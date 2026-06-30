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Inesperada eliminación de Francisco Cerúndolo en Wimbledon tras ser campeón del ATP de Queen’s: perdió en primera ronda

El argentino, que venía de adueñarse del histórico título en ese tradicional certamen, tuvo una deslucida actuación: cayó en tres sets ante el español Jaume Munar

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La gran deuda para Francisco Cerúndolo sigue siendo Wimbledon, donde todavía no consiguió resultados acordes a su nivel actual: el tenista número 1 de la Argentina sufrió una sorpresiva eliminación en primera ronda al caer frente al español Jaume Munar por 6-1, 6-4 y 6-3.

El número 21 del mundo venía de ser campeón en Queen’s y llegaba con expectativas altas al tercer Grand Slam del año, pero tuvo una deslucida actuación. El español aprovechó y con un tenis sólido se llevó un triunfo contundente.

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Cerúndolo ya se había despedido en primera ronda en las dos ediciones anteriores en la Catedral del Tenis: frente al portugués Nuno Borges -en 2025- y el ruso Roman Safiullin -2024-. El porteño llegaba a Londres como la principal carta argentina para avanzar en el cuadro, pero se lo vio apagado y sin el juego que lo llevó, hace poco más de una semana, a ganar el primer título ATP 500 de su carrera.

El crédito para él era todavía mayor porque Fran es uno de los dos tenistas argentinos con más de un título en césped: el otro es Guillermo Vilas, quien acuñó la recordada frase “el pasto es para las vacas” y nunca pudo brillar en Wimbledon, pese a haberse coronado sobre pasto en el Masters de 1974 y en el Abierto de Australia de 1978 y 1979.

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Francisco Cerúndolo golpea el revés durante su partido frente a Jaume Munar en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Francisco Cerúndolo golpea el revés durante su partido frente a Jaume Munar en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Sin embargo, otra vez Cerúndolo tuvo un prematuro adiós y sigue sin poder dar muestras de su verdadero nivel en el All England Club.

En la cancha 14, Munar -número 44 del ranking ATP- logró el quiebre en el cuarto juego y, desde entonces, fue absoluto dominador de las acciones. El español se llevó el primer set en apenas 22 minutos y consiguió breaks rápidos en los dos parciales siguientes, con lo que siempre estuvo al frente en el marcador.

Cerúndolo nunca logró hacer pie en el partido. Tampoco pudo sostenerse desde su servicio y con la derecha, su arma principal. Munar finalmente logró el pase a la segunda ronda en 1 hora y 45 minutos. Su próximo rival será el británico Jacob Fearnley (159°).

Francisco Cerúndolo no hizo pie en el All England Club (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Francisco Cerúndolo no hizo pie en el All England Club (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Román Burruchaga cayó ante Alex de Miñaur y también quedó eliminado en el debut

La derrota extendió un inicio errático para los tenistas nacionales en el tercer Grand Slam del año. En el turno anterior, este miércoles quedó eliminado Román Burruchaga (65°) ante el australiano Alex de Miñaur, número 6 del mundo, por 7-6 (5), 6-1 y 6-0.

Burru sorprendió en el inicio del encuentro: quebró el saque de su rival en el segundo juego y se colocó 3-0 arriba, pero no pudo sostener la ventaja y De Miñaur fue subiendo su nivel. Tras llevarse el primer set por apenas un punto de diferencia en el tie-break, el Top 10 oceánico mostró lo mejor de su repertorio y construyó una victoria contundente.

De Miñaur, finalista del ATP 250 de Hertogenbosch y cuartofinalista en Queen`s, sueña con dar el golpe en un torneo grande. Su mejor registro en Wimbledon fueron los cuartos de final del 2024, cuando no saltó a cancha a disputar el partido frente a Novak Djokovic debido a inconvenientes físicos.

Román Burruchaga perdió frente a Alex de Miñaur (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Román Burruchaga perdió frente a Alex de Miñaur (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

El cuadro masculino de Wimbledon había arrojado cinco derrotas para los argentinos en el primer día: Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti sufrieron prematuras eliminaciones en el All England Club.

Solana Sierra, número 56 del ranking WTA, fue la única alegría nacional en el arranque de Wimbledon: salvó dos match points y avanzó a segunda ronda ante la húngara Anna Bondar (74°).

La marplatense se impuso por 6-3, 5-7 y 7-5 y dio el primer paso en busca de defender los puntos obtenidos el año pasado, cuando se convirtió en la primera jugadora de la historia en alcanzar los octavos de final del torneo como lucky loser. Su próxima rival, este miércoles, será Coco Gauff, número 7 del mundo.

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