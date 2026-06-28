El comunicado de Racing de Córdoba en apoyo al futbolista Lucas Trejo tras la muerte de su familia en los terremotos de Venezuela

El futbolista se encontraba en la capital venezolana cuando se registraron los terremotos

El Club Atlético Racing de Córdoba se sumó este domingo al duelo del futbolista argentino Lucas Trejo tras la confirmación de la muerte de su esposa e hijos en Venezuela. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el club expresó sus condolencias al defensor de 38 años, cuya familia fue hallada sin vida luego de 74 horas de búsqueda entre los escombros de un edificio derrumbado por los terremotos.

“Desde el Club Atlético Racing abrazamos y acompañamos en su profundo duelo a Lucas Trejo, tras la irreparable pérdida de su esposa y sus hijos a causa de la tragedia ocurrida en Venezuela. Toda nuestra fuerza y consuelo para él y sus allegados en este momento de inmenso dolor. Que descansen en paz", rezó el mensaje publicado por la institución cordobesa, uno de los clubes donde el defensor jugó durante su carrera en Argentina.

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Trejo nació en Córdoba el 29 de diciembre de 1987 y desarrolló buena parte de su trayectoria fuera del país. Tras pasos por el fútbol de España y Grecia —donde vistió las camisetas del L’Escala FC, el Atromitos FC, el Ethnikos Asteras FC y el Aigaleo FC—, regresó a Argentina para jugar en Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto. En 2016 tomó la decisión que marcaría el resto de su vida: emigró a Venezuela para sumarse al Monagas Sport Club.

El comunicado de Racing de Córdoba

En Maturín, Trejo se convirtió en figura y capitán del equipo. Disputó todos los partidos del Torneo Apertura 2017 y fue pieza clave en la obtención del primer título de la historia del Monagas Sport Club, logrado tras vencer al Caracas FC en la final. Su liderazgo dentro y fuera del campo le valió el apodo de “El General”. Con ese mismo plantel, también accedió a la Copa Libertadores 2018, un hito para la institución.

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Años después, Trejo firmó con el Club Sport Marítimo de La Guaira, donde continuó su carrera hasta el momento de la tragedia. En una entrevista concedida a un medio local, el defensor había expresado su vínculo con el país: “El mejor lugar donde me sentí fue acá en Venezuela. Soy muy feliz en Venezuela. Nunca en otro país del mundo fui tan feliz como hoy lo soy acá. Este país marcó mi vida y siempre voy a ser muy agradecido con Venezuela".

Las víctimas, identificadas como Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, eran buscadas en la zona del complejo de Cumanagotto, donde la familia tenía su departamento. El edificio quedó reducido a escombros tras los dos sismos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron el país el pasado miércoles.

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Lucas Trejo y su esposa en Venezuela

La confirmación del hallazgo llegó por parte del Club Sport Marítimo de La Guaira. En su comunicado, las autoridades del club lamentaron la pérdida y pidieron “respeto a sus familiares y compañeros”.

Al momento de los terremotos, el plantel viajaba hacia Caracas para disputar un partido ante el Deportivo Miranda Fútbol Club por la primera fecha de la copa local. Trejo regresó de inmediato a La Guaira al conocer la noticia. Su cuñado, Ricardo Ardiles, describió la escena al llegar: “Cuando Lucas llegó, encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más”, según declaró en diálogo con América.

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Según la reconstrucción de los hechos, la mujer y los dos niños habían regresado al departamento cerca de las 16:00 horas. El terremoto se produjo a las 18:00. El portero del edificio habría dado aviso sobre la alerta sísmica, aunque no se supo si la familia tuvo tiempo de evacuar. Ardiles señaló que la familia mantenía la esperanza de que hubieran salido, dado que ese día el hijo menor tenía clases en una escuela de fútbol.

Las tareas de rescate enfrentaron múltiples obstáculos, entre ellos la falta de equipos especializados y la caída de las redes de comunicación en la zona. Trejo y sus compañeros de equipo participaron de la remoción de escombros con sus propias manos. “Lucas estuvo buscando durante toda la noche y gran parte del día”, precisó Ardiles en declaraciones a Radio Mitre.

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