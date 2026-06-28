Ciencia

Las dos estrategias que ayudan a recuperarse emocionalmente después de un rechazo

Un estudio publicado en Mindfulness halló que ciertas herramientas psicológicas pueden favorecer un procesamiento emocional más saludable luego de un “no”, especialmente en personas con alta sensibilidad a este tipo de situaciones

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Un joven está sentado en un banco de madera en un pasillo con paredes bicolor, un techo con dos bombillas y dos puertas al fondo.
Un estudio en Mindfulness con 166 adultos evaluó la escritura de autocompasión, reevaluación y una condición neutral ante experiencias de rechazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando te dejan afuera —en un grupo, un trabajo, una relación o un plan— el cuerpo lo registra como rechazo y la mente suele completar el resto: autocrítica, vergüenza, rumiación, aislamiento... El problema no es sentir dolor (eso es esperable), sino lo que se hace con eso en las horas y días siguientes.

En terapia, una meta central es transformar el impacto del rechazo en una respuesta de resiliencia: sostenerse emocionalmente sin negar lo ocurrido y sin convertirlo en una sentencia sobre la propia valía.

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Un estudio publicado en la revista Mindfulness analizó qué ocurre cuando las personas escriben sobre una experiencia de rechazo bajo tres condiciones: escritura de autocompasión, de reevaluación (reappraisal) y una condición neutral.

En un ensayo online con 166 adultos con niveles elevados de sensibilidad al rechazo, los autores encontraron que cada intervención se asoció con patrones lingüísticos distintos y que, en quienes tenían más síntomas psicológicos (por ejemplo, depresión y ansiedad), la escritura de autocompasión y reevaluación atenuó la asociación con el uso de palabras de emoción negativa que sí aparecía en el grupo control.

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El trabajo lo presenta como una herramienta breve y de baja intensidad para favorecer un procesamiento emocional más adaptativo.

Qué puede ayudar después de un rechazo

Una mujer reflexiona frente a una taza de café y un cuaderno con notas (Freepik)
La autocompasión y la reevaluación pueden ayudar a afrontar mejor el impacto emocional de un “no” (Freepik)

Una de las trampas más comunes tras un “no” es confundir un hecho con una identidad: “me rechazaron” pasa a “soy rechazable”. En ese pasaje crece la autocrítica (“no sirvo”, “siempre me pasa”), y con ella la probabilidad de repetir estrategias que empeoran el malestar: revisar compulsivamente lo ocurrido, sobreexplicarse, compararse o aislarse.

En ese punto, la autocompasión no es autoindulgencia ni “positividad”: es una forma de hablarse como se le hablaría a alguien querido ante el mismo golpe, sin minimizarlo.

El estudio en Mindfulness la trabaja como una intervención de escritura breve que promueve regulación emocional y que, en el análisis de lenguaje, mostró señales de procesamiento cognitivo más marcado que la condición de reevaluación distanciada. Es decir, no se trata solo de “sentirse mejor”, sino de procesar de otro modo lo que pasó.

La otra herramienta relevante es la reevaluación cognitiva: cambiar el marco interpretativo sin inventar una historia. No es “no me importa”, sino “esto dolió, pero no define mi futuro ni mi valor”. Esa distancia —cuando es realista— recorta el impacto fisiológico del estrés y reduce la escalada de pensamientos catastróficos.

En redes, estas ideas suelen reaparecer en formato de tendencia. Un ejemplo es la llamada “rejection therapy”, que se volvió viral en TikTok: buscar deliberadamente micro-situaciones de posible rechazo para ganar tolerancia a la incomodidad.

En una nota de la cadena canadiense CBC, especialistas explicaron que el enfoque se parece a una adaptación “gamificada” de la terapia de exposición, una técnica dentro de la terapia cognitivo-conductual (CBT), pero advirtieron que practicarlo sin apoyo y sin manejo de expectativas puede ser contraproducente, porque la exposición sostenida al rechazo puede afectar la salud mental en algunas personas.

Resiliencia sin “endurecerte”: límites, apoyo y señales para pedir ayuda

Un consultorio con dos sillas, una persona escribe en una libreta, un vaso de agua y una caja de pañuelos en una mesa auxiliar, una planta y cuadros.
La "rejection therapy" viral en TikTok fue comparada con una exposición gamificada, pero especialistas advirtieron que puede afectar la salud mental sin apoyo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resiliencia no es volverse inmune; es poder recuperarse sin lastimarse en el intento. En la práctica, eso incluye decisiones simples pero estructurales: elegir con quién hablar, cuánto “revisar” el episodio, qué hacer con el impulso de aislarse y cómo volver a exponerse a oportunidades sin que el miedo conduzca el día.

Un punto clave es diferenciar entre “sentir rechazo” y quedar atrapado en un circuito de evitación: dejar de intentar, no postularse, no escribir, no preguntar, no invitar, para no arriesgar otro “no”. Ese alivio inmediato suele costar caro: a mediano plazo, refuerza el temor y empobrece la vida cotidiana.

En ese terreno, ayuda pensar el afrontamiento como un repertorio flexible: a veces conviene una acción concreta (resolver, pedir feedback, ajustar estrategia); otras, una regulación emocional (respirar, dormir, hablar con alguien, escribir) y también aceptar lo que no depende de uno.

Si el rechazo activa síntomas intensos o persistentes, la terapia puede ser el espacio para ordenar el impacto y evitar que una experiencia puntual se convierta en una narrativa fija sobre uno mismo. En ese escenario, herramientas breves, como la escritura guiada en autocompasión o reevaluación, pueden funcionar como un primer paso estructurado: no para “borrar” el dolor, sino para evitar que el dolor te rompa.

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