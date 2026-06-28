La K’onga celebró 23 años de carrera: del recuerdo de los comienzos al éxito de su gira internacional

La K’onga atraviesa un momento central de su carrera después de 23 años, con shows en Vélez y dos fechas en el Movistar Arena (Crédito: Jaime Olivos)

Después de 23 años de trayectoria, de recorrer cada punto del país y de hacer bailar a miles de fans con sus hits, La K’onga vive el mejor momento de su carrera. Tras coronar el 2025 con un show en el estadio Vélez, la banda volvió a celebrar con dos jornadas a pura alegría en el Movistar Arena. Sin embargo, más allá de estos datos, detrás se encuentra la historia y el esfuerzo de Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé.

Así las cosas, previo a su segundo show en el Movistar Arena, la banda recibió a Teleshow en sus camarines. Minutos después de terminar la prueba de sonido, los músicos se mostraban relajados y entusiasmados en un clima festivo. Es que, más allá de la euforia por el espectáculo, el grupo se encontraba celebrando el cumpleaños de Pablo Tamagnini. Entre risas y bromas, los artistas hablaron sobre el supuesto regalo al cantante. “Es que somos tan amigos que ya no nos regalamos nada”, comentó Nelson Aguirre.

PUBLICIDAD

Con la idea de dar certezas, el propio Pablo manifestó: “Un Movistar me regalaron”. Siguiendo con las bromas, Aguirre aclaró: “Vi que recibió muchos regalos de los seguidores, de fans. Nosotros no tuvimos tiempo, estuvimos ensayando, descansando, pero ya le regalaremos algo después. Ya vemos, ya vemos”. Fue entonces cuando Tamagnini volvió a bromear: “Todo mentira, todo mentira. Si pasa, pasa”.

Pablo Tamagnini destacó que la banda presentó en el Movistar Arena una propuesta distinta, con canciones nuevas y un nuevo show

- ¿Cómo están viviendo esta celebración?

Diego: - Felices como siempre. Ansioso ya por subir otra vez al escenario. Hoy estamos con un marco relindo también, que es el cumpleaños de nuestro amigo, aunque a él no le guste que lo digamos mucho, pero es el cumpleaños de nuestro compañero y la verdad que lo disfrutamos un montón. Una noche especial para nosotros.

PUBLICIDAD

Pablo: - Este es el número trece de Movistar, es el segundo consecutivo de este año. La verdad que la estamos pasando genial. Nos gusta muchísimo venir al Movistar, se escucha, se ve bien, el público la pasa genial. Una plaza que siempre nos gusta hacer. Venimos con una propuesta totalmente distinta a la anterior, eso también está buenísimo. Tenemos canciones nuevas.

Pablo: - Anoche fue una gran fiesta y terminó el show también me festejaron el cumpleaños, así que ha sido muy redondo, la verdad.

- Diego, viviste un hermoso momento con tu mamá

Diego: - Momento lindo, momento lindo. Yo agradecido a los muchachos que me dejan vivir esas cosas. La hemos pasado superbién.

La K’onga celebró en el Movistar Arena el cumpleaños de Pablo Tamagnini antes de su segundo show del año en ese estadio

- ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te dijo tu mamá después?

Diego: - Mi mamá es un personaje, lo hemos disfrutado. Después terminó el show, le he estado molestando un poco porque le dije: “Estabas nerviosa, vos que has bailado toda la vida, estabas nerviosa”. Así que me he estado riendo con toda la familia y la hemos pasado espectacular.

PUBLICIDAD

- ¿Ella te enseñó a bailar? ¿De chiquito bailabas?

Diego: - Sí, con mi mamá. Ella me enseñó de chico. Bueno, nos conocemos, en realidad con Nelson también nos conocemos del palo de bailar folclore, así que sí, venimos de todo ese mambo.

PUBLICIDAD

- Y ahora, chicos, se viene la gira, ¿qué están pensando de todos los países que van a recorrer?

Diego: - Siempre disfrutarlo. Festejar cumpleaños, voy a estar de cumpleaños allá por Europa, así que a ver si los muchachos me regalan algo y que no pase lo mismo que Pablo. Pero nada, siempre vamos con grandes expectativas, siempre conocemos gente, conocemos artistas, les llevamos nuestra música a gente que hace mucho que no viene al país y que se siente muy identificado, que extrañan. Así que creo que es una función importante, aparte de nosotros darnos un gusto y defender lo que tanto amamos, sino llevarle eso a la gente, acercarlos un poquito para estos lados.

PUBLICIDAD

Diego Granadé recordó que su mamá le enseñó a bailar y contó que también comparte con Nelson Aguirre un origen ligado al folclore

- ¿Qué se acuerdan de estos 23 años? ¿Qué momentos se guardan ahí en la memoria, en el corazón?

Nelson: - Los primeros bailes, los comienzos en nuestra ciudad, en Villa Dolores, en toda la zona. Lo que nos costó, la verdad que sí, fue largo, fue mucho sacrificio. También recuerdo mucho el Estadio Vélez que hicimos, que fuimos la primera banda que hizo un estadio acá en Argentina. Imaginate lo que significó para nosotros. Fue una noche muy emotiva, que también quedará en el recuerdo de todos nosotros, muy especial.

PUBLICIDAD

Pablo: - Ahora en febrero va a ser dieciséis años que estoy con los chicos, los primeros shows, como decía Nelson, que todavía estábamos empezando, cuál era mi repertorio. Tenía dos, tres temas nomás, los chicos se cantaban todo. Así que me acuerdo mucho de eso, del espacio que me dieron los chicos, de esta familia que siempre hablamos, de que me dieron el lugar y que el público de La Konga me adoptó también. Así que de eso me acuerdo mucho.

- Prepararon un festejo especial para el cumple de Lionel Messi...

Diego: - Se había viralizado que a las diez de la noche casi todo el país le iba a cantar el cumple a Leo, así que justo nosotros vamos a estar en pleno show y hemos decidido con los muchachos y toda la banda y toda la gente que labura que nos vamos a sumar, ¿no? Cómo no nos vamos a sumar. Así que a las, a las diez menos dos minutitos vamos a estar ahí preparando el público para cantar en vivo esa, el feliz cumpleaños para el capitán.

PUBLICIDAD

La K’onga decidió cantar el feliz cumpleaños a Lionel Messi en pleno show y evocó el encuentro que tuvo con el capitán de la selección argentina

- Pablo, ¿qué sentís de cumplir el mismo día que Messi?

Pablo: - Es un orgullo. Se lo pude decir cuando me firmó el brazo. Tuve ese momentito con él, que le pude decir: “Che, cumplimos el mismo día, loco”. Es un día con muchas efemérides, es el día de San Juan, es el día que nació el Duki también, Fangio, falleció el Potro Rodrigo, que para nosotros es tan importante, Gardel, un gran cantante. Así que lo comparto con grandes astros y me siento muy bien.

PUBLICIDAD

- ¿Qué le dirían en su día?

Diego: - Solamente abrazarlo. Nosotros tuvimos la suerte de cuando salieron campeón el mundial pasado, compartir con ellos en una fiesta en Rosario, después cantar en el Monumental también cuando la selección festejó acá. Yo creo que a todos los argentinos nos hace muy felices. Nosotros somos una banda muy futbolera, nos encanta el fútbol. Y cada partido la verdad que es un momento que yo creo que eso es lo más importante. Cada vez que hay un partido de la selección, yo creo que te olvidas de todo. Es un momento donde los problemas de cada persona del país, de las cosas que tiene cada uno se van y uno se dedica a ver fútbol y que esté él tirando esa magia, la verdad que nos hace muy bien. Yo creo que simplemente agradecerle por eso y disfrutarlo.

- ¿Y cómo fue ese encuentro con Messi?

Diego: - Hermoso. No molestamos nosotros, tranquilitos ahí, como siempre.

Nelson: - Él también así, igual que nosotros. O sea, supertranquilo, más tirando a tímido. Charlamos con él, con la familia, lo abrazamos, le dijimos gracias por todo. La verdad que fue un momento que nos va a quedar para siempre.

- Pablo, vos te llevaste la firma de él...

Pablo: - Me llevé el tatuaje, le dije que lo amábamos, que lo bancamos en todas y que disfrute. Ahora que disfrute.

Crédito: Jaime Olivos