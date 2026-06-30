Economía

“Un alivio”: Pino celebró que la energía y la minería sumen divisas y reduzcan la carga histórica del campo

El presidente de la Sociedad Rural lanzó la nueva edición de la Expo Rural de Palermo. Anticipó un encuentro empresario para visibilizar el aporte creciente de petroleros, mineros y la economía del conocimiento a las exportaciones argentinas

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La 138° Expo Rural de Palermo se realizará entre el 16 y el 26 de julio en Buenos Aires
La 138° Expo Rural de Palermo se realizará entre el 16 y el 26 de julio en Buenos Aires

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, celebró el avance de sectores como la energía, la minería y la economía del conocimiento como nuevos aportantes de divisas a la economía argentina y lo definió como “un alivio” para el campo, históricamente el principal generador de exportaciones del país. Lo hizo en la conferencia de prensa de lanzamiento de la 138° Exposición Rural de Palermo, que se realizará entre el 16 y el 26 de julio en el predio de La Rural ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“Ahora vamos a tener otros brazos. Estos sectores se están moviendo y seguramente van a colaborar para que el peso no nos caiga siempre a nosotros”, afirmó Pino a Infobae, en el marco de los festejos por el 160° aniversario de la institución, la entidad gremial agropecuaria más antigua de la Argentina.

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El dirigente precisó que, junto al viceministro de Economía, José Luis Daza, se trabaja para organizar en el marco de la Expo Rural un encuentro empresario que busca reunir a representantes del sector petrolero, minero, energético y de la economía del conocimiento con el agro. La iniciativa busca visibilizar la contribución creciente de esas industrias a la balanza comercial, una función que el campo sostuvo históricamente en soledad. “El campo siempre mostró que es el sector que siempre la balanza comercial es positiva con respecto a otros sectores. Está bueno que seamos más los que ponemos”, señaló Pino.

En este sentido, por primera vez en la historia, la edición 2026 de la tradicional Exposición tendrá a la petrolera de mayoría estatal, YPF, como auspiciante principal.

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Predio de la Exposición Rural de Palermo, vista aérea
Este año, la Expo coincide con el 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina y contará por primera vez con YPF como auspiciante principal

Durante la conferencia de prensa, Pino confirmó la presencia del presidente Javier Milei, quien había asegurado su participación en el acto de apertura minutos antes del comienzo de su discurso. Sin embargo reveló que, por segunda vez en la historia, la ceremonia deberá correrse de fecha para adaptarse a la agenda oficial.

Así, Pino deslizó que, en lugar del tradicional sábado 25 de julio por la mañana, el acto inaugural se realizará el domingo 26, último día de la muestra. El ejecutivo anticipó que Milei podría llegar con anuncios: “Seguramente algún anuncio va a traer”, dijo, y aclaró que la SRA presiona en particular por infraestructura, ya que, respecto a las retenciones, el presidente de la entidad insistió que el sector necesita el “0% lo antes posible”, pero valoró que el anuncio de la baja paulatina de los derechos de exportación hasta 2028, “van por el buen camino”.

Exportaciones de carne récord

Pino destacó, además, el crecimiento de las exportaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos. Hasta fines de 2025, la Argentina contaba con un cupo histórico de 20.000 toneladas anuales hacia ese destino; el acuerdo bilateral firmado en febrero habilitó un cupo adicional de 80.000 toneladas para 2026, distribuido en trimestres. El dirigente anticipó que el cupo correspondiente para este trimestre ya quedará cubierto: “Es tanta la posibilidad que hay y la demanda que es firme, que en septiembre ya va a estar cubierto”, afirmó.

Ese dinamismo coincide con los últimos datos que oficializó este martes la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Según difundió el organismo oficial, entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de carne vacuna crecieron 46% en valor respecto al mismo período del año anterior, con ingresos de USD 1.765 millones , y 11% en volumen, con 332.207 toneladas equivalentes res con hueso.

exportacion de carne vacuna
Las exportaciones argentinas de carne vacuna crecieron 46% en valor entre enero y mayo de 2026, con ingresos de USD 1.765 millones (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca)

El ministro de Economía, Luis Caputo, replicó los datos en sus redes sociales y comentó: “Seguimos trabajando para fomentar el crecimiento del sector ganadero argentino”. El salto más pronunciado, resaltó el titular del Palacio de Hacienda, se dio en el mercado estadounidense, con 42.776 toneladas exportadas —un alza del 151% en volumen y del 204% en valor, por 355 millones de dólares—, lo que consolidó a Estados Unidos como el segundo destino en importancia. China, por su parte, mantuvo el liderazgo con el 53,7% del volumen, con 123.047 toneladas peso producto y sin variaciones respecto del año pasado.

Sobre el impacto que ese ritmo exportador puede tener en la oferta interna, Pino reconoció a Infobae que el proceso “va a costar”. Recordó que la fuerte sequía de las campañas 2022/23 golpeó el stock del rodeo y los ciclos reproductivos del ganado no admiten aceleración artificial. Las condiciones actuales —sin trabas a la exportación y con demanda mundial sostenida— apuntan en la dirección correcta, dijo, aunque la recuperación exige tiempo biológico y financiación.

Sigue la interna en la SRA

En paralelo al lanzamiento de la exposición, Pino confirmó que su espacio interno, Presencia Federal, presentará su lista ante la Comisión Directiva de la SRA para buscar su aprobación formal. El dirigente aspira a un cuarto mandato consecutivo al frente de la entidad, con Carlos Odriozola, actual coordinador de la Comisión de Carnes, como compañero de fórmula.

NICOLÁS PINO - PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL – Infobae en Vivo
El presidente Javier Milei confirmó su presencia en el acto inaugural de la Expo Rural, previsto para el domingo 26 de julio

Las elecciones internas están previstas para el 9 de septiembre, aunque la interna con la lista opositora, Renovación con Unidad, encabezada por el vicepresidente Marcos Pereda Born, lleva ya varios meses de tensiones.

Por un lado, Pereda Born, descendiente de la familia Bunge y Born, mantiene una postura crítica respecto a la gestión de Pino, cuestiona la posibilidad de que busque un cuarto mandato y señala supuestas incompatibilidades estatutarias para esa aspiración; Pino, por su parte, con más de tres décadas de militancia en la SRA, representa la defensa de la estabilidad institucional y el diálogo con la administración de Javier Milei, a la vez que defiende que su postulación está acorde al estatuto.

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