¿Es posible nacer en el espacio? Los dilemas científicos que inquietan a la medicina

La Dra. Varsha Jain afirmó que un embarazo y un parto en el espacio podrían ser posibles en teoría, pero hoy no pueden considerarse seguros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quedar embarazada o dar a luz en el espacio aún es un escenario lleno de incógnitas y riesgos. Según Popular Science, medio especializado en ciencia, la Dra. Varsha Jain, obstetra-ginecóloga y académica clínica de la Universidad de Edimburgo, indicó que, aunque en teoría ambos procesos serían posibles fuera de la Tierra, existen demasiadas preguntas sin respuesta para considerar que cualquiera de estos procesos resulte seguro.

Uno de los aspectos planteados por la Dra. Jain es la ausencia total de datos reales sobre embarazos humanos en el espacio: jamás nadie ha estado embarazada durante una misión, y no sería posible realizar estudios controlados enviando mujeres embarazadas solo para investigar el resultado.

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La mayor parte de lo que se sabe proviene de estudios con animales, principalmente roedores, que han sido gestados en ambientes espaciales, y de experimentos en la Tierra que simulan la microgravedad.

En el análisis de Jain y la Universidad de Edimburgo, la falta de prueba concreta hace que la seguridad de un embarazo y un parto en el espacio siga siendo incierta. A pesar de las hipótesis, los riesgos para la madre y el bebé podrían existir, ya que los efectos de la gravedad reducida, la exposición a radiación y el acceso limitado a recursos médicos generan un entorno poco favorable para la reproducción humana fuera de la Tierra.

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La investigación sobre salud reproductiva femenina en el espacio es limitada porque la mayoría de los estudios sobre vuelos espaciales se hicieron con hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones científicas y falta de datos sobre salud reproductiva femenina en el espacio

La Dra. Jain subraya que la investigación sobre el impacto de los vuelos espaciales en la salud femenina es muy limitada. La mayoría de los datos existentes sobre los efectos de los vuelos espaciales en el cuerpo humano provienen de estudios realizados exclusivamente en hombres.

Las principales fuentes de información sobre fisiología durante los vuelos espaciales —salud cardiovascular, pulmonar y renal— se basan en la experiencia de astronautas varones, dejando un vacío respecto a las diferencias biológicas y necesidades específicas de las mujeres.

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Esta escasez de datos se explica, en parte, por la tardía incorporación de mujeres en los programas espaciales. Aunque la primera mujer viajó al espacio en 1963, durante décadas la proporción de hombres fue abrumadoramente mayor. La falta de comprensión sobre el cuerpo femenino en el espacio persiste, lo que dificulta prever cómo sería realmente un embarazo o un parto más allá de la Tierra.

La radiación cósmica representa la principal preocupación para una embarazada en el espacio por sus posibles efectos sobre el feto y el desarrollo fetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la radiación espacial en embarazadas y fetos

La Dra. Jain advierte que, fuera de la Tierra, la ausencia de atmósfera y campo magnético expone a los humanos a niveles de radiación cósmica muy superiores a los habituales. Estas dosis, mucho mayores que las de una simple radiografía, representan un riesgo difícil de controlar durante misiones espaciales.

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La radiación es la mayor preocupación para un embarazo en el espacio, ya que fetos y niños son extremadamente sensibles a sus efectos. El peligro de malformaciones y enfermedades graves se multiplica, convirtiendo la reproducción humana fuera del planeta en un desafío médico aún sin solución.

Efectos de la microgravedad en el embarazo y el parto

La Dra. Jain señala que la microgravedad modifica la masa ósea y muscular, factores que ya varían durante el embarazo. Esta combinación podría afectar el desarrollo gestacional, aunque no existen datos concluyentes sobre su viabilidad o seguridad en humanos.

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La microgravedad altera la fisiología humana y podría afectar la gestación, las contracciones uterinas y el parto en el espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios con roedores han revelado alteraciones en las contracciones uterinas y en proteínas esenciales para el parto bajo microgravedad. Además, la redistribución de fluidos y la adaptación al esfuerzo del parto en este entorno siguen siendo un misterio para la ciencia.

Desafíos y peligros de realizar cesáreas y partos en el espacio

La Dra. Jain advierte que, aunque el parto vaginal podría ser posible en condiciones ideales, cualquier complicación que requiera intervención médica avanzada supondría un reto en el espacio.

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Las cesáreas, que constituyen entre un cuarto y un tercio de los partos en la Tierra, nunca se han practicado fuera de la Tierra, y existen obstáculos técnicos para hacerlo en microgravedad.

En ausencia de gravedad, los fluidos —como la sangre— se comportan de manera impredecible, lo que dificulta el control del sangrado y la higiene durante una cirugía. Además, el fenómeno conocido como anemia por vuelo espacial, que se manifiesta en los astronautas, podría aumentar el riesgo de hemorragias en el parto.

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La imposibilidad de una atención médica inmediata y completa añade un nivel de peligro que, en la actualidad, no puede ser mitigado con los recursos disponibles en las estaciones espaciales.

Las cesáreas en el espacio enfrentan obstáculos técnicos por el comportamiento de la sangre y otros fluidos en microgravedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rezago en la investigación sobre salud femenina y espacio

El análisis de la Dra. Jain explica que la falta de conocimiento sobre la salud reproductiva femenina en el espacio refleja, en parte, el rezago histórico en la investigación biomédica sobre mujeres. La mayoría de los manuales y estudios siguen centrados en la fisiología masculina, lo que limita la capacidad de anticipar y resolver los problemas únicos que plantea la reproducción fuera de la Tierra.

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Para avanzar, la Dra. Jain considera fundamental ampliar la investigación en todas las áreas vinculadas a la salud de las mujeres en el espacio. Deben abordarse tanto los efectos de la radiación como la viabilidad de los partos y cirugías en microgravedad, para reducir la incertidumbre y los riesgos de la reproducción humana en ambientes extraterrestres.