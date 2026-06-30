Horacio Embón sorprendió al presentarse con heridas en televisión: “Gracias a los que se han preocupado”

Horacio Embón, al frente de su ciclo, con marcas visibles en el rostro

La reciente aparición del conductor y periodista Horacio Embón al frente de su ciclo DTV En Comisión generó sorpresa y preocupación entre la audiencia y el entorno periodístico. Desde el inicio de la transmisión resultó imposible pasar por alto las marcas de golpes en su rostro y cabeza, visibles bajo las luces del estudio. El comunicador, de 73 años, condujo el programa sin realizar ninguna referencia a su estado físico, manteniendo el ritmo habitual del ciclo dedicado al análisis político y parlamentario.

La imagen del periodista, con notorios signos de una lesión reciente, se viralizó rápidamente en redes sociales. Durante la emisión, los panelistas y el propio conductor siguieron con la agenda política prevista, sin desviar la atención hacia el estado de salud de Embón ni mencionar las circunstancias detrás de las heridas. Esta actitud contribuyó a multiplicar las especulaciones y mensajes de inquietud entre quienes presenciaban el programa en vivo.

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En las horas posteriores a la transmisión, el propio Horacio Embón recurrió a sus redes sociales para esclarecer la situación ante la ola de consultas y mensajes recibidos. En un mensaje breve, el periodista explicó el origen de sus lesiones: “Gracias a los que se han preocupado por mis heridas, fue un golpazo doméstico, y ahora todo bien. Un agradecimiento al CEMIC, y a los doctores por su profesional atención y cuidado... y la nave va”. Con estas palabras, buscó calmar a quienes seguían con preocupación su estado, aclarando que la causa fue un accidente doméstico y que la situación se encontraba bajo control.

Horacio Embón agradece las muestras de preocupación por sus heridas visibles en televisión, atribuidas a un golpe doméstico.

Esta comunicación directa sirvió como respuesta a la pregunta que circulaba con insistencia en redes sociales: ¿por qué Horacio Embón apareció con heridas en televisión? El propio periodista confirmó que se debió a un golpe doméstico y que, tras la atención médica recibida, se encontraba en buen estado.

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La aparición del conductor con esas marcas movilizó a su entorno profesional y a la audiencia habitual del ciclo televisivo. Colegas, seguidores y televidentes utilizaron las plataformas digitales para enviar mensajes de aliento, preocupación y solidaridad. Entre las respuestas destacadas se encontraron expresiones como: “Que no duela nada y te recuperes prontito”, “Si estás al aire me quedo tranquila. Abrazo y a cuidarse”, “¡Lo lamento mucho! ¡Deseo su pronta recuperación! Saludos y bendiciones para usted” y “A cuidarse, Horacio, que las caídas, a una cierta edad, son peligrosas. Pronta recuperación. Un abrazo. Me acabo de enterar”.

El flujo de mensajes refleja el aprecio y la empatía del público ante la situación, así como el respeto ganado por Embón en décadas de trayectoria periodística. También se advierten advertencias y consejos relativos a los riesgos de las caídas y los accidentes domésticos en personas mayores, lo que sumó un matiz preventivo al intercambio generado en redes.

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Horacio Embón se muestra en un estudio de televisión con heridas en el rostro y la frente mientras gesticula.

Durante la emisión de DTV En Comisión”, el ciclo mantuvo su estructura habitual, centrada en el análisis político y parlamentario. En ningún momento se abordó directamente el tema de las heridas de Embón, ni el conductor ni los panelistas hicieron referencia a su estado físico. La transmisión avanzó con los temas previstos, entre los que se encontraba la noticia sobre la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, confirmada por el presidente de la Nación, Javier Milei.

La rápida respuesta del comunicador en sus propias redes sociales permitió canalizar la inquietud de sus seguidores, disipando rumores y aportando tranquilidad sobre su estado de salud. La actitud de Embón, al conducir el programa con naturalidad y sin aludir a su situación física, fue interpretada por parte de la audiencia como una señal de profesionalismo y compromiso con su labor, más allá del impacto visual que generaron sus heridas.

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