobre los ejecutantes: “Desde el segundo penal fallado por Países Bajos, todo el equipo mostró signos de nerviosismo y sus lanzamientos perdieron precisión. La diferencia no está solo en la técnica, sino en la seguridad y el temple que Bono transmite a sus compañeros”.

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Sohu Sports, por su parte, tituló: “Bono: otra vez héroe en la batalla psicológica de los penales, atajando de pie se convierte en el héroe de Marruecos”. El sitio señaló: “Cada vez que Marruecos necesita un héroe, Bono siempre aparece. En la tanda de penales contra Países Bajos, detuvo el remate de Summerville con una sola mano, convirtiéndose en el hombre clave para el pase de Marruecos a la siguiente ronda”. En otro pasaje, resaltó: “Bono ejerció una presión máxima sobre los lanzadores neerlandeses, usando técnicas poco convencionales como pasearse sobre la línea y mantener la calma antes del disparo. Dijo antes del partido que estaba preparado para la definición por penales, y lo demostró en la cancha”.

La atajada de Bono que recorre el mundo (Foto: Reuters/Raquel Cunha)

El diario español ABC tituló: “El ex sevillista Bono vuelve a demostrar su maestría como parapenaltis en el Mundial”. El periódico celebró la actuación del arquero y subrayó: “El portero marroquí detuvo el quinto lanzamiento de Países Bajos y llevó a su selección a los octavos de final”. También recordó que Bono ya había sido decisivo en noches europeas con el Sevilla y que “su actuación confirma su estatus como uno de los mejores del mundo en esta faceta”.

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En su nota “La brillantez discreta de Yassine Bounou lleva a Marruecos a los octavos de final”, USA Today subrayó la serenidad característica del portero: “La actuación estelar de Yassine Bounou en la portería de Marruecos les ayudó a avanzar a los octavos de final del Mundial de 2026. El portero de 35 años realizó la parada decisiva en la victoria de su selección en la tanda de penaltis contra los Países Bajos”. El medio añadió: “Antes de cada penalti, bajaba la cabeza al suelo, ya fuera rezando o manteniendo la calma, preparado para el siguiente reto. Bounou es conocido por ser un héroe silencioso. Sus hazañas contra España y Portugal en el Mundial de 2022 podrían haber marcado un antes y un después”.

The Athletic, por su parte, en su crónica del partido manifestó: “El panorama quedó claro al afrontar la segunda tanda de penaltis del día; mientras que un portero, Bart Verburggen, se mostraba imparable, el otro, Yassine Bounou, contaba con una trayectoria mucho más sólida en la parada de penaltis. Detuvo dos penaltis de España en los octavos de final del Mundial de 2022, y otros dos en la Copa Africana de Naciones contra Nigeria en enero, lo que permitió a su selección clasificarse para la final”.

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“Tras ocho penaltis, sólo se habían marcado cuatro, y aún quedaba otro fallo por llegar. Summerville lanzó el balón con fuerza por el centro, pero Bounou se escabulló hacia su derecha y, casi con indiferencia, despejó el balón con el brazo izquierdo, dándole a Ismael Saibari la oportunidad de ganar el partido”, concluyó.