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La prensa internacional fustigó a la selección de Alemania tras caer con Paraguay en el Mundial: “Eliminación humillante”

Medios de Alemania, Italia y Francia coinciden en que la derrota por penales, luego del 1-1 y una serie 5-4, abre una etapa de autocrítica, debate interno y cuestionamientos al ciclo

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Las críticas internacionales a la selección de Alemania
Las críticas internacionales resonaron tras la derrota de la selección de Alemania

El pase de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 provocó un eco inmediato en la prensa internacional. La victoria sobre Alemania en la tanda de penales, tras un empate 1-1 durante el tiempo reglamentario, no solo supuso el avance del equipo sudamericano, sino que también significó una de las eliminaciones más inesperadas de la competición.

El impacto de la derrota alemana fue especialmente fuerte en los medios del propio país europeo. En Alemania, la reacción fue de estupefacción y autocrítica. Uno de los portales más conocidos, Bild resumió el sentimiento nacional con un titular que en español se leyó así: “Vergonzosa eliminación contra Paraguay. Fracasamos en la tanda de penales. Tres estrellas fallan: ¡la próxima pesadilla del fútbol alemán!”. La crónica de este medio no dejó margen para la ambigüedad, describiendo la actuación germana como “lenta, aburrida, letárgica” y cerrando con una sentencia que resume el estado de ánimo de una potencia herida: “¡Alemania está afuera!”.

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El análisis del medio Bild con la selección alemana
El análisis del medio Bild con la selección alemana

La crítica del mismo diario fue aún más incisiva al calificar la caída como una “eliminación humillante”, subrayando que el equipo dirigido por Julian Nagelsmann apenas mostró argumentos futbolísticos en su primer partido de eliminación directa desde el título conseguido en Brasil 2014.

En un tono similar, t-online reflejó la magnitud del golpe sufrido por la selección germana. El portal eligió como encabezado “Drama en la tanda de penales: Alemania queda eliminada”, destacando que la selección llegaba como la favorita indiscutida ante Paraguay en los dieciseisavos de final. El análisis del medio alemán puntualizó que la eliminación fue “totalmente sorpresiva” y la definió como “la tercera vergüenza de la Copa del Mundo consecutiva” para la DFB-Elf, recordando las caídas en fase de grupos en 2018 y 2022.

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Las consecuencias de la derrota, según el análisis internacional, fueron inmediatas y profundas. La eliminación en la primera ronda de las eliminatorias, algo que no ocurría desde hace más de seis décadas, fue señalada por Sport.de como el cierre de un ciclo negativo para el fútbol alemán: “Se completó el desastre mundialista para Alemania”.

“¡Alemania, qué fracaso!", sentenció el medio italiano La Gazzetta dello Sport
“¡Alemania, qué fracaso!", sentenció el medio italiano La Gazzetta dello Sport

El triunfo paraguayo no solo generó lamentos en Alemania, sino que fue aplaudido en otros rincones de Europa. En Italia, La Gazzetta dello Sport celebró la hazaña sudamericana con el título “¡Alemania, qué fracaso! Paraguay gana 5-4 por penales y vuela a octavos: los alemanes ya están en casa”. El análisis del diario italiano subrayó el carácter de “gran sorpresa” y elogió a los jugadores paraguayos por su “gran corazón” y la determinación con la que disputaron cada jugada.

En Francia, L’Équipe se sumó a la visión de que este desenlace fue el más inesperado hasta ese momento del torneo. El medio francés definió el cruce como “la mayor sorpresa de este Mundial hasta ahora” y remarcó que Paraguay accedió a octavos tras “120 minutos de combate encarnizado”.

Julian Nagelsmann cerró la participación de Alemania tras la eliminación en 16avos (Reuters/Amanda Perobelli)
Julian Nagelsmann cerró la participación de Alemania tras la eliminación en 16avos (Reuters/Amanda Perobelli)

La actuación de Orlando Gill fue señalada como clave en el desarrollo del partido, con el arquero paraguayo convertido en la figura indiscutida al detener lanzamientos decisivos durante la serie de penales. Esta actuación individual terminó siendo fundamental para que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro lograra una clasificación histórica.

El Mundial 2026 marcó la confirmación de una tendencia negativa para Alemania, que encadenó tres eliminaciones prematuras consecutivas en Copas del Mundo desde que Mario Götze anotara el gol que les dio el título en 2014. El equipo germano, que durante seis décadas solo había fallado en llegar a cuartos de final en cuatro ocasiones, vio cómo la racha de decepciones se extendió una vez más, profundizando el debate en la prensa sobre el presente y el futuro de su selección.

De esta manera, el resultado inesperado ante Paraguay se sumó a una serie de fracasos recientes que han golpeado el prestigio de una de las selecciones históricas. La reacción de los principales medios internacionales dejó en claro que lo ocurrido no solo sorprendió a Alemania, sino que fue percibido a nivel global como un hito que alteró el curso del torneo.

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