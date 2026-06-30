Deportes

El elogio de Zlatan Ibrahimovic al arquero de Paraguay Orlando Gill tras la histórica presentación ante Alemania: “El partido de su vida”

El emblemático jugador sueco analizó la clasificación del equipo de Gustavo Alfaro a octavos de final del Mundial 2026

Guardar
Google icon
Ibrahimovic hablando de Orlando Gill y Paraguay-Alemania

Zlatan Ibrahimović atribuyó la eliminación de Alemania ante Paraguay en la tanda de penales a la solidez defensiva albirroja y al peso decisivo de una definición que, a su juicio, reduce cualquier favoritismo, después de un partido en el que el arquero Orlando Gill y la resistencia paraguaya sostuvieron la clasificación.

El ex delantero sueco puso el foco en los 120 minutos previos a la serie desde los 12 pasos. Allí, según su lectura, el equipo sudamericano soportó el asedio alemán, cerró los espacios en el área y llevó el partido hasta una instancia en la que, dijo, las opciones se equilibran.

PUBLICIDAD

En declaraciones reproducidas por Fox Sports, cadena en la que trabaja como comentarista, Ibrahimović resumió el desenlace con una idea central: “¿Qué pasó? Así es el fútbol, se gana o se pierde. No hay una segunda oportunidad como en la fase de grupos y si no metes esos goles, habiendo grandes oportunidades para marcar... El portero de Paraguay pudo haber jugado el partido de su vida y luego, cuando se llega a los penaltis, es un 50-50, no hay un favorito para ganar en la tanda de penales”.

Para el ex jugador de Milán y Barcelona, la clasificación paraguaya no puede explicarse solo por la tanda final. Su análisis apuntó a la estructura defensiva de la Albirroja y a la manera en que logró sostenerse ante la presión alemana durante todo el encuentro. “Pero Paraguay se plantó firme, defendiendo bien y cerrando los espacios en el área. Alemania presionaba, la Deutsche Maschine (la Máquina Alemana) empujaba y empujaba, con grandes ocasiones. Los penales son una lotería, es como que o eres un héroe o eres un villano”, afirmó.

PUBLICIDAD

Orlando Gill, figura en los penales entre Paraguay y Alemania (AP Foto/Petr David Josek)
Orlando Gill, figura en los penales entre Paraguay y Alemania (AP Foto/Petr David Josek)

Ese contraste entre el dominio territorial de Alemania y la resistencia paraguaya apareció como el eje de su lectura. Ibrahimović consideró que las ocasiones generadas por el equipo europeo no alcanzaron para romper un bloque defensivo que se mantuvo firme hasta llegar a la definición.

El ex internacional sueco también se detuvo en la situación del defensor Jonathan Tah, a quien presentó como el rostro más visible de la frustración alemana. Su comentario vinculó una jugada anulada con el penal fallado posterior, como síntesis de la volatilidad de estos partidos: “Y lo siento por Tah, metió el gol de la victoria pero se lo anularon, y luego falló un penal. De héroe a... bueno, la prensa y los demás podrían criticarlo, así que pasa a ser el villano. Pero así es este juego, tienes que ser fuerte mentalmente y seguir adelante. Desafortunadamente para la Deutsche Maschine, se vuelven a casa”.

La referencia del sueco subrayó la carga emocional de una eliminación decidida en penales. En su análisis para el medio, la distancia entre el reconocimiento y la crítica quedó condensada en la noche de Tah, mientras Paraguay avanzó después de sostener el partido, resistir el empuje rival durante 120 minutos y resolver la serie en la tanda definitiva.

Ahora Paraguay aguarda por un rival para la próxima instancia, que saldrá de la llave que enfrentará a Francia y Suecia en esta jornada de martes. El próximo compromiso será en Filadelfia, el próximo sábado 4 de julio a partir de las 18 (hora argentina), en el estadio Lincoln Financial Field.

Temas Relacionados

Zlatan IbrahimovicSelección ParaguayParaguayOrlando GillSelección AlemaniaMundial 2026World Cup 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los europeos vencen por un golazo al ángulo

El equipo de Erling Haaland se impone a los Elefantes por el tanto de Antonio Nusa en el AT&T Stadium. El ganador jugará ante Brasil en los octavos de final

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los europeos vencen por un golazo al ángulo

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Kylian Mbappé y Les Bleus, tras una fase de grupos perfecta, van por los octavos ante una Suecia que llega como mejor tercero y apuesta al tridente Isak-Gyökeres-Elanga en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Las dos incógnitas de Scaloni de cara al partido de Argentina ante Cabo Verde: la maniobra de distracción en la práctica

La Albiceleste volvió a entrenarse en Kansas City y los jugadores realizaron trabajos de fútbol en espacios reducidos. Mañana viajarán a Miami

Las dos incógnitas de Scaloni de cara al partido de Argentina ante Cabo Verde: la maniobra de distracción en la práctica

El maleficio de Países Bajos en los Mundiales que resurgió en la eliminación por penales ante Marruecos

La Naranja lleva más de 20 partidos sin perder en el tiempo reglamentario, sin embargo, los penales son su gran karma

El maleficio de Países Bajos en los Mundiales que resurgió en la eliminación por penales ante Marruecos

Furor por la exótica técnica de Bono para atajar el penal que lo convirtió en héroe tras eliminar a Países Bajos del Mundial

Yassine Bounou, portero del Al-Hilal, fue el actor principal del conjunto marroquí para sellar su pasaje a los octavos de final, instancia en la que chocará ante Canadá

Furor por la exótica técnica de Bono para atajar el penal que lo convirtió en héroe tras eliminar a Países Bajos del Mundial

DEPORTES

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los europeos vencen por un golazo al ángulo

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los europeos vencen por un golazo al ángulo

El maleficio de Países Bajos en los Mundiales que resurgió en la eliminación por penales ante Marruecos

Furor por la exótica técnica de Bono para atajar el penal que lo convirtió en héroe tras eliminar a Países Bajos del Mundial

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inesperada eliminación de Francisco Cerúndolo en Wimbledon tras ser campeón del ATP de Queen’s: perdió en primera ronda

TELESHOW

Martín Salwe presentó a su nueva pareja en vivo: “¿Querés ser mi novia?”

Martín Salwe presentó a su nueva pareja en vivo: “¿Querés ser mi novia?”

La reacción de Cecilia Ce luego del comunicado de Nacho Levy: “Que la vergüenza cambie de bando”

Daniel Melingo, fundador de Los Twist y referente del tango, murió a los 68 años

Luisana Lopilato y sus hijos acompañaron a Michael Bublé en su concierto en Irlanda: “Todo es más lindo juntos”

La contundente respuesta de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: “Jamás podrá reemplazarme”

INFOBAE AMÉRICA

El inusual caso de un hospital en EE. UU. que atendió tres partos de trillizos en solo tres días

El inusual caso de un hospital en EE. UU. que atendió tres partos de trillizos en solo tres días

Rosalía deslumbró en Nueva York con un ambicioso show que combina ópera, flamenco y ballet

Estas son las nuevas leyes estatales entran en vigor en Florida desde el 1 de julio

Honduras enfrenta nuevo ajuste en la tarifa eléctrica en medio de presiones inflacionarias y depreciación del lempira

El ministro Henry Sáenz anuncia que Guatemala prepara apoyo técnico para Venezuela