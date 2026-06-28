Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

El presidente ruso Vladímir Putin en Moscú, donde admitió "problemas" de seguridad fronteriza tras el impacto de drones ucranianos en refinerías estratégicas. (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió este domingo garantizar la seguridad nacional y blindar las fronteras del país ante la reciente intensificación de los ataques de represalia lanzados por Ucrania en territorio ruso, en el marco de una invasión a gran escala que ya se extiende por cuatro años.

“Sí, vemos los problemas, somos conscientes de ellos y estamos respondiendo, pero sin duda garantizaremos la seguridad tanto del país como de nuestros ciudadanos, así como la inviolabilidad de las fronteras de Rusia“, afirmó Putin durante el congreso del partido gobernante Rusia Unida. El mandatario añadió que su gobierno superará “todos los desafíos actuales, incluidos los ataques terroristas contra nuestro territorio e instalaciones de infraestructura”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del líder ruso se produjeron pocas horas después de que Ucrania ejecutara una ofensiva aérea masiva con drones que, según el Ministerio de Defensa ruso, implicó la interceptación de 213 de estos aparatos en más de una docena de regiones, incluida Moscú.

Ofensiva contra la infraestructura energética

Vista satelital de la estación de bombeo Vtorovo. Este tipo de instalaciones estratégicas rusas se han convertido en blancos prioritarios de la campaña de drones de Kiev. (Imagen satelital de archivo)

El gobernador de la región sureña de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, confirmó que la caída de restos de drones provocó la muerte de una persona, dejó otra herida y desató un incendio de proporciones en la refinería de Slaviansk-na-Kubani, una de las instalaciones de procesamiento de crudo más grandes del sur de Rusia. El impacto dañó además líneas eléctricas y un gasoducto local.

PUBLICIDAD

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, reivindicó la autoría de los bombardeos a través de sus redes sociales, enmarcándolos como operaciones diseñadas para socavar la capacidad financiera y logística de Moscú para financiar la invasión.

Zelensky detalló que las fuerzas de Kiev no solo alcanzaron la planta de Krasnodar —a unos 300 kilómetros de la línea del frente—, sino también otra refinería en la región de Yaroslavl, ubicada a aproximadamente 700 kilómetros de la frontera ucraniana. Esta incursión profunda ocurre apenas una semana después de que otro ataque provocara un incendio mayor en una refinería del sureste de Moscú.

PUBLICIDAD

Impacto en Crimea y ataques cruzados

Filas de autos en Sebastopol. Crimea declaró el "estado de emergencia" debido al desabastecimiento de combustible provocado por los continuos ataques de drones ucranianos. (REUTERS/Stringer)

La campaña ucraniana contra las cadenas de suministro ha comenzado a generar repercusiones críticas en la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014. Las autoridades locales declararon el viernes el “estado de emergencia” en un intento por mitigar el desabastecimiento de combustible y los recurrentes cortes de electricidad derivados de las pérdidas logísticas en el sur de Rusia.

Kiev sostiene que estas operaciones constituyen una retribución justa por los bombardeos casi diarios que Rusia ejecuta contra civiles e infraestructura energética ucraniana desde el inicio de la ofensiva en febrero de 2022.

PUBLICIDAD

La jornada del domingo también registró violencia en el territorio ucraniano. La administración militar de Kiev reportó al menos dos heridos tras un ataque ruso con misiles balísticos contra la capital, mientras que bombardeos previos de Moscú dejaron dos muertos en las regiones de Dnipropetrovsk y Sumi. En paralelo, las autoridades prorrusas informaron sobre víctimas civiles por ataques ucranianos en las ciudades fronterizas rusas de Volgogrado y Bélgorod, así como en la región ocupada de Donetsk.