El elogio de Zlatan Ibrahimovic al arquero de Paraguay Orlando Gill tras la histórica presentación ante Alemania: “El partido de su vida”

Ibrahimovic hablando de Orlando Gill y Paraguay-Alemania

Zlatan Ibrahimović atribuyó la eliminación de Alemania ante Paraguay en la tanda de penales a la solidez defensiva albirroja y al peso decisivo de una definición que, a su juicio, reduce cualquier favoritismo, después de un partido en el que el arquero Orlando Gill y la resistencia paraguaya sostuvieron la clasificación.

El ex delantero sueco puso el foco en los 120 minutos previos a la serie desde los 12 pasos. Allí, según su lectura, el equipo sudamericano soportó el asedio alemán, cerró los espacios en el área y llevó el partido hasta una instancia en la que, dijo, las opciones se equilibran.

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En declaraciones reproducidas por Fox Sports, cadena en la que trabaja como comentarista, Ibrahimović resumió el desenlace con una idea central: “¿Qué pasó? Así es el fútbol, se gana o se pierde. No hay una segunda oportunidad como en la fase de grupos y si no metes esos goles, habiendo grandes oportunidades para marcar... El portero de Paraguay pudo haber jugado el partido de su vida y luego, cuando se llega a los penaltis, es un 50-50, no hay un favorito para ganar en la tanda de penales”.

Para el ex jugador de Milán y Barcelona, la clasificación paraguaya no puede explicarse solo por la tanda final. Su análisis apuntó a la estructura defensiva de la Albirroja y a la manera en que logró sostenerse ante la presión alemana durante todo el encuentro. “Pero Paraguay se plantó firme, defendiendo bien y cerrando los espacios en el área. Alemania presionaba, la Deutsche Maschine (la Máquina Alemana) empujaba y empujaba, con grandes ocasiones. Los penales son una lotería, es como que o eres un héroe o eres un villano”, afirmó.

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Orlando Gill, figura en los penales entre Paraguay y Alemania (AP Foto/Petr David Josek)

Ese contraste entre el dominio territorial de Alemania y la resistencia paraguaya apareció como el eje de su lectura. Ibrahimović consideró que las ocasiones generadas por el equipo europeo no alcanzaron para romper un bloque defensivo que se mantuvo firme hasta llegar a la definición.

El ex internacional sueco también se detuvo en la situación del defensor Jonathan Tah, a quien presentó como el rostro más visible de la frustración alemana. Su comentario vinculó una jugada anulada con el penal fallado posterior, como síntesis de la volatilidad de estos partidos: “Y lo siento por Tah, metió el gol de la victoria pero se lo anularon, y luego falló un penal. De héroe a... bueno, la prensa y los demás podrían criticarlo, así que pasa a ser el villano. Pero así es este juego, tienes que ser fuerte mentalmente y seguir adelante. Desafortunadamente para la Deutsche Maschine, se vuelven a casa”.

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La referencia del sueco subrayó la carga emocional de una eliminación decidida en penales. En su análisis para el medio, la distancia entre el reconocimiento y la crítica quedó condensada en la noche de Tah, mientras Paraguay avanzó después de sostener el partido, resistir el empuje rival durante 120 minutos y resolver la serie en la tanda definitiva.

Ahora Paraguay aguarda por un rival para la próxima instancia, que saldrá de la llave que enfrentará a Francia y Suecia en esta jornada de martes. El próximo compromiso será en Filadelfia, el próximo sábado 4 de julio a partir de las 18 (hora argentina), en el estadio Lincoln Financial Field.

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