El ministro Henry Sáenz anuncia que Guatemala prepara apoyo técnico para Venezuela

Henry Sáenz afirmó que Guatemala organiza apoyo a Venezuela con personal certificado y técnico tras la recertificación de búsqueda y rescate. (Ejército de Guatemala)

El ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz afirmó que Guatemala organiza el envío de apoyo a Venezuela después de los terremotos del 24 de junio, con personal “certificado” y “muy técnico”, después de la recertificación de su capacidad nacional de búsqueda y rescate y de la reacreditación del equipo USAR-GUA 11, un proceso que refuerza la respuesta del país ante emergencias de gran magnitud.

Según el canal de Gobierno, Sáenz dijo que Guatemala cuenta con la primera brigada humanitaria y de rescate a escala de brigada en desastres naturales, cuando en otros países de la región esas capacidades operan a nivel de compañía o en grupos de menor tamaño. El funcionario agregó que esa estructura reúne a más de 600 rescatistas.

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En la misma declaración, el ministro envió sus condolencias al pueblo venezolano y sostuvo que el país ya se encuentra en fase de organización para brindar apoyo. “Sepan que ya nos estamos organizando para ir a apoyar, pero apoyar de una forma certificada y una forma muy técnica en donde más se necesite”, expresó.

Para ampliar la información del anuncio hecho por el titular de la Defensa Nacional, se realizó la consulta a comunicación social de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, por lo cual, dieron a conocer que: “Aún se están haciendo las coordinaciones para encontrar el mecanismo idóneo que permita apoyar a Venezuela”.

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Henry Sáenz afirmó que Guatemala organiza apoyo a Venezuela con personal certificado y técnico tras la recertificación de búsqueda y rescate. (Ejército de Guatemala)

La reacreditación de USAR-GUA 11 mantuvo los estándares nacionales e internacionales

Durante el fin de semana se realizó la entrega del reconocimiento por la recertificación de INSARAG y la reacreditación del Grupo Nacional Especializado USAR-GUA 11. El proceso, de acuerdo con la información oficial, reafirma el compromiso del sistema CONRED con el fortalecimiento de las capacidades nacionales de búsqueda y rescate urbano.

El reconocimiento, añadió la información difundida por el canal oficial, refleja el profesionalismo, la preparación y el trabajo coordinado de los equipos de respuesta. El Equipo Nacional de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas desarrolló una serie de ejercicios operativos como parte del procedimiento que le permitirá conservar los estándares requeridos para atender emergencias de gran magnitud.

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Esas evaluaciones pusieron a prueba capacidades de organización, logística, atención médica, coordinación y operaciones de búsqueda y rescate en escenarios diseñados para simular situaciones reales. El objetivo fue verificar que el personal, los procedimientos y el equipamiento continúan alineados con los estándares fijados por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate y por el Proceso Nacional de Acreditación Reconocido Internacionalmente.

Un miembro de un equipo de búsqueda y rescate urbano USAR Mediano CONRED lleva su uniforme naranja y negro con la credencial de acreditación en Guatemala. (Conred Guatemala)

La recertificación refuerza la capacidad de respuesta del sistema CONRED dentro del país

La recertificación del proceso IRNAP y la reacreditación de USAR-GUA 11 fortalecen la capacidad operativa del sistema CONRED para atender emergencias dentro de Guatemala. Según la información oficial, ese mecanismo permite mantener niveles altos de preparación y calidad en las operaciones de búsqueda y rescate.

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La Secretaría Ejecutiva de la CONRED sostuvo que estas acciones forman parte de un compromiso de preparación permanente y mejora continua de las capacidades nacionales de respuesta. También señaló que disponer de equipos especializados, evaluados bajo estándares internacionales, contribuye a proteger la vida de las personas y a fortalecer la resiliencia del país frente a eventos adversos.

Batallón Humanitario y de Rescate se presentó a la sociedad guatemalteca en 2019

El Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas acordó el 8 de septiembre de 1999 la creación de la Unidad Humanitaria y de Rescate para atender requerimientos de apoyo ante desastres en los países que integran ese organismo.

En Guatemala, la unidad fue organizada en 2004 como una dependencia orgánica del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Años después, el 30 de junio de 2019 se presentó a la sociedad guatemalteca la nueva imagen del Batallón Humanitario y de Rescate CFAC, con un uniforme de nuevo diseño.

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El atuendo incorporó color naranja, franjas reflectivas y las iniciales UHR bordadas en color plata en la parte posterior de la camisa, y dejó de lado el uso del chaleco naranja. El batallón se estructura en tres componentes: Unidad Técnica de Operaciones Cívico-Militares, Unidad de Soporte Administrativo y Unidad Contra Incendios, Búsqueda, Salvamento y Rescate.

La reseña histórica también consigna participaciones internacionales: erradicación del dengue hemorrágico en la República de Honduras (2002), atención por la tormenta IDA en la República de Nicaragua (2009), respuesta ante el terremoto en la República de Haití (2010) y labores por un deslave en la República de Costa Rica (2010).

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