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El abrazo de Lionel Messi que dejó a Maxi López al borde de las lágrimas: “Estoy emocionado”

El ex Barcelona explicó ante los medios el valor del gesto del capitán argentino, recordó charlas y vivencias compartidas en Europa y confesó que el momento lo conmovió en pleno Mundial 2026

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En el partido entre Argentina y Jordania en el AT&T Stadium de Arlington fue el escenario de un reencuentro que trascendió lo deportivo. En las horas previas al cierre del Grupo J del Mundial 2026, las cámaras captaron un momento que rápidamente circuló por redes sociales y despertó la nostalgia de los aficionados: Lionel Messi y Maxi López se abrazaron en el campo, recordando un lazo que se remonta a sus primeros años en el fútbol europeo.

Mientras el plantel argentino ingresaba para realizar su calentamiento, varios cronistas realizaban su trabajo en el costado de la cancha. Entre los presentes se destacaba una figura conocida, Maxi López, ex futbolista y ahora parte de la cobertura periodística del canal Telefe en la Copa del Mundo, aguardaba cerca del césped. En cuanto Messi lo divisó, cambió su recorrido y se dirigió directamente hacia él. El saludo mutó en un abrazo cargado de emoción, que no pasó desapercibido para las cámaras.

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La escena, espontánea y emotiva, se viralizó en cuestión de minutos. Maxi López, visiblemente afectado, explicó el significado de ese gesto a los medios: “Le di el abrazo de todos los argentinos. Fue ese abrazo apretado, sentido, pero hermoso, obviamente. Por lo que lo quieren mis hijos y haber tenido la oportunidad de estar acá, verlo a él, verlo a Rodri”. Cuando la periodista Sofia Martínez le preguntó si estaba emocionado, López no dudó y, casi con lágrimas en los ojos, aseguró: “Sí, un poquito. Me emociona”.

En medio de la charla, López profundizó sobre la relación que lo une a Messi: “Eso es Leo, sencillo, cercano. Hemos tenido un montón de charlas, vivimos un montón de cosas. Me hubiese gustado vivir muchísimas más. Me dio para dos años, pero llegué a compartir cosas, a ganar y de la mano de él, de la mano de un montón de cracks, poder estar acá, la verdad que para mí es un regalo”. Sus palabras reflejaron el peso de la experiencia compartida y la admiración que aún perdura.

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Lo vivido en Arlington tuvo un matiz especial por la historia en común que ambos jugadores arrastran desde la etapa en que coincidieron en el Barcelona. Cuando Messi apenas comenzaba a integrarse al primer equipo, López ya era parte del plantel. En la temporada 2005/2006, los argentinos compartieron la cancha en 16 partidos oficiales, antes de que Messi se consolidara como referente indiscutido del club catalán.

Messi y Maxi López Barcelona
El capitán argentino y el exdelantero compartieron vestuarios en el Barcelona

La relación entre ambos se forjó en un vestuario repleto de figuras, en una época en la que el joven Messi daba sus primeros pasos en la elite europea. López, que llegó al Barcelona tras un paso fugaz por River Plate, supo acompañar ese proceso. Juntos sumaron trofeos: una Champions League, dos títulos de Liga española y una Supercopa de España. Aunque su tiempo compartido fue breve, dejó huella en ambos.

Maxi siempre recordó con cariño esa relación con Messi en Barcelona. “Yo veía que se la bancaba con todos. Ante cualquiera que venía y le metía una patada, él se levantaba y seguía. Tenía 16 años. Obviamente uno no se imaginaba todo lo que logró, pero se veía que era diferente. Con 16 años ya se veía. Es tan grande el legado que dejó y que sigue dejando... ¿en qué cabeza entra? Se veía que era un genio que ya hacía la diferencia. Todo lo que vino después fue un regalo para todos nosotros", relató meses atrás en una entrevista.

El reencuentro en Texas sirvió para poner en primer plano el costado humano del fútbol, ese que sobrevive a los cambios de camiseta y a los años que pasan. Messi, que llegó a este duelo con cinco goles, inició el juego desde el banco de suplentes.

Previo al reencuentro Maxi López protagonizó otro gesto distendido en la previa: junto a Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, quienes compartieron caramelos en el círculo central, una costumbre que repiten antes de cada partido. Al regresar al vestuario, el Motorcito le obsequió algunos caramelos al ex River, quien recibió el presente entre risas.

El duelo ante Jordania marca el cierre de la primera fase para la selección argentina, vigente campeona del mundo tras su consagración en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el viernes 3 de julio en Miami, a las 19.00 (hora argentina), frente a la selección de Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo. El plantel aspira a seguir avanzando en el certamen y repetir la gesta alcanzada cuatro años atrás.

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