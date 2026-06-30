Luisana Lopilato y sus hijos acompañaron a Michael Bublé en su concierto en Irlanda: “Todo es más lindo juntos”

En medio de los shows de Michael Bublé por Europa, Luisana Lopilato compartió el gran momento con sus hijos en uno de los shows de su pareja en Dublín, Irlanda (Instagram)

En medio de una agenda repleta de compromisos profesionales y vida familiar, Luisana Lopilato encontró la oportunidad de sumar una celebración íntima junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos. La actriz argentina, que equilibra sus proyectos personales con el rol de madre y pareja, decidió acompañar al cantante canadiense en una nueva etapa de su gira por Reino Unido e Irlanda. Este viaje no solo marcó un gesto de apoyo incondicional, sino que también regaló postales llenas de complicidad y momentos compartidos detrás del escenario.

“De gira, acompañando al mejjor, Michael Bubleé”, escribió Luisana en el inicio de una publicación en redes, donde sumó una serie de imágenes que reflejan el costado más cotidiano y lúdico de su viaje. Entre las fotos, se la puede ver luciendo un casco vikingo en tono humorístico, capturando el paisaje de las afueras de un pub irlandés y grabando videos de un artista callejero que baila en plena vía pública. Sin embargo, el detalle que se robó toda la atención fue un clip familiar registrado en el backstage del Malahide Castle, donde Bublé ofreció un show en la capital irlandesa.

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En ese video, se observa al cantante canadiense sobre el escenario, acercándose y sentándose a pocos metros de sus hijos, quienes lo miran desde abajo, pegados a la estructura. Con micrófono en mano, Bublé se tomó unos segundos en medio del show para interactuar con los chicos: bajó la mano y buscó chocar los cinco con ellos, generando un momento de ternura que Luisana registró desde detrás de cámara.

Lopilato posó con un casco de vikingo de cuernos y guiña un ojo en medio de su viaje con su marido, quien lleva adelante su gira por Reino Unido e Irlanda

Luisana también compartió una captura del momento en que sus hijos se dirigen al lateral del escenario, acompañados por una mujer de la producción a quien etiquetó en la imagen. “Todo es más lindo juntos”, escribió la actriz en español e inglés, sumando un emoji de corazón rojo y transmitiendo el sentido de comunidad que atraviesa a la familia. El posteo recibió centenares de comentarios de seguidores que celebraron la conexión familiar y la manera en la que Luisana y Michael involucran a sus hijos en la experiencia de la música y los viajes.

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En paralelo al registro de Luisana, Bublé expresó su agradecimiento al público irlandés por el recibimiento en el Malahide Castle. “Un entorno increíble. Un público aún mejor. Gracias por una noche maravillosa, Dublín. Nunca fallas. ¡Repitamos pronto!”, escribió el cantante en sus redes, emocionado por lo vivido y por la posibilidad de compartir ese momento con sus seres queridos.

Los hijos de la pareja y una integrante de la producción se acercaron al escenario para ver a Bublé de cerca

La pareja ya ha dado muestras de apoyo mutuo en distintas ocasiones. A comienzos de junio, cuando el Mundial 2026 tuvo su show inaugural en Canadá, Bublé fue el encargado de la apertura artística, una distinción que se difundió a través de un afiche oficial de la FIFA. Aunque Luisana no pudo estar presente en Toronto, siguió la ceremonia a la distancia y lo hizo público en sus redes sociales. La noche anterior al evento compartió el afiche oficial en sus historias de Instagram con una dedicatoria breve: “Mañana, en la inauguración de Canadá. Mi amor, qué orgullo”.

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Al llegar el momento, subió una imagen desde el living de su casa, piernas estiradas y la televisión encendida con las imágenes del show en pantalla. Una pequeña bandera canadiense y expresó: “Desde acá, acompañándote con mucho orgullo y emoción”.

La actriz argentina fotografió las afueras de un típico pub durante su visita a la capital irlandesa (Instagram)

La familia Lopilato-Bublé lleva años compartiendo postales de su vida entre giras, proyectos y escenas cotidianas. Cada aparición conjunta suma un capítulo más a la historia de una pareja que, lejos del ruido mediático, apuesta al sostén mutuo y a la construcción de recuerdos en familia. Así, Lopilato vuelve a mostrar el costado más íntimo de su vida, donde los viajes, la música y el trabajo se entrelazan con la crianza y el disfrute compartido. La secuencia del show en Irlanda es apenas una muestra de ese universo, donde todo es más lindo juntos.

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