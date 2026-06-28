Argentina, un equipo competitivo con respuestas y la diferencia que mostró con otros candidatos

Messi ingresó en el ST y marcó otra vez (Foto REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El panorama no pudo ser mejor para la selección argentina. La victoria 3-1 ante Jordania no solo significó cerrar la fase de grupos como líder, sino también una oportunidad ideal para que Lionel Scaloni pudiera mirar más allá de los nombres habituales.

Con la clasificación asegurada, frente a un rival eliminado y con una presión diferente, Argentina tuvo el escenario perfecto para rotar futbolistas, probar variantes y sumar certezas de cara a lo que viene.

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Y las respuestas aparecieron. Porque uno de los grandes valores de esta Selección es que no depende exclusivamente de sus titulares. Ante Jordania, con varios cambios en la formación inicial, mantuvo la identidad: fue protagonista, manejó la pelota, buscó el arco rival y resolvió el partido sin problemas. No sufrió, no dejó dudas y volvió a mostrar una característica que se transformó en una marca registrada: contra rivales de menor jerarquía, Argentina juega con seriedad y saca adelante los partidos sin sobresaltos.

En este mismo Mundial, otros candidatos atravesaron dificultades contra selecciones que, en los papeles, aparecen en un escalón inferior. A España le costó frente a Cabo Verde; Portugal tuvo complicaciones ante Congo. No todos los rivales son iguales, pero esos partidos sirven para dimensionar todavía más lo que logró Argentina: una regularidad que le permite imponer condiciones incluso cuando modifica piezas importantes.

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El saludo de Scaloni y Messi bajo la atenta mirada de Palacios (Foto REUTERS/Hannah Mckay)

Las alternativas para Scaloni

Exequiel Palacios se puso al servicio del equipo y aceptó una función diferente: jugar como lateral derecho. Sin ser una posición natural, respondió con compromiso, inteligencia táctica y capacidad para adaptarse. Esa versatilidad es exactamente el tipo de recurso que un entrenador valora cuando llega la etapa decisiva de una competencia.

La otra gran noticia estuvo en el mediocampo. Giovani Lo Celso tuvo un estreno soñado: debut, gol y reconocimiento como una de las figuras del partido. Su ingreso suma una alternativa de enorme jerarquía para Scaloni, un futbolista capaz de asociarse, interpretar espacios y darle otra dinámica al equipo.

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También hubo señales positivas de otros nombres. Giuliano Simeone demostró que puede ser una carta diferente para momentos específicos. Su energía, su presión y su desequilibrio por la banda ofrecen una variante ofensiva que puede ser necesaria en algún partido cerrado.

Y Nicolás Paz dejó nuevamente algunos destellos de ese futbolista distinto que promete ser. Todavía tiene mucho camino por recorrer, pero cada vez que conecta con la pelota muestra personalidad, talento y una capacidad técnica que lo proyectan como uno de los grandes nombres del futuro argentino.

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La diferencia entre titulares y suplentes existe, como sucede en cualquier equipo que modifica gran parte de su estructura. Pero el partido ante Jordania dejó una conclusión más importante: a Scaloni le sobran alternativas, especialmente en la zona media, donde cuenta con futbolistas de distintos perfiles para resolver diferentes escenarios.

Lautaro Martínez y un gol necesario (Foto REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Lautaro encontró su momento

La espera terminó. Lautaro Martínez convirtió su primer gol en el Mundial y el festejo, quitándose esa presión acumulada, explicó todo. Lo necesitaba. Después de diez partidos en la competencia, el delantero finalmente pudo sacarse esa deuda personal y confirmar que sigue siendo una pieza fundamental.

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El presente marca una pequeña diferencia: Lautaro parece haber dado un paso adelante en la competencia interna con Julián Álvarez. No porque uno descarte al otro, sino porque la aparición del gol y su influencia ofensiva lo ubican en un momento de confianza superior.

Mientras tanto, Lionel Messi sigue escribiendo páginas únicas. Le convirtió a Jordania y volvió a romper otro récord mundialista: es el único futbolista en la historia que marcó en siete partidos consecutivos de un Mundial, desde aquella serie iniciada ante Australia en los octavos de final de Qatar 2022 hasta este encuentro.

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Además, cerró la fase de grupos como máximo goleador del torneo con seis tantos. La relación de Messi con el gol parece no tener fecha de vencimiento. Cada partido encuentra una nueva marca para superar.

Leandro Paredes, uno de los recuperados que sumó minutos (Foto REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Recuperar soldados también es ganar

Otro aspecto positivo fue la recuperación de futbolistas que llegaban con algunas dudas físicas. Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes sumaron minutos, recuperaron ritmo y volvieron a mostrarse como opciones disponibles para la etapa que viene.

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En un torneo largo, donde los detalles terminan definiendo, tener a todos los jugadores en condiciones es una ventaja enorme.

Argentina terminó la fase de grupos con una certeza que vale más que cualquier resultado: no solo tiene un equipo competitivo, también tiene respuestas. Los titulares siguen marcando el camino, pero los que esperan también demostraron que pueden estar a la altura.

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Ahora aparece Cabo Verde en el horizonte. Y Argentina llega a ese desafío con una sensación inmejorable: la de un campeón que sigue creciendo.