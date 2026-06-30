Honduras enfrenta nuevo ajuste en la tarifa eléctrica en medio de presiones inflacionarias y depreciación del lempira

El ajuste de la tarifa eléctrica responde al alza de costos del sistema eléctrico nacional, impulsada por el IPC y la depreciación del lempira frente al dólar.

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) confirmó la tercera revisión de la tarifa eléctrica de 2026, vigente del 1 de julio al 30 de septiembre, con un nuevo aumento para los sectores residencial, comercial e industrial del país.

El ajuste responde al alza de costos del sistema eléctrico nacional. Entre los factores figuran el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor y la depreciación del lempira frente al dólar estadounidense, con efecto sobre los componentes vinculados a importaciones de combustibles.

De acuerdo con los elementos técnicos de la revisión, el IPC se ha ubicado por encima del rango establecido en el Programa Monetario del Banco Central de Honduras (BCH).

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También incide la depreciación del lempira frente al dólar estadounidense, un componente de la estructura de costos del sistema energético, en especial en los rubros vinculados a importaciones de combustibles.

El impacto del tipo de cambio

Según datos recientes, el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) se situó en 26,7040 lempiras por dólar al 18 de junio de 2026, con una depreciación interanual de 2,39% y una variación acumulada de 1,25% respecto del cierre de 2025.

Aunque esas variaciones fueron menores que las del año anterior, cuando la moneda perdió más de 5% de su valor en términos interanuales, siguen afectando la estructura de costos del sector eléctrico.

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Otro de los elementos que inciden en la actualización tarifaria es la composición de la matriz energética, con cerca de 45% de generación basada en fuentes térmicas.

Ese componente supone una mayor exposición a los precios internacionales de los combustibles y se traslada a la tarifa final que pagan los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

La matriz energética de Honduras mantiene cerca de 45% de generación térmica, una dependencia que expone la tarifa eléctrica a los precios internacionales de los combustibles.

Expertos advierten que la dependencia de la generación térmica sigue siendo un factor estructural que limita la estabilidad de los precios de la energía en el país.

Los mecanismos en análisis

Semanas atrás, el comisionado de la CREE Leonardo Deras señaló que el equipo técnico y legal de la institución evalúa mecanismos para amortiguar el impacto del ajuste, incluida la posibilidad de diferir parte del incremento más alto que suele concentrarse en este trimestre.

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La idea, según se ha discutido en el ámbito regulatorio, es evitar que el pico tarifario se traslade de forma inmediata a los consumidores, en especial en el sector residencial.

Proyecciones de comisionados del ente regulador y de especialistas en materia económica, como la economista Amparo Canales, estiman que el ajuste podría ubicarse en un rango de 5% a 10%.

Proyecciones de comisionados y especialistas estiman que el ajuste de la tarifa eléctrica podría ubicarse entre 5% y 10%, con un impacto de hasta 77 centavos por kilovatio hora.

Algunas estimaciones técnicas advierten que el impacto nominal podría alcanzar hasta 77 centavos de lempira por kilovatio hora, según el tipo de consumo y la categoría tarifaria.

El tercer aumento de 2026

Con esta actualización, la tarifa eléctrica acumula su tercer incremento en 2026. En enero se registró un aumento de 4,11%, mientras que en abril se aplicó un ajuste de 10,49%, lo que representaba un incremento acumulado cercano al 15% antes de esta nueva revisión trimestral.

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Analistas advierten que la suma de estos ajustes podría seguir presionando el costo de vida, en un contexto en el que la inflación y el tipo de cambio continúan entre las variables que inciden en los hogares hondureños.