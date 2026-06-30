La contundente respuesta de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: “Jamás podrá reemplazarme”

En medio de su presente lejos de la pantalla chica, Susana Giménez respondió de manera contundente al ser consultada si consideraba a Wanda Nara como su sucesora (Desayuno Americano - América)

A lo largo de los años, Susana Giménez y Wanda Nara se transformaron en dos nombres imprescindibles del espectáculo argentino, cada una desde su universo y con el sello de Telefe como escenario común. Con historias personales y carreras bien distintas, no faltaron los momentos en que sus caminos se cruzaron, incluidos episodios donde la diva de los teléfonos eligió intervenir y mediar en pleno Wandagate. En el presente, con el tema de la sucesión instalado en la agenda mediática, Susana no dudó en dejar en claro su postura en Desayuno Americano (América) y lo hizo con una frase tan categórica como fiel a su estilo.

En medio de la expectativa por el documental sobre su vida, Susana adelantó algunos detalles del proceso. “Ay, nada. Ayer recién me leyeron el tercer capítulo”, comentó la conductora desde el interior de su auto. Con su estilo inconfundible, sumó: “Va bien. Estoy hablando yo todo el tiempo”. Sin embargo, la charla cambió de clima cuando el cronista trajo a escena las comparaciones con Wanda, presentes desde hace tiempo en la industria y en las redes. Ante la mención, Susana reaccionó entre risas y, con un gesto que se volvió viral, zanjó la cuestión con un “¡Ay, basta!”.

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El momento más contundente llegó cuando le preguntaron por la posibilidad de que Wanda ocupe su lugar en la televisión. Sin titubear, Giménez sostuvo: “Jamás podrá reemplazarme nadie”. Una respuesta breve, categórica y con su sello, que cerró cualquier especulación y volvió a dejar en claro el peso de su figura en el espectáculo argentino.

En el pasado, Wanda Nara y Susana Giménez coincidieron en diferentes proyectos, entrevistas y hasta en el Wandagate (Prensa Telefé)

Las repercusiones no tardaron en llegar. En el panel, recordaron que Nara viene construyendo un camino propio en la televisión y las redes, pero que el lugar de Susana, y también el de Mirtha Legrand, se mantiene como un espacio simbólico al que nadie logra acceder del todo. Incluso, en un video, la propia Legrand había negado que la empresaria pudiera ocupar el lugar de Giménez, quien supo afianzarse como una de las conductoras más recordadas en la historia de la televisión.

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El informe televisivo sumó el testimonio de Georgina Barbarossa, quien reforzó la idea: “Susana es Susana, es como Mirta”. Desde el archivo, se repasaron otros momentos en los que la comparación había sido tema de conversación, y cómo las propias protagonistas, con una mezcla de humor y firmeza, pusieron límites a la idea de una sucesión directa.

A su vez, el rol de conductora de Wanda había sido fuertemente criticado en mayo pasado. En el marco de la gala de los premios Martín Fierro 2026, cuando recibió la estatuilla por su labor frente a la cámara, desató malestar en el mundo del espectáculo. No solo por sus compañeras en la terna, entre las que se encontraban Barbarossa, Moria Casán, Vero Lozano, entre otros, sino también por otras figuras con larga trayectoria en la pantalla chica.

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Sin embargo, Nara había desestimado las diferentes reacciones que tuvieron colegas ante su triunfo. “La verdad que todos en privado me saludaron y las adoro a todas. Gracias”, respondió la figura de MasterChef Celebrity, con un gesto de gratitud, sin entrar en polémicas ni comparaciones. Cuando, en ese entonces, el notero de Puro Show (El Trece) insistió sobre la atención especial que recibió en la gala, la conductora aseguró: “No, no lo sentí”.

En mayo, Wanda Nara enfrentó públicamente las críticas recibidas por el galardón y la situación judicial de Martín Migueles (Prensa Telefe)

En medio del mundo del espectáculo, el ida y vuelta televisivo dejó claro que el trono de la televisión argentina sigue siendo celosamente custodiado por sus protagonistas históricas. Y que, al menos por ahora, la respuesta de Susana, su dedo en alto, sonrisa y un “jamás” sin dobleces, sigue marcando el terreno entre las figuras que dejan la huella en la conducción.

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