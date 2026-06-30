El desopilante video retro de Wanda Nara y Darío Barassi en plena producción de fotos: “Estás imitando mi pose”

Darío Barassi intenta imitar a Wanda Nara en sus posturas para la producción de fotos a poco de estrenarse Love is blind 2 (Video: Instagram)

Wanda Nara y Darío Barassi volvieron a trabajar juntos. La dupla se luce en la segunda edición de Love is blind, el reality de parejas que estrenó el 28 de junio por Netflix. A raíz de este debut, hace un tiempo la dupla se tomó algunas fotos promocionales. En este proceso, un episodio inesperado robó la atención más allá del reality que este martes Barassi compartió en sus redes.

La conductora posaba guiada por su equipo, y la rutina se transformó en un espectáculo de humor. El conductor, acostumbrado a la espontaneidad, imitó cada gesto de Wanda, desatando carcajadas y viralizando uno de los momentos más frescos del lanzamiento.

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La escena comenzó con Wanda, rodeada por asistentes y su peluquero, ensayando diferentes poses, mientras recibía instrucciones sobre el cabello y las manos. Una asistente corregía detalles y preguntaba por el peinado. La voz del peluquero se escuchaba detrás de cámara: “Está bien aunque un poco salido de lugar”. Wanda, entregada al juego, cambiaba de postura y seguía cada sugerencia: sacar una mano, dejar la otra, levantar una pierna. En ese clima, Barassi se paró cerca y empezó a copiar todos los movimientos, caricaturizando las poses y acentuando sus gestos con exageración.

El ambiente se volvió cada vez más relajado. Wanda, entre risas, decía que estaba dando todo y que ya no tenía más para ofrecer, mientras su equipo celebraba cada cambio con bromas y palabras de aliento. “Esto me gusta”, comentaban, y ella respondía con un simple “Sí”. Las indicaciones seguían: una mano sí, la otra no, más cool, más erótica. Barassi, sin perder el ritmo, se sumaba: “A ver, una mano así. Dos manos, acá”. “Exagerá”, le pedían al conductor, que respondía con una pose aún más teatral. “No sos la tía Claudia”, advertió el peluquero entre risas, y Barassi devolvió la broma repitiendo la frase. Wanda lo miraba e, incrédula, lo acusaba de imitarle la pose mientras todos seguían riendo.

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Wanda Nara y Darío Barassi posan sonrientes en el set de "Love Is Blind Argentina" en el esperado regreso del programa a la pantalla. (Instagram)

El video de la secuencia, que Barassi subió a sus historias con la frase “Aprendiendo de esssha, Wanda Nara”, rápidamente circuló en redes y sumó comentarios de seguidores que celebraron la complicidad entre los conductores. Poco después, él mismo consultó a sus seguidores si ya estaban viendo la nueva temporada, invitando al diálogo y redoblando la apuesta lúdica.

Este tipo de interacción muestra la química genuina entre Wanda y Barassi y la atmósfera relajada que se respira detrás de cámaras. Sin guion ni poses forzadas, la dupla logra conectar con la audiencia desde la espontaneidad, sumando valor propio al reality. Ya desde su primera edición, el reality se destacó por la conducción de la empresaria y el actor, logrando un interacción con los usuarios.

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Cabe destacar que Love Is Blind Argentina estrenó su segunda temporada el 28 de junio en Netflix, despertando expectativas entre quienes siguieron la primera edición. La plataforma difundió imágenes de los conductores y los nuevos participantes, lo que renovó el interés y el debate sobre el formato.

Una novia de 'Love is Blind Argentina' sostiene un elegante ramo de rosas rojas y blancas, adornado con follaje verde, en un momento clave de la ceremonia.

La dupla Nara-Barassi se consolidó como el sello local del reality, aportando un tono directo y participativo. La propuesta sigue el esquema internacional: solteros y solteras buscan pareja sin verse previamente, confiando en la conexión emocional antes que en la atracción física. El proceso arranca con charlas en cabinas, sigue con convivencia y termina con una boda en la que cada pareja decide si sostiene el vínculo más allá del experimento.

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El anuncio y el estreno generaron miles de reacciones en redes, con seguidores atentos a las nuevas historias y decisiones de alto voltaje emocional. La combinación entre el formato internacional y el toque local de los conductores, sumada a la presencia de una nueva camada de participantes, mantiene viva la conversación y la expectativa sobre el fenómeno social de Love Is Blind Argentina.