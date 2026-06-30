Economía

Cuánto cuesta la hora de limpieza en julio 2026: la paritario vigente y los valores mensuales

El ajuste salarial impacta en quienes se desempeñan en hogares de todo el país, con actualizaciones que varían según la tarea, la modalidad y la región

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El valor de la hora de tareas generales con retiro alcanza los $3.733,72 en julio de 2026
El valor de la hora de tareas generales con retiro alcanza los $3.733,72 en julio de 2026

Desde abril de 2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso nuevos incrementos en los sueldos mínimos de las empleadas domésticas en todo el territorio argentino. El proceso de ajuste salarial incluye una serie de aumentos mensuales, que afectan tanto a quienes realizan tareas generales como a quienes ejercen funciones de supervisión o cuidado de personas. El organismo definió que los incrementos se apliquen de forma escalonada y que impacten sobre los valores ya actualizados cada mes, con el objetivo de garantizar uniformidad en todo el país. La Resolución N° 4/2026 oficializó estos cambios y estableció que, a partir de julio, la mitad de la suma no remunerativa de marzo se integre de manera definitiva al salario.

Aumentos escalonados y actualización mensual

El nuevo esquema de actualización salarial incluye subas fijas para los meses de abril, mayo, junio y julio de 2026. Cada porcentaje se calcula sobre los montos ajustados del mes anterior, lo que genera una serie de escalones que modifican los sueldos de manera progresiva.

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  • En abril, el aumento alcanzó el 1,8% respecto de los valores de marzo.
  • En mayo, la suba fue del 1,6%, calculada sobre los salarios ya incrementados.
  • Para junio, el ajuste llegó al 1,5%.
  • En julio, la actualización aplicada es del 1,4%, siempre sobre el monto ya actualizado.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares también resolvió incorporar, a partir de julio, el 50% de la suma no remunerativa abonada en marzo al salario básico. Este mecanismo busca fortalecer el ingreso mensual y estabilizar los haberes para las trabajadoras de todo el país.

Salarios mínimos por categoría y modalidad en julio 2026

Los valores mínimos varían según la función y si la prestación se realiza con retiro o sin retiro. El detalle de los montos fijados para julio 2026 es el siguiente:

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Supervisores

  • Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales.

- Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

  • Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales.

- Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.

Caseros

  • $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

- Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Personal para tareas generales

  • Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales.

- Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Supervisores y personal específico registran los mayores ingresos dentro del servicio doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes trabajan en zonas consideradas desfavorables —entre ellas La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones en Buenos Aires—, corresponde adicionar un 31% sobre el salario final de cada categoría.

Impacto nacional y alcance del ajuste

La resolución garantiza que el piso salarial sea uniforme a nivel nacional para todo el personal comprendido en la Ley N° 26.844. Esto incluye a quienes realizan tareas de limpieza, cocina, asistencia, cuidado de personas y supervisión, dentro de las categorías oficiales. El ajuste beneficia a trabajadores y trabajadoras de todo el país, sin distinción del tipo de contratación.

El adicional del 31% para zonas desfavorables se aplica sobre el salario final de cada categoría. Estas regiones incluyen La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Este plus busca compensar las diferencias de costos y condiciones laborales en áreas con menor densidad poblacional o particularidades geográficas.

Composición del salario y suma no remunerativa

A partir de julio, el 50% de la suma no remunerativa que se abonó en marzo pasa a formar parte del salario básico de manera definitiva. De esta forma, el cálculo del salario mínimo mensual incluye tanto los aumentos escalonados como este componente adicional, que impacta en el ingreso neto de quienes trabajan bajo la Ley N° 26.844.

Referencias para empleadores y trabajadores

El nuevo cuadro de remuneraciones responde a la necesidad de actualizar los ingresos ante la variación de precios y costos de vida. Tanto empleadores como trabajadores cuentan con una referencia oficial que permite calcular el monto correspondiente por hora y por mes, según la categoría y modalidad de contratación.

Mujer de mediana edad sosteniendo utensilios de limpieza, preparada para realizar su trabajo en un hogar. La fotografía capta la esencia de su labor como empleada doméstica, destacando la importancia y el valor del trabajo en el cuidado y mantenimiento de hogares y departamentos. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las zonas desfavorables reciben un adicional del 31% sobre el salario de cada categoría (Imagen ilustrativa Infobae)

Para el personal con retiro, el valor por hora en tareas generales asciende a $3.733,72 en julio de 2026. Para la modalidad sin retiro, el valor se ubica en $3.996,45. En el caso de los supervisores, la hora de trabajo con retiro llega a $4.438,77, mientras que sin retiro asciende a $4.829,13.

En cuanto al salario mensual, quienes realizan tareas generales con retiro perciben $458.053,22. Si la modalidad es sin retiro, el monto sube a $505.302,76. Para quienes cumplen funciones de supervisión, el ingreso mensual alcanza $553.725,91 con retiro, y $612.673,11 en el caso de prestación sin retiro.

El personal para tareas específicas percibe $4.223,25 por hora con retiro y $4.597,18 sin retiro, mientras que el salario mensual se ubica en $517.006,43 y $571.426,17 respectivamente. Los caseros, por su parte, reciben $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

El segmento de asistencia y cuidado de personas mantiene $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro, con salarios mensuales de $505.302,76 y $558.972,92 respectivamente.

Ajustes en zonas desfavorables

La aplicación del adicional del 31% modifica de manera significativa el salario final, especialmente en áreas como Chubut o Santa Cruz. Al calcular el plus, cada empleador debe sumar dicho porcentaje al monto base según la categoría y modalidad.

Por ejemplo:

Una empleada en tareas generales con retiro en Río Negro percibe $3.733,72 por hora, a lo que se suma el 31%. El valor final por hora es de $4.890,18.

Para un casero en Tierra del Fuego, el salario mensual base de $505.302,76 aumenta a $662.946,61 tras aplicar el adicional.

Este mecanismo se diseñó para asegurar condiciones equitativas en todo el país y reconocer las particularidades de cada región.

Actualización y marco legal

Las modificaciones salariales surgen del proceso de negociación paritaria entre los representantes de empleados y empleadores del servicio doméstico, bajo la regulación de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La Resolución N° 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, formalizó los incrementos y estableció el cronograma de aplicación de cada ajuste.

El marco legal vigente, Ley N° 26.844, define las condiciones laborales, la estructura de categorías y los derechos del personal de casas particulares. El cumplimiento de los nuevos valores es obligatorio para empleadores en todo el territorio nacional.

Puntos clave del esquema salarial 2026

Ajustes mensuales entre abril y julio, con porcentajes decrecientes sobre el salario actualizado.

Incorporación del 50% de la suma no remunerativa de marzo al salario básico desde julio.

Adicional del 31% para zonas consideradas desfavorables.

Tablas diferenciadas por categoría y modalidad (con retiro o sin retiro).

Uniformidad salarial para todo el personal comprendido por la Ley N° 26.844.

El nuevo cuadro de valores rige para todas las contrataciones formales de personal doméstico y constituye la referencia principal para empleadores y trabajadores al momento de pautar condiciones salariales.

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