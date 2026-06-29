Con Brasil y Paraguay clasificados a los octavos de final, así está el cuadro del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa

Canadá, Brasil y Paraguay aseguraron su pase a octavos de final de la Copa del Mundo (REUTERS/Daniel Cole) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes se disputaron nuevos cruces de dieciseisavos, con el cuadro de los playoffs ya establecido, configurando el trayecto que cada una de las selecciones deberá recorrer para alcanzar la final del Mundial prevista para el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium a las 16:00, según el horario de Argentina.

La fase eliminatoria se inauguró el domingo 28 de junio en el Los Angeles Stadium, donde Sudáfrica y Canadá protagonizaron un duelo equilibrado. Uno de los anfitriones, logró una clasificación memorable con un gol de Eustáquio en el tiempo añadido, a los 92 minutos. El conjunto dirigido por Jesse Marsch disputará los octavos de final ante quien resulte ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, programado para este lunes en Monterrey a las 22:00 (hora argentina).

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Uno de los duelos más atractivos de la ronda inicial fue el encuentro entre Brasil y Japón. El conjunto asiático se adelantó en el marcador a los 28 minutos, pero la Verdeamarela reaccionó en el segundo tiempo. Casemiro, de cabeza a los 55 minutos, igualó el resultado y, en los últimos instantes, Gabriel Martinelli selló el triunfo por 2-1. El equipo sudamericano accedió así a la siguiente fase y ya espera rival para los octavos de final, que saldrá del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, el partido por octavos será el domingo 5 de julio a las 17:00 en Nueva Jersey.

En el Boston Stadium, Alemania y Paraguay disputaron uno de los partidos más pasionales de este lunes. El equipo sudamericano, bajo la dirección de Gustavo Alfaro, se adelantó con un gol de Julio Enciso que sorprendió a Manuel Neuer. El conjunto europeo igualó a través de Kai Havertz y, tras un tiempo suplementario sin cambios en el marcador, la definición se resolvió desde el punto penal con el triunfo de Paraguay por 4-3, gracias a dos atajadas de Orlando Gill.

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Francia, considerada entre las selecciones favoritas, disputará su partido de dieciseisavos ante Suecia el martes 30 de junio en el New York/New Jersey Stadium. El vencedor de este partido se cruzará con Paraguay en octavos de final.

Argentina, actual campeona mundial, afrontará su compromiso de dieciseisavos el viernes 3 de julio en Miami desde las 19:00 frente a Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo. Si el equipo argentino logra avanzar, su próximo desafío será el martes 7 de julio en Atalanta, donde enfrentará al ganador del cruce entre Australia y Egipto.

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El sorteo de los playoffs ubicó a selecciones de peso como Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Croacia y España en un mismo sector del cuadro. En la otra mitad, Argentina, Brasil e Inglaterra aparecen como los equipos con mayor trayectoria. Para la Albiceleste, el único cruce posible ante ingleses o brasileños se daría recién en una eventual semifinal.

Colombia cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Portugal y aseguró el primer puesto del Grupo K, lo que le permitirá medirse ante Ghana en la próxima instancia. Los portugueses, que finalizaron como escolta, deberán enfrentar a Croacia en los dieciseisavos de final.

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LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Domingo 28 de junio

SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

Lunes 29 de junio

BRASIL 2-1 JAPÓN

ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY

22.00hs: Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C)

Martes 30 de junio

14.00hs: Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I)

18.00hs: Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)

22.00hs: México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)

Miércoles 1 de julio

13.00hs: Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3° Grupo K)

17.00hs: Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)

21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)

Jueves 2 de julio

16.00hs: España (1°H) vs. Austria (2°J)

20.00hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)

Viernes 3 de julio

00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)

15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)

19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026

LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS

* Clasificarán los 8 mejores terceros de los 12 grupos

* Argelia, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Ghana, Ecuador y Suecia se clasificaron

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

LAS 16 SELECCIONES ELIMINADAS EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL

Uruguay

Arabia Saudita

Escocia

República Checa

Corea del Sur

Uzbekistán

Qatar

Haití

Turquía

Curazao

Túnez

Irak

Irán

Jordania

Panamá

Nueva Zelanda

LA AGENDA DE PARTIDOS